Не забыл, а приберег на лучшие времена. Коктейль Кайпиринья – один из лучших напитков на Земле; предельно простой, брутальный, грубый, но от того такой вкусный и манящий. Да не просто коктейль, а настоящий символ Бразилии. Кайпиринья – это как Мохито на Карибах, как Маргарита в захолустье Мексики, она как Айриш Кофе для ирландцев – единственный коктейль, в который не жалко добавить родной сердцу вискарик.

Только здесь не вискарик и не текила, здесь настоящий, породистый бразильский напиток – кашаса. Ее еще называют бразильским ромом, но сравнивать бразильского представителя элитных напитков с элиткой Кубы, то же самое, что сравнивать самогон с водкой (в данном случае водкой является как раз ром). Но давайте по порядку.

Рецепт коктейля Кайпиринья

50 мл кашасы;

1 спелый лайм;

2 ч. ложки тростникового сахара.

разрежьте лайм на 12 частей и насыпьте сахар;

подавите аккуратно мадлером;

добавьте лед и кашасу, перемешайте.

Прост, как мыслительный процесс младенца. Самое сложное, это найти кашасу, но с этим, я думаю, вы как-нибудь справитесь. О ней я еще обязательно расскажу подробней, ибо она того заслуживает. Для затравки, кашаса – ближайший аналог рома, только готовится напиток не из патоки сахарного тростника, а из его перебродившего сока (тростника, то есть). Что касается тонкостей приготовления, то их не много. Во-первых, когда будете резать лайм, то сначала располовиньте его и удалите с каждой половины белую прожилку посредине, кожицу – она даст горечь, а нам этого не нужно.

Наподобие этого

Во-вторых, сахар обязательно добавляйте непосредственно перед давкой мадлером – он вытягивает сок (так же следует поступать и с Мохито).

Наконец, давите лайм с сахаром не сильно активно, иначе переборщите с соком и кайпиринья получится сильно кислой. В общем, смотрите видео ниже и вам все станет сразу понятно (на бурный бразильский не обращайте внимания, а следите за руками явно опытного бармена):

https://www.youtube.com/watch?v=NJEQW4Al0BY

У Кайпириньи есть две сестры: Кайпириссима - почти родная, с заменой кашасы ромом, и Кайпироска – больше сводная, с водкой. Процесс приготовления «сестер» (уж простите, по-другому не знаю, как сказать) ни чем не отличается от описанного выше процесса – просто добавьте вместо кашасы нужный алкоголь. Все три коктейля очень вкусные, освежающие, забористые. Это вам не утонченный Мохито – здесь все по-настоящему, по-крестьянски.

Крестьянское прошлое Кайпириньи

В принципе, у коктейля нет автора, как нет автора, скажем, у Отвертки . Это исключительно народный напиток – Caipirinha [ КАЙ - ПЕ - РИ - Н`ЙА] – слово так и переводится с португальского, «крестьянский напиток». Это все, что было на то время у местных жителей (не богатых, разумеется): доступная кашаса, лайм, который растет везде и повсюду, и тростниковый сахар (!обычный сахар только испортит напиток), который производят в Бразилии в национальных масштабах.

Пили Кайпиринью бедняки и рабы, а теперь ее с удовольствием смакуют самые верхушки «человеческой пищевой пирамиды». В общем, тот же джин (напиток пролетариата) или ром. Кстати, утверждают, что коктейль спасает от малярии.

В Кайпиринью также можно добавить небольшой огурец - получится пикантно.

Что ж, обзаведитесь бутылочкой кашасы к лету, порадуйте себя, наверное, самым освежающим напитком на планете. Кайпиринья – нечто особенное, нечто незыблемое, нечто прекрасное из барной карты Международной Барменской Ассоциации (именно оттуда взят рецепт – вы не подумайте, я 100% за классику). До скорых встреч!