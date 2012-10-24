Коктейль Виски Сауэр (Whiskey Sour)

Рубрику «Коктейли» я решил начать не только с одного из классических коктейлей МБА (Международной Барменской Ассоциации), а еще и со своего любимого коктейля. Создание коктейля Виски Сауэр приписывают Элиоту Стаббу, который в 1872 году обосновался в Перу и открыл там свой бар. Однако некоторые источники еще и приписывают соавторство «профессору», тому самому Джерри Томасу. Именно в его первом «Справочнике бармена» 1862 года, упоминается коктейль под названием Whiskey Sour. Что ж, история историей, а коктейль виски сауэр должен попробовать каждый.

Пока я еще не знаю, в каком формате представлять вам коктейли на therumdiary.ru, но выбора у меня не много, поэтому буду экспериментировать =). Хочу сразу отметить, что рецепты классических коктейлей я буду брать только на официальной странице МБА, что вполне справедливо, и добавлять потом вариации этого коктейля. Сразу хочу вас успокоить по поводу непонятных слов: я постараюсь побыстрее наполнить блог технической информацией (посуда подачи, виды приготовления, виды алкоголя и т.д.) и в старых постах буду проставлять ссылки на эти статьи. Что ж, попробую так:

WHISKEY SOUR (аперитив, шейк)

Подача:

олд-фэшн или бокал сауэр;

Ингридиенты:

45 мл (3/6) бурбона (американского виcки);

30 мл (2/6) лимонного фреша;

15 мл (1/6) сахарного сиропа.

Приготовление:

шейкер (раз уж мы все делаем по профессиональному, то дальше я буду говорить только о бостонском шейкере) наполнить льдом на 1/3 ;

влить все ингредиенты и взбить;

в бокал со льдом отцедить через стрейнер уже готовый напиток;

украсить долькой апельсина и вишней (мараскиновой).

Дополнения:

если нравиться, в коктейль на этапе вливания в шейкер можно добавить деш (2-3 капли или 1,5 мл) яичного белка;

Как вы заметили, рецепт коктейля виски сауэр предельно прост и не требует сверхнавыков для его приготовления. Я лично обожаю этот коктейль, он сочетает в себе все вкусовые качества идеального коктейля: легкая горечь, кислинка и сладость – при создании авторских коктейлей лучше руководствоваться именно этими показателями. Экспериментировать с классикой тоже не нужно бояться, я уверен, что большинство гениальных авторских коктейлей базируется на классике, ведь на то она и классика. Но с гостями вашего бара нужно быть аккуратней, ведь классика – это гарант того, что зайдя в любое заведения мира, вам подадут именно тот коктейль, который вы пили у себя дома.

Я лично пробовал добавлять в коктейль разные сиропы. Изумительно вписался сюда карамельный и шоколадный сироп, только будьте осторожны, некоторые сиропы плохо переносят лимон. При этом я не всегда использовал шейкер, мне вполне хватало способа приготовления билд, когда я просто вливал ингредиенты в бокал прямо на лед, а потом размешивал содержимое ложкой (барной, естественно, я же бармен, в конце концов =)). Пожалуй, на этом и все. Ждите новых коктейлей, полезной информации и обновлений старых статей. А чтобы не пропустить новинки, подписывайтесь на обновления блога и вы сразу же узнаете о появлении новых коктейлей на блоге. Приятного пития!