Коктейль Ржавый гвоздь (Rusty Nail)

Это еще один классический коктейль, который я считаю идеальным. Он чем-то мне напоминает коктейль Виски Сауэр или Негрони – такой же золотистый, такой же солнечный. Казалось бы, два 40-градусных алкогольных напитка, ну как такое можно пить? А нет, удивительный вкус ликера Драмбуи просто потрясает. Он настолько смягчает виски, что пьется Ржавый гвоздь не хуже любого другого шорт-дринка, хоть и превосходит любой другой коктейль по крепости. Да и приготовление проще не придумаешь, не нужен ни шейкер, ни стрейнер, ни барменская сноровка. Нужен всего лишь настоящий шотландский виски и подлинный ликер Драмбуи.

 

История коктейля Ржавый гвоздь

В том, что этот коктейль шотландский, сомневаться не приходится. Хотя бы обязательное наличие в этом коктейле скотча, а не другого виски или бурбона. По легенде он появился в одном из шотландских баров, в один из тех деньков, когда в Шотландии лежит туман и льет как из ведра.

Один англичанин решил погреться в шотландском баре, что уже сулило веселую ситуацию. Он попросил бармена смешать виски и драмбуи, только ко всему прочему он еще и палочку у бармена попросил, чтобы заказанный напиток перемешать. Бармен проявил всю свою находчивость и великую любовь к Англии, указав своему гостю на торчащий из стойки ржавый гвоздь.

Вот так коктейлю и было присвоено это необычное название. Первое же официальное упоминание о коктейле имело место быть в 1963 году, когда в New York Times была напечатана статья о вечеринке в честь знаменитой команды шоу-бизнеса Rat Pack. Звездой этой вечеринки стал коктейль Ржавый гвоздь, который буржуи обзывают Rusty Nail. Разумеется коктейль вошел в барную классику и по сей день числиться в барной карте Международной Барменской Ассоциации, как – «незабываемый».

Рецепт коктейля Ржавый гвоздь

Подача:

  • олд-фэшн (рокс);
Ингредиенты:
  • 45 мл шотландского виски;
  • 25 мл ликера Драмбуи.
Приготовление:
  • бокал олд-фэшн наполнить льдом;
  • затем добавить виски и Драмбуи;
  • перемешать коктейльной ложкой и украсить лимонным твистом (полоской цедры).

[Краткая справка].

Драмбуи – крепкий, 40-градусный ликер на основе шотландского солодового виски, верескового меда, с добавлением особого набора трав и специй, рецепт которого держится в строгой тайне.

Просто, вкусно, незабываемо. К слову сказать, наличие в этом коктейле льда очень важно, так как его отсутствие свидетельствует о приготовлении совсем другого коктейля, который называется Прямой гвоздь. А вот если заменить скотч канадским виски, то получиться коктейль Дональд Сазерленд. Ни в коем случае не вздумайте готовить этот коктейль в шейкере – получиться не то. С пропорцией можете не церемониться и менять ее на свое усмотрение.

Во многих барах подают этот коктейль в пропорции 1:1 и ни кто не жалуется. Я, к слову сказать, впервые попробовал коктейль ржавый гвоздь именно по такому рецепту. Что ж, читайте Ромовый дневник, подписывайтесь на обновления нашего журнала, комментируйте. Всего вам самого наилучшего!

 

