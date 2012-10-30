Ромовый Дневник

Барная классика: Черный русский и Белый русский. Отголоски "холодной войны".

Классические коктейли · Олег Колесов
Барная классика: Черный русский и Белый русский. Отголоски "холодной войны".

Историю сего творения даже не нужно рассматривать под микроскопом - и так понятно, что оно не рук отечественных трудящихся. Если верить авторитетным источникам, Дейлу ДеГроффу (знаменитому историку и миксологу) в первую очередь, а не Wikipedia, где лучше бы ни чего не писали о коктейлях, «русский» был придуман в Бельгии. Автором коктейля считается Гюстав Топс, бельгийский бармен, работающий при отеле «Метрополь» в Брюсселе. Случилось это в 1949 году, как раз в разгар холодной войны, поэтому название вполне оправдано.

Классический Чёрный русский на барной стойке

Но первое упоминание о нем датируется 1939 годом – тогда Чёрный русский был замечен в фильме Ninotchka с Греттой Гарбо в главной роли. Противоречит ли это истории? Может быть, но это не противоречит сущности напитка – как минимум, ликер Калуа в то время уже производился и должен был добраться до Голливуда. Кстати, «русский» - первый коктейль, в котором был использован кофейный ликер. Итак, пройдемте дальше.

Рецепт коктейля Чёрный русский (Black Russian)

Данные пропорции и состав взяты на официальном сайте Международной Ассоциации Барменов, а значит, их может использовать каждый бармен. Тем не менее, они не являются истиной в последней инстанции и вы можете смело экспериментировать, не только с количеством основных ингредиентов, но и с самими ингредиентами. Подают Чёрный русский в бокале олд-фэшн, названном так в честь знаменитого и возможно самого первого коктейля Старомодный. Также его называют “роксом” или тумблером.

Классический Чёрный русский

  • 50 мл водки (чистой, без вкусовых примесей);
  • 20 мл кофейного ликера (проще всего достать Калуа).

В стакан насыпать лёд, налить сверху водку и кофейный ликёр. Тщательно перемешать барной ложкой.

Как видите, рецепт предельно прост, но в простоте кроется гениальность. Черный русский достаточно крепкий, поэтому его относят к дижестивам - пить после еды. В качестве кофейного ликера можно использовать абсолютно любой, к примеру Тиа Мария или Giffard Café, но лучше все-таки использовать Калуа, который позволяет добиться оптимального и сбалансированного вкуса (кстати, кофейный ликёр можно приготовить самостоятельно - здесь рецепт). Можно достичь отличного результата, если заменить водку хорошим шотландским виски – так у вас получится коктейль Black Watch.

Вариации коктейля черный русский:
  • «Высокий черный русский» (Tall Black Russian) – тот же состав, только в качестве посуды подачи используется хайбол (высокий стакан), а оставшееся пространство заливается колой;
  • «Коричневый русский» (Brown Russian) – тоже готовиться в хайболе, но заливается имбирным элем;
  • «Ирландский русский» (Irish Russian) или «Мягкий черный русский» (Smooth Black Russian) – доливается пивом «Гиннес».
  • «Черная магия» (Black Magic) – Чёрный русский с несколькими каплями (1 деш) свежевыжатого лимонного сока.

Коктейль Белый русский - плебейский, но культовый. Прославился он благодаря знаменитому фильму «Большой Лебовски» братьев Коэнов, где Джеффри «Чувак» (главный герой фильма) постоянно его смешивает, а впоследствии - употребляет. Впервые белый русский был упомянут в печатных изданиях 21 ноября 1965 года и тогда же он стал официальным коктейлем МБА. Сейчас его там не увидишь, за ним закрепилась репутация вариации Чёрного русского.

Классический Белый русский: водка, кофейный ликёр, сливки

Рецепт коктейля Белый русский (White Russian)

Классический Белый русский

  • 50 мл водки (чистой, без вкусовых примесей)
  • 20 мл кофейного ликера (Калуа)
  • 30 мл свежих сливок (иногда можно встретить вариант со взбитыми сливками)

В стакан насыпать лёд, налить сверху водку, кофейный ликёр и сливки. Тщательно перемешать барной ложкой.

У этого коктейля тоже есть несколько модификаций:

  • «Белый кубинец» (White Cuban) – вполне логично, вместо водки ром;
  • «Белый мусор» (White Trash) – водочку заменяем на благородный виски, нашим органам правопорядка название бы не понравилось :);
  • «Грязный русский» (Dirty Russian) – вместо сливок шоколадный сироп;
  • «Большевик» или «Русский блондин» (Bolshevik) – вместо сливок ликер Baileys.

Вот такое оно, поколение русских в анналах IBA…

