Историю сего творения даже не нужно рассматривать под микроскопом - и так понятно, что оно не рук отечественных трудящихся. Если верить авторитетным источникам, Дейлу ДеГроффу (знаменитому историку и миксологу) в первую очередь, а не Wikipedia, где лучше бы ни чего не писали о коктейлях, «русский» был придуман в Бельгии. Автором коктейля считается Гюстав Топс, бельгийский бармен, работающий при отеле «Метрополь» в Брюсселе. Случилось это в 1949 году, как раз в разгар холодной войны, поэтому название вполне оправдано.

Но первое упоминание о нем датируется 1939 годом – тогда Чёрный русский был замечен в фильме Ninotchka с Греттой Гарбо в главной роли. Противоречит ли это истории? Может быть, но это не противоречит сущности напитка – как минимум, ликер Калуа в то время уже производился и должен был добраться до Голливуда. Кстати, «русский» - первый коктейль, в котором был использован кофейный ликер. Итак, пройдемте дальше.

Рецепт коктейля Чёрный русский (Black Russian)

Классический Чёрный русский 50 мл водки (чистой, без вкусовых примесей);

20 мл кофейного ликера (проще всего достать Калуа). В стакан насыпать лёд, налить сверху водку и кофейный ликёр. Тщательно перемешать барной ложкой.

Данные пропорции и состав взяты на официальном сайте Международной Ассоциации Барменов, а значит, их может использовать каждый бармен. Тем не менее, они не являются истиной в последней инстанции и вы можете смело экспериментировать, не только с количеством основных ингредиентов, но и с самими ингредиентами. Подают Чёрный русский в бокале олд-фэшн, названном так в честь знаменитого и возможно самого первого коктейля Старомодный . Также его называют “роксом” или тумблером.

Как видите, рецепт предельно прост, но в простоте кроется гениальность. Черный русский достаточно крепкий, поэтому его относят к дижестивам - пить после еды. В качестве кофейного ликера можно использовать абсолютно любой, к примеру Тиа Мария или Giffard Café, но лучше все-таки использовать Калуа, который позволяет добиться оптимального и сбалансированного вкуса (кстати, кофейный ликёр можно приготовить самостоятельно - здесь рецепт). Можно достичь отличного результата, если заменить водку хорошим шотландским виски – так у вас получится коктейль Black Watch.

«Высокий черный русский» (Tall Black Russian) – тот же состав, только в качестве посуды подачи используется хайбол (высокий стакан), а оставшееся пространство заливается колой;

«Коричневый русский» (Brown Russian) – тоже готовиться в хайболе, но заливается имбирным элем;

«Ирландский русский» (Irish Russian) или «Мягкий черный русский» (Smooth Black Russian) – доливается пивом «Гиннес».

«Черная магия» (Black Magic) – Чёрный русский с несколькими каплями (1 деш) свежевыжатого лимонного сока.

Коктейль Белый русский - плебейский, но культовый. Прославился он благодаря знаменитому фильму «Большой Лебовски» братьев Коэнов, где Джеффри «Чувак» (главный герой фильма) постоянно его смешивает, а впоследствии - употребляет. Впервые белый русский был упомянут в печатных изданиях 21 ноября 1965 года и тогда же он стал официальным коктейлем МБА. Сейчас его там не увидишь, за ним закрепилась репутация вариации Чёрного русского.

Рецепт коктейля Белый русский (White Russian)

Классический Белый русский 50 мл водки (чистой, без вкусовых примесей)

20 мл кофейного ликера (Калуа)

30 мл свежих сливок (иногда можно встретить вариант со взбитыми сливками) В стакан насыпать лёд, налить сверху водку, кофейный ликёр и сливки. Тщательно перемешать барной ложкой.

У этого коктейля тоже есть несколько модификаций:

«Белый кубинец» (White Cuban) – вполне логично, вместо водки ром;

«Белый мусор» (White Trash) – водочку заменяем на благородный виски, нашим органам правопорядка название бы не понравилось :);

«Грязный русский» (Dirty Russian) – вместо сливок шоколадный сироп;

«Большевик» или «Русский блондин» (Bolshevik) – вместо сливок ликер Baileys.

Вот такое оно, поколение русских в анналах IBA…