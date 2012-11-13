Этот коктейль стоит рядом с самыми популярными коктейлями в мире. Маргарита, несомненно, - барная классика. Не многие коктейли могут похвастаться таким количеством легенд о своем происхождении, Маргариту можно сравнивать с виски, за авторство которого ирландцы и шотландцы бьются веками. Почитателей мексиканской культуры очень много, особенно в США, стране, которую построили эмигранты. Именно поэтому коктейли с текилой стали неотъемлемой частью мирового барменского общества, а Маргарита занимает в нем почетное первое место. Что ж, сегодня я вам представляю на рассмотрение очередной коктейль из барной классики.

История коктейля Маргарита

Как я уже сказал, этот коктейль прямо таки окружен легендами и спорами. Но, как и в случае с виски, ни одна из этих легенд не нашла своего 100%-ного подтверждения. В целом, рождение Маргариты можно приписывать к 30-50м годам прошлого столетия, а место рождение – пограничные районы между США и Мексикой. В одном издании я прочел, что еще в 1937 году был опубликован коктейль, под названием «Пикадор». Первоисточник – «Королевская книга коктейлей». Именно у англичан впервые промелькнул рецепт коктейля, который содержал в себе текилу, куантро и сок лайма. Но англичане свой шанс протеряли и первенство им не досталось :)

Остальные легенды приписывают мексиканцам. По одной из них коктейль Маргарита был придуман в 40-х годах за стойкой бара «Rancho La Gloria» (недалеко от Тихуаны). Именно в этот бар наведывался весь американский бомонд, в том числе и малоизвестная актриса Марджори Кинг. Так уж вышло, что у этой актрисы была аллергия на все алкогольные напитки, за исключением текилы. Но чистая текила ей была не по нутру и тогда талантливый бармен Карлос ‘Danny’ Херрера решил помочь актрисе (видать на нее у него были планы), и смешал текилу с апельсиновым ликером и соком лайма. Так появился коктейль Маргарита, названный в честь актрисы Марджориты (мексиканская версия имени).

Есть и вовсе забавная легенда, которая связана с плохой памятью. В 1942 году к мексиканскому бармену Панчо Моралезу обратилась дама с заказом коктейля «Магнолия» (бренди, апельсиновый ликер, шампанское и яичный желток). Но Моралез почему-то вспомнил только апельсиновый ликер, но не растерялся – добавил текилу и сок лайма. Барышня была в восторге, а Моралез решил назвать новоиспеченный коктейль с текилой именем другого цветка.

А вот в 1999 году был издан «Оригинальный справочник по Маргарите и Текиле», где авторство приписывается светской львице Маргарите Сеймз. Именно она устроила вечеринку в честь рождества в своем особняке, который находился в Акапулько. Там то и родился коктейль Маргарита, который хозяйка приготовила ради забавы (это произошло в 1948 году). На вечеринке был владелец гостиничной сети Томми Хилтон, которому коктейль пришелся по вкусу и он его пустилпо своим заведениям.

А вот еще несколько легенд вкратце:

в 1936 году Денни Негрете создал Маргариту для своей подруги, угадайте, как ее звали…;

бармен из Виржинии, Рэд Хинтон, назвал свое новое творение в честь подруги Маргариты Мендес, погибшей в одной из перестрелок в баре;

в 50-х бармен и владелец ресторана «Хвост петуха» думали, как популяризировать текилу «Jose Cuervo» - так и родился коктейль, названный в честь супруги бармена;

В общем, однозначного мнения нет, так как чудный рецепт коктейля маргарита попал на обозрение публики уже через десятилетия после его создания, поэтому проверить источники просто невозможно. Это лишь слухи, интервью и некрологи. Но оставим историю историкам, а вам на обозрение рецепт коктейля по версии МБА.

Рецепт коктейля Margarita (аперитив, шейк)

35 мл текилы;

20 мл Куантро (апельсиновый ликер);

15 мл сока лайма.

Приготовление:

на краях бокала (Margarita Glass) сделать хрусту из соли (провести долькой лайма по краю бокала, а затем окунуть в соль);

влить в шейкер все ингредиенты;

наполнить шейкер льдом и взбить содержимое;

перелить готовый коктейль через стрейнер в бокал и можно украсить долькой лайма.

Необычное сочетание дает достаточно приятный вкус, а соль добавляет некую пикантность. Коктейль этот в основном предпочитают пить дамы, поэтому стоит учитывать их вкусы. Некоторые не любят соль, поэтому многие бармены оставляют один из краев без хрусты. А если слабому полу захотелось сладенького, то в Маргариту можно добавить немного сахарного сиропа. В целом же, коктейль достаточно крепкий, поэтому я посоветовал бы его взбивать не с колотым льдом, а с крашем (измельченный лед) и вливать в бокал готовый коктейль уже без стрейнера. Тогда лед будет постепенно таять, и разбавлять крепость коктейля – так его будет приятнее пить.

Интересные факты о коктейле Маргарита