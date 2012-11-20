Негрони – коктейль-противоречие: горький и сладкий, многими любимый и многими ненавидим, французский с американскими корнями. История коктейля началась в начале XX века. Жил во Франции флорентийский аристократ, граф Камилло Негрони. Освоив военную школу, граф отправился на побывку в Америку, где ему приглянулся необычный вкус популярного на то время джина. Но американское правительство было против пристрастия графа к алкоголю, как, впрочем, и пристрастия еще нескольких тысяч, а может и миллионов жителей своей страны. И был издан страшный запрет, который в историю вошел, как «сухой закон». А произошло это в 1919 году.

Граф Негрони, в свою очередь, был заядлым противником «сухого закона», в связи с чем, показал янки многозначительный жест и убрался на историческую родину. Недолго думая, граф записался в постояльцы флорентийского бара Cafe Casoni (нынешний Caffè Giacosa), где любил испить в выходной и не очень день свой любимый коктейль Американо (внесу ясность: кампари, красный вермут, содовая). Но ностальгия графу жизни не давала, в связи с чем, он попросил бармена добавить в коктейль вместо содовой – джин. Сий тонкий ход не особо удивил бармена – тот еще и дольку апельсина умудрился добавить, чтоб отличался коктейль тот по виду от классического Американо. Так и родился коктейль негрони, который сегодня является барной классикой МБА.

В том же году граф решил открыть свой бизнес, который получил название Antico Negroni. Концепция бизнеса была простой: готовый коктейль Негрони от компании Negroni Distillerie, что принесло аристократу-алкоголику мировую славу. Первое же документальное упоминание о коктейле значиться 1947 годом. Тогда режиссер Орсон Уэллс написал о коктейле следующее: «Горькие настойки полезны для печени, а джин – нет. В общем, сочетаются они гармонично».

Что ж, выдающемуся коктейлю – выдающийся рецепт.

Рецепт коктейля Негрони (аперитив, билд)

Подача:

олд-фэшн;

Ингредиенты:

30 мл джина;

30 мл Кампари;

30 мл сладкого красного вермута.

Приготовление:

рокс (олд-фэшн) наполнить льдом;

влить все ингредиенты в бокал и тщательно перемещать их барной ложкой;

украсить бокал долькой апельсина.

Народные умельцы решили немного модифицировать сий коктейли, вернее, изменить рецептуру и способ приготовления. Так родился коктейль Негрони 2.

Рецепт коктейля Negroni 2 (аперитив, стир-шейк)

Подача:

олд-фэшн;

Ингредиенты:

40 мл джина;

25 мл Кампари;

30 мл сладкого красного вермута.

Приготовление:

рокс (олд-фэшн) наполнить льдом;

в стеклянную часть бостона налить все ингредиенты, а в металлическую насыпать лед;

попереливайте содержимое между обеими частями шейкера несколько раз (5, к примеру);

перелить охлажденный коктейль через стрейнер в рокс;

украсить бокал долькой лимона, вишней и апельсиновой цедрой.

Интересное о коктейле Негрони

есть еще несколько модификаций коктейля. Так, «Неправильный Негрони» готовиться по тому же рецепту, но вместо джина добавляется игристое вино. Если же заменить джин водкой, то выйдет коктейль «Негроски» ;

; заменяют в коктейле и Кампари. К примеру, в коктейле «Чин-чин» вместо битера используется горький аперитив «Чинар» (Cynar), а замена битера апельсиновым «Аперолем» явит на свет коктейль «Раултини»;

коктейль встречается во многих художественных произведениях и фильмах: в повести Вильямса Тенесси и одноименном фильме Вуди Аллена - «Римские каникулы»; в рассказе Яна Флеминга в «Ризокко» (именитая Бондиана); в сериале «Клан Сопрано»; в мемуарах Габриэля Гамильтона.

Приятного аппетита!