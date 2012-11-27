Мохито – один из самых популярных в мире коктейлей. Легко пьется, прост в приготовлении, имеет нежный аромат и способен мгновенно утолить жажду. В любви к освежающему коктейлю признавался американский писатель Эрнест Хемингуэй, не скрывающий своего увлечения алкоголем. Фраза, которая написана на стене двух питейных заведений Гаваны, увековечила статус мохито, как одного из излюбленных напитков дядюшки Хэма.

My mojito en Bodeguita, my daiquiri en Floridita. Мой мохито в Бодегите, мой дайкири в Флориде.

Чтобы насладиться любимым напитком Хемингуэя, не обязательно искать Бодегиту. Приготовить классический мохито можно и дома.

Свежесть мяты, сочность лайма на ромовой волне

Мохито – удивительно приятное сочетание ингредиентов, которое делает напиток незаменимым в жаркий летний день. Родина коктейля – Куба, остров Свободы. А там жары хоть отбавляй. Освежиться в сиесту помогает глоток освежающего лаймово-мятного напитка.

Рецепт напитка – это десятки вариаций. Какая их них правильная, можно спорить долго. В классический мохито обязательно входит четыре составляющих: газировка, ром, лайм и мята.

Само слово «mojito» имеет испанское происхождение. По одной версии коктейль произошел от mojo (мохо) – так на Кубе и Канарах называют соус, состоящий из растительного масла, чеснока, перца, зелени и сока лимона. По второй, мохито — произошел от испанского «Mojadito» – «слегка влажный».

Поговаривают, что легкий тропический коктейль исторически связан с пиратами. Существует легенда, что известный британский мореплаватель Френсис Дрейк, известный как пират ее Величества английский королевы, однажды предложил своим матросам вместо питьевой воды ром.

Пресная вода на корабле на вес золота, а ром в изобилии. Но взбираться на мачты и реи после крепких напитков тяжеловато, да и сам процесс употребления 40-градусного рома легким не назовешь. Вот Дрейк и придумал настаивать ром на соке лайма и мяте. Такая настойка помогала бороться с инфекционными заболеваниями.

Эта версия о происхождении мохито по правдоподобности уступает другой – более вероятной. Впервые коктейль был приготовлен в 1942 году в кубинской столице Гаване. Это случилось в ресторане La Bodeguita del Medio, основанном семейством Мартинес. Заведение находилось рядом с местной достопримечательностью – собором Калле Эмперадо.

40-е 20 столетия – райские времена для острова Свободы. Толпы отдыхающих, среди которых множество американцев. Один из них – старик Хэм. С острова Свободы рецепт mojito разлетелся по миру. В 80-е годы он попал в топ самых популярных напитков в США, а позже стал коктейльной классикой.

Рецепт Мохито

Ингредиенты: Белый кубинский ром – 40 мл;

Сок лайма – 30 мл;

Мята – 6-8 листочков;

Сахар тростниковый – 2 ч.л;

Газированная вода или содовая –60 мл;

Колотый лед. Приступаем к приготовлению: В высоком бокале хайбол или коллинз мадлером разминаем сахар с соком лайма и мятой;

Добавляем часть газировки, доверху наполняем бокал колотым льдом;

Добавляем ром и оставшуюся газированную воду;

Барной ложкой перемешиваем содержимое, аккуратно поднимая мяту со дна;

Насыпаем сверху лед, украшаем бокал веточкой мяты и долькой лайма.

Мохито завоевал сердца миллионов. Его подают в клубах, кафе и ресторанах, безалкогольная версия популярна на пляжах. Существует множество вариантов приготовления коктейля: с апельсиновым, гранатовым, яблочным, арбузным соком. Но базовая версия не сравнится ни с какой другой.

Свежий яркий вкус коктейля зависит от качества ингредиентов и от силы воздействия на них.

Нюансы приготовления:

Используйте свежую мяту. Полевая, дикорастущая, огородная мята ухудшит вкус mojito. Лучше заплатить за качественную ароматную траву, выращенную в специальных условиях и получить идеальный вкус настоящего мохито;

Мята требует внимательного отношения. Ей необходимо «встряхнуть», слегка ударить по ней рукой. Слишком «давить» на неженку мяту тоже не стоит. Она может дать горечь, да и трубочка будет засоряться мелкими кусочками. Лучше брать листочки растения, стебли дают выраженный травяной вкус;

К рому особое внимание! Он должен быть белым. Темного собрата игнорируем еще на прилавке. Идеальный вариант – это настоящий кубинский ром. Хотите получить правильный мохито – выбирайте Havana Club. Если нет такой возможности, можно использовать Ron Varadero. С о-о-очень большой натяжкой пуэрто-риканский ром Bacardi;

Только лайм! Лимоном заменить нельзя. Другие цитрусовые аналоги тоже не подойдут.

Лайм хорош не весь! Лаймовая цедра дает выраженную горечь. Лучше добавлять сок лайма, а не разминать его прямо в бокале. Плоды стоит выбирать свежие, с блестящей кожицей. Старые загрубевшие лаймы не подойдут. Впрок запасать фрукты тоже не надо, они очень быстро теряют свежесть;

Никаких кубиков, только крошка! Чтобы чудесный напиток не превратился с разбавленную пародию на мохито, не стоит добавлять лед кубиками, он быстро тает. Для коктейля нужна ледяная крошка. Чем свежее заморозка, тем нежнее вкус готового напитка. Лед, долго лежавший в морозилке, может впитать запахи. Никто не обрадуется коктейлю с ароматом укропа или пельменей.

Эталонный кубинский рецепт – истинная роскошь. Редко кто соблюдает технологию так дотошно, как изложено в рецепте. К лайму никакого почтения – его нещадно давят прямо в стакане, тростниковый сахар заменяют сахарным сиропом, содовую вообще забыли – вместо нее спрайт или тоник.

Но, как показывает практика, от этого любовь к коктейлю не уменьшилась. Наоборот. Мохито продолжает занимать лидирующие строчки в хит-параде популярных коктейлей.

Как выглядит мохито в домашних условиях по-простому, без изысков

Ингредиенты: Кубинский белый ром – 100 мл;

Сахарный сироп – 30 мл;

Содовая – 200 мл;

Лайм – 100 г (2 шт);

Мята – 10 г. Этапы приготовление те же, что в классическом рецепте: В емкости разминаем сок лайма с сахарным сиропом и частью мяты;

Добавляем несколько кружочков лайма и ледяную крошку;

Доливаем ром и содовую доверху;

Перемешиваем содержимое;

Досыпаем лед, украшаем мятой и лаймом.

Для приготовления коктейля понадобится обычная пол-литровая банка, если под рукой не окажется специальной емкости для коктейлей, имеющей крышку с отверстием для трубочки.

Полученного коктейля хватит на двоих.

Экспериментируем по полной

Если поглубже заглянуть в историю, то, оказывается, кубинцы не были первооткрывателями мохито. Рецепт коктейля зародился на острове Свободы, но есть факты, которые указывают на то, что смешивать ром с мятой начали еще в 19 веке. Прадедушкой мохито можно считать американский «Мятный джулеп» – напиток на основе виски, пряных трав, сахарного сиропа и льда.

Когда в США объявили сухой закон, любители крепких напитков находили отдушину в «алкогольном раю» – на Кубе. Единственная проблема, с которой столкнулись янки на острове свободы – отсутствие привычного для них бурбона. Замену ему нашли быстро – кубинский ром.

Ничто не мешает современным любителям коктейлей проявить изобретательность и внести что-то свое в классический рецепт мохито. Например, приготовить безалкогольный вариант жаждоутоляющего напитка. Все то же самое, только рому сказать дружное «нет». Безалкогольная версия – отлично тонизирует, утоляет жажду, освежает в жару.

Экспериментаторов много. Классикой их произведения не назовешь, но они имеют место быть.

Клубничный мохито

Ингредиенты: Лайм –половина;

Мята – 10 листочков;

Клубника – 120 гр;

Клубничный сироп – 15 мл;

Белый ром – 50 мл;

Газированная вода – 100 л;

Колотый лед – 200гр. Приготовление Разрезанный на дольки лайм, листья мыты давим мадлером;

Добавляем ягоды клубнику, разминаем;

Наполняем бокал льдом, добавляем сироп и газировку, перемешиваем коктейльной ложкой;

Добавляем сверху лед, украшаем мятой.

Аналогичный «мохито» можно готовить на основе яблочного, арбузного, ежевичного, гранатового, черничного сока.

Некоторые экспериментаторы пошли дальше и заменили традиционный ром мартини, шампанским, лимончелло, сладкими ликерами. Вместо мяты добавляют шалфей, базилик, мелиссу. Альтернатива лайму фрукты и ягоды: вишня, маракуйя, персик, клубника, киви. Есть даже мохито с огурцом.

Огуречный мохито

Чтобы приготовить огуречный коктейль под названием мохито, понадобится: Белый ром – 30 мл;

Сахарный сироп– 30 мл;

Мята – 5 листочков;

Лайм – 4 кружочка;

Сок лайма – 2 ст.л;

Огурцы – 5 штук;

Колотый лед. Приготовление: В коллинзе раздавите огурцы, лайм и мяту, переложите в шейкер;

Добавьте остальные ингредиенты, встряхните;

Перелейте обратно в бокал.

Как знаток мохито, старина Хэм отнесся бы к экспериментальным версиям коктейля, трудно предположить. Но мы сможем понять, что он чувствовал, потягивая освежающий напиток, только если приготовим настоящий классический мохито.