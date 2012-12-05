Айриш кофе – это единственный коктейль в классике, который готовиться с кофе. Классический его вариант достаточно капризный, особенно когда речь идет о выкладывании на смесь кофе, виски и сахара, охлажденных сливок – они любят предательски проваливаться и портить внешний вид напитка. Кроме того, этот коктейль еще и является единственным согревающим напитком в барной карте МБА, в общем, заслуг у него хватает. Итак, коктейль Ирландский кофе во всей своей красе.

История создания Irish Coffee

Коктейль достаточно молодой по барным меркам, поэтому и история о его создании известна из достоверных источников, что редкость для прочих классических коктейлей. Он принадлежит умелым рукам Джозефа Шеридана, который работал барменом в аэропорту городка Фойнс, что в графстве Лимерик на юго-западе моей любимой Ирландии. В 30-40-е годы прошлого столетия этот аэропорт являлся важнейшей транзитной точкой трансатлантических авиалиний, через который постоянно летали янки.

Летающим американцам приходилось часами просиживать в барах аэропорта в ожидание своих рейсов, которые очень часто задерживались из-за плохой погоды. Греться всем помогал излюбленный напиток ирландцев – чай с ирландским виски. 19 июля 1942 года (именно в этот день появился коктейль ирландский кофе) Шеридан решил заменить чай на излюбленный напиток янки – кофе. В тот день родился Айриш-кофе. Популярность же коктейлю обеспечил репортер Стэн Делаплэйн, который в те времена побывал за стойкой у Шеридана и отведал фирменный напиток последнего.

Затем весь мир настигла Вторая Мировая и аэропорт прикрыли. Но Делаплэн о понравившемся ему коктейле не забыл и поделился его рецептом в 1952 году с Джеком Кепплером, который в то время владел баром Buena Vista в Сан-Франциско. Именно Кепплер и вдохнул новую жизнь в Ирландский кофе, добавив в него сливки и изменив посуду подачи с чашек на специальные стеклянные стаканы на ножке из закаленного стекла (современный вариант бокала, который так и называется - Irish Coffee или тодди). Коктейль стал настолько знаменит, что до сих пор в Buena Vista продается до нескольких сотен тысяч порций в год.

Традиционный рецепт Ирландского кофе

Здесь я буду описывать целый ритуал, нарушение которого очень критично сказывается на вкусовых качествах коктейля. Работая в кофейне я научился готовить идеально только “мрачную” версию айриш-кофе, которую у нас называли «коммерческой». Благо, перед уходом, в меню появилась более дорогостоящая версия коктейля, которая готовилась согласно классическому рецепту. Итак, традиционный Irish.

Классический Irish Coffee 40 мл ирландского виски;

90 мл свежеприготовленного кофе (френч-пресс);

30 мл свежих сливок (желательно более 30% жирности);

1 чайная ложка тростникового сахара.

Здесь я позволю себе выложить небольшой фото-рецепт айриш-кофе, который, скажу честно, позаимствовал с одного из буржуйских сайтов.

Нагрейте бокал подачи, для чего просто наполните его кипятком, а затем, когда бокал нагреется, вылейте его.

Заварите кофе во френч-прессе. По картинке вы можете видеть, что это для многих знакомый стеклянный чайничек с поршневым фильтром. Для заваривания нужен один из сортов арабики, средней прожарки (чаще всего используют именно этот вид прожарки, который популярен в Европе). Здесь сорт на ваше усмотрение, главное, чтобы кофе был свежий (пожаренный в пределах 7-25 дней, после 25 дней он теряет свои вкусовые качества). Помол средний, для френч-пресса. Воду использовать только чистую, фильтрованную, температурой не более 95 оС. Пока заваривается кофе, положите в бокал сахар и налейте виски. Здесь я бы порекомендовал подогреть виски капучинатором, чтобы он нагрелся и сахар в нем растворился, но можно это не делать – качественный виски разгорится сам. На фотографиях, к сожалению, нет этапа прожигания виски (ниже вы найдете видео с полным этапом приготовления классического Айриша), поэтому придется рассказать на словах. Поджигаете смесь виски и сахара и размешиваете все барной ложкой до тех пор, пока на дне не останется сахара. Лучше его поднимать ложкой на края бокала, чтобы там сахар карамелизировался.

Потушите пламя, накрыв бокал костером, и добавьте кофе (одного френч-пресса хватает для приготовления 2-х порций коктейля). В шейкере со льдом взбейте сливки (можно взбить венчиком охлажденные сливки в миске) – здесь главное не переусердствовать, так как сливки от быстрого охлаждения могут свернуться, а они должны быть в меру холодные, без комочков. В общем, на порцию сливок 3-4 кубика льда и буквально несколько секунд взбивания – здесь придется потренироваться. Затем при помощи барной ложки аккуратно выложите сливки поверх кофе с виски, чтобы те легли ровным слоем и не провалились (не проваливаются они за счет разности температур, а не плотности).

Пить коктейль айриш кофе нужно не перемешивая, большими глотками, чтобы сливки сразу перебивали спиртуозность виски. Этот рецепт приготовления применяется на соревнованиях бариста, которые проводит Европейская Ассоциация Спешалити Кофе (SCAE) в категории «Кофе и алкоголь». Что тут еще добавить? Ах да, виски, он должен быть обязательно ирландским – это играет очень большое значение. Используется простенький Jameson, можно также другие марки, но Jameson легко купить и не дорого.

Что касается коммерческого айриш-кофе, то там все просто: вместо френч-пресса используется обычный эспрессо разбавленный водой, да взбитые сливки из балона, которые придают напитку более презентабельный вид для дам. Получается пойло, которое далеко от идеального Ирландского. В общем, смотрите и выбирайте сами, что вы хотите пить – вам с этим жить!

А вот и адекватный видео-рецепт от знакомого мне бариста: