Коктейль получил свое гордое название благодаря острову Лонг-Айленд, который располагается на юге Нью-Йорка. Именно там он был придуман в 70-е годы прошлого столетия. Как видите, коктейль достаточно молод, за ним не числиться вековой истории, как за Сухим Мартини или Олд Фэшн’ом. Тем не менее, есть версии, что первый Лонг Айленд Айс Ти был придуман еще 100 лет назад, а именно во времена знаменитого «Сухого закона», то бишь, в 1920-е годы в Штатах. Жителям просто приходилось шифорваться от полиции, поэтому всевозможные алкогольные напитки маскировались под безалкогольные. Понятно, что в те годы заявлять об авторстве алкогольного коктейля было немного опасно. Однако смельчаки находились.

Так, в 1930 году свои права на авторство коктейля Лонг Айленд заявил некий Чарльз Бишел, самогонщик из славного штата Теннеси, в котором изготавливается многими любимый виски Джек Дениелс. В общем, дядя замаскировал достаточно крепкий алкогольный напиток под абсолютно невинный холодный чай. Собственно, какой коп запретит постояльцу бара хлебать вечерком холодный чай? Понятно, что такое решение пришлось по душе многим и Лонг Айленд Айс Ти стал пользоваться небывалой славой.

Тем не менее, авторство коктейля официально принадлежит Роберту Ботту, который в 70-е работал при отеле на острове с одноименным названием. Чтобы там не говорили, а мне больше по нраву другая версия, которую мне поведал мой наставник, когда я работал в Кофеине (правда эта версия гуляет уже по всему Интернету).

В общем, в те же 70-е в один из баров на Лонг-Айленде любила захаживать парочка. Парниша пристрастился к выпивке до такой степени, что барышня поставила ему ультиматум: или она или стакан виски. Парень (вроде моряк, точно не помню), вероятно, девушку любил и отказался от выпивки. Однако разочек сорвался, когда девушка посадила его у стойки бара и вручила в руки стакан холодного чая. Когда она отошла, молодой человек долго не думал и попросил бармена налить в чай чего-нибудь крепкого, а тот постарался на славу. Бармену задумка понравилась, и он пустил коктейль по всему острову, завоевав моментально славу.

Рецепт коктейля Лонг Айленд Айс Ти

15 мл серебряной текилы;

15 мл водки;

15 мл белого рома;

15 мл Трипл сек (Куантро);

15 мл джина;

25 мл лимонного фреша;

30 мл сахарного сиропа;

1 деш (2-3 капли) Колы.

наполнить хайбол льдом и вылить на него все ингредиенты;

осторожно перемешать барной ложкой и украсить долькой лимона;

подавать с трубочкой.

Так звучит рецепт по версии МБА. Теперь я хочу поделиться технологией приготовления Лонг Айленда с моей стороны:

хайбол наполнить крашем (колотым льдом) – он достаточно быстро тает и разбавляет тем самым слишком крепкий напиток, проверенно, так вкуснее;

влить все алкогольные составляющие, также можно все составляющие, кроме колы, взбить в шейкере;

добавить сахарный сироп и свежевыжатый лимонный фреш;

слегка подкрасить коктейль Колой, чтобы он напоминал по цвету чай;

досыпать краш и украсить долькой лимона.

Пьется коктейль на УРА, только много таких штуковин не осилишь. Мне он лично нравиться не очень, так как я не люблю, когда в бокале намешано слишком много компонентом (для меня классика – это не более 5-ти компонентов). Однако многие от этого коктейля просто в восторге, поэтому не упускайте шанса попробовать его.

Факты о коктейле Лонг Айленд Айс Ти На данный момент коктейль входит в пятерку самых популярных коктейлей во всем мире;

В США в коктейль предпочитают добавлять больше лимонного сока и Колы, как, впрочем, и в наших барах, правда, у нас это делают для увеличения объема напитка, чтобы сделать его более дорогим;

В Англии предпочитают делать Лонг Айленд без лимонного сока;

Некоторые заменяют колу чаем или соком, но это получается уже совсем другой коктейль.

Что ж, приятного вам коктейлепития и всего самого наилучшего! И по традиции, самый адекватный по моему мнению видео-рецепт коктейля Лонг Айленд:

https://www.youtube.com/watch?v=r_5oGbihAqQ