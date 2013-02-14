Ромовый Дневник

Коктейль "Секс на пляже" - прост, сладок, энергичен

И действительно, словосочетание “секс на пляже” вызывает особенно приятные мысли. В остальном же, коктейль достаточно прост в приготовлении, за ним не числиться красивых легенд (это вам не коктейль Маргарита) и приданий. В общем, простой, я бы даже сказал, заурядный смешанный напиток.

Классический коктейль Секс на пляже.

История его возникновения туманна. В любом случае, возник он в 70-80-е годы прошлого столетия, во времена хиппи, страстных вечеринок на пляжах и прочих житейских радостей. Изначально коктейль назывался «Sand in your shorts», что дословно переводиться, как «Песок в твоих шортах» (исчерпывающе). Затем какое-то время коктейль называли «Fun on the Beach», что значит «Веселье на пляже». Слово секс избегали, что вполне объяснимо – в те времена это было табу.

Итак, коктейль секс на пляже имеет не самый замысловатый рецепт, по крайней мере, по версии МБА (Международной Ассоциации Баременов). Входит он в категорию “POPULAR COCKTAILS”. Ну что ж, так и есть.

Рецепт коктейля Секс на пляже

Ингредиенты:
  • 40 мл водки;
  • 20 мл персикового ликера;
  • 40 мл клюквенного сока;
  • 40 мл апельсинового сока.
Приготовление:
  • хайбол наполнить льдом и влить в него все ингредиенты;
  • аккуратно перемешать барной ложкой;
  • украсить долькой апельсина.

Как видите, вообще ни чего примечательного, даже не нужно что-то мудрить с процессом приготовления. С ингредиентами все тоже просто: водка всегда под рукой, как и соки, а персиковый ликер можно всегда купить, даже есть не дорогие штуки, но я бы советовал Де Кайпер «Пич Три» (De Kuyper Peach Tree). Некоторые готовят коктейль в шейкере, хотя я не понимаю зачем, ведь все компоненты легко смешиваются.

Есть еще несколько вариаций, но это уже не коктейль Секс на пляже, это - народное творчество. Во многих заведениях вместо клюквенного сока добавляют персиковый, чтобы лить меньше ликера. Подкрашивают коктейль гренадином, причем многие бармены мне кричат и доказывают, что гренадин там есть по умолчанию. Но я им не верю. Что ж, на этом пожалуй всё. Читайте, подписывайтесь на обновления, а я буду писать!

Видео-рецепт коктейля Секс на пляже:

https://www.youtube.com/watch?v=H2ieVJmq9ao

