Мы считаем это несправедливостью, связанной, прежде всего, с недостатком информации – в большинстве источников рецепт коктейля Александр не соответствует действительности, а в некоторых подкреплен необоснованными историческими фактами. Так как наш журнал стал более-менее известен среди определенного круга читателей, спешим развеять мифы и донести до вас подлинный рецепт напитка, а также заглянуть в его витиеватую историю происхождения, которая, скорее всего, навсегда канула в лету. Незаслуженно забытые легенды должны жить и процветать (заодно можете вспомнить о единственном и неповторимом Олд Фэшн).

Для начала делимся рецептом классического Александра по версии IBA.

Рецепт коктейля Александр и Александр №2 (Alexander / Alexander №2)

Классический Alexander №2 30 мл коньяка

30 мл ликера Créme de Cacao (коричневый)

30 мл сливок (20%)

Коктейль является классическим дижестивом (After Dinner Cocktail). Метод приготовления: шейк.

Шейкер наполнить на 2/3 льдом и влить все ингредиенты. Интенсивно взбить до обмерзания шейкера. Отфильтровать через стрейнер в предварительно охлажденный коктейльный бокал. Сверху посыпать тертым мускатным орехом.

Créme, creme, крем – это разновидность очень густых, практически сиропообразных ликеров, которые отличаются от остальных высоким уровнем содержания сахара. Не следует путать данную ветвь ликеров со сливочными (cream liqueurs), которые содержат сливки (cream).

Эта версия коктейля в списке коктейлей Международной Ассоциации Барменов (IBA) появилась в 2012 году – до этого времени он назывался Brandy Alexander (Бренди Александр). Дело в том, что вышеупомянутый коктейль и есть тем самым Brandy Alexander, в то время как первый напиток из обширного семейства Александров готовился на основе джина и ликера Créme de Cacao белого. Рецепт его таков:

Классический Alexander 30 мл джина

30 мл белого Créme de Cacao

30 мл сливок 20% Смешать в шейкере и процедить в коктейльный бокал.

Но именно Бренди Александр, он же Alexander №2, превзошел по популярности своего предшественника, поэтому практически во всех барах мира готовят коктейль на основе бренди, лучшим из которых является коньяк.

История семейства Александров

Было ли так на самом деле сказать ни кто не сможет. В анналы истории заглянул Барри Попик, любитель-этимолог, с подачи которого Нью-Йорк стали называть «Big Apple». Благодаря ему была найдена статья от колумниста Evening Independent Уолтера Уинчелла 1929 года (мы склонны доверять более ранним источникам). В этой статье идет речь о званом обеде в кафе Rector’s, довольно известном заведении до вступления в силу Сухого Закона. Обед проходил в честь вымышленного рекламного персонажа Белоснежной Фиби (Phoebe Snow, Фиби Сноу – популярный персонаж, дама, которая всегда была в белом и любила кататься на поездах некоторых американских железных дорог, в салонах которых всегда было чисто).

За баром на званом обеде стоял Трой Александер, который и решил смешать коктейль белоснежного цвета в честь виновницы торжества. Разумеется, имя коктейлю дали в честь его создателя. Очень правдоподобная версия. А вот в печати коктейль Александр появился в 1915 году, в книге Recipes for Mixed Drinks Хуго Энслина – именно в этой книге впервые упомянут тертый мускат, который порочит белоснежное платьице Фиби Сноу.

Таким образом, Бренди Александр (или как его еще называют в некоторых источниках «Адександер №2») является всего лишь вариацией. Считается, что он был придуман в Великобритании и его появление как-то связано со свадьбой Принцессы Мери, графини Харвудской и виконта Ласцелла в 1922 году. В печатном издании Alexander с бренди упоминается только с 1936 года (рецепт описан в книге Хармана Барни Берка Burke’s Complete Cocktail and Tastybite Recipes).

Коктейль Brandy Alexander очень полюбился экс-битлу Джону Леннону, который увлекся им во времена своего «потерянного уик-энда» с Йоко Оно в 1973-1974 годах. Джон называл его «Милкшейком» - одно из распространенных прозвищ коктейля.

Сестра Александра и другие родственники

Alexander’s sister 30 мл джина

30 мл зеленого Creme de Menthe

30 мл сливок Шейк, стрейн в коктейльный бокал. Мускат или шоколадная крошка по вкусу.

Часто нашему коктейлю приписывают и другое имя – Александра. В этом, возможно, виновен Франк Мейер , упомянувший коктейль в книге The Artistry of Mixing Drinks 1936 года. Или это был неизвестный французский автор, который в книге RIP Cocktails de Paris 1929 года упомянул сразу две версии Александры, и с джином, и с бренди. Но женская линия не прижилась в связи с достаточной аргументацией.Впрочем, дама в семье тоже есть. Пускай она и не такая изящная, как её два старших брата, но зато яркая и свежая. В буквальном смысле свежая.

Самым младшим братом в династии Александров является Alexander Baby, в котором вместо бренди используется белый ром.

Ликбез окончен. Занавес.