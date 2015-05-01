Коктейль Авиация (Aviation) – эксцентричный gin sour

Коктейль Авиация поднялся из глубин барной индустрии во времена становления, пардон за каламбур, авиации, где-то в 1911 году. На пике популярности он пробыл недолго и после 60-х, когда в США перестали выпускать фиалковый ликер (Crème de Violette), о славном коктейле с оттенком небес позабыли. Возродился он в начале 2000-х, период, который имбайберы, коктейльные энтузиасты, называют «коктейльным ренесансом».

В последние годы Aviation стал настоящей коктейльной звездой, при этом популярна именно оригинальная версия напитка, с тем самым фиалковым ликеров. Это немного противоречит вселенскому замыслу – в анналах IBA числится версия Гарри Креддока, где о фиалковом ликере речь никогда не заходила. Удивительно, но даже коктейльный историк и имбайбер Дэвид Вондрич в статье для Esquire в 2007 году указал креддоковскую Авиацию, при этом в своей книге «Imbibe!» он говорил совсем о другом напитке. Но об этом чуть позже. Для начала рецепт коктейля по версии Международной Ассоциации Барменов.

Рецепт коктейля Авиация (Aviation)

45 мл джина;

15 мл ликера Мараскино;

15 мл лимонного сока.

Смешать все ингредиенты в шейкере с большим количеством льда. Процедить через стрейнер в коктейльный бокал. Украсить твистом лимона или мараскиновой вишней.

Пожалуй, всё, что касается этой версии коктейля, мы упустим. Она менее интересна второй, куда более продвинутой, цветочной и… мужской. Классическая Авиация является обычным, простеньким сауэром, типичным для IBA. И здесь мы плавно переходим к истории коктейля и немного «мыльному» фиалковому ликеру.

История коктейля Авиация

Появился он, предположительно, в 1911 году, но официальным годом рождения коктейля считается 1916. Именно в тот год Хьюго Энсслин, легендарный бармен нью-йоркского отеля «Уоллик», издал культовый коктейльный сборник «Recipes for Mixed Drinks». В той книге в состав коктейля входил джин, лимонный сок и по паре дэш (1 дэш = 4-5 капель) мараскинового и фиалкового ликеров. Фиалковый ликер здесь, по задумке автора, необходим для антуража – он задает коктейлю цвет неба.

Однако на этом история не заканчивается. В 1930 году Гарри Креддок в своей еще более культовой книге «The Savoy Cocktail Book» упустил в рецепте фиалковый ликер, породив тем самым конкурирующую версию Авиации. Почему он это сделал до сих пор не известно. Я склоняюсь к версии, что фиалковый ликер попросту не возымел успеха среди любителей алкогольных напитков и Креддок сжалился над ними. Долгие годы оба коктейля существовали параллельно, но после 60-х, как и было написано раньше, оригинальная версия Aviation окончательно канула в лету. Позже, в 70-90-х, о коктейле и вовсе забыли.

Но он вернулся, чтобы покорить мир. Состав энсслинского коктейля более интересный и дает простор для фантазии имбайберов:

60 мл джина;

30 мл лимонного сока;

2 дэш ликера Maraschino;

2 дэш ликера Crème de Violette.

Приготовление остается таким же: смешать всё в шейкере со льдом, процедить через стрейнер в коктейльный бокал.

Тонкости приготовления коктейля

Виды фиалкового ликера и его рецепты

Ингредиенты здесь все как на подбор, поэтому в обычном баре коктейль Авиация вам не предложат. Джин можно использовать любой, но желательно какой-нибудь нейтральный, который будет дополнять мараскиновый ликер, а не конфликтовать с ним. В качестве сухого вишневого ликера лучше взять оригинальный Luxardo Maraschino Originale.Теперь поговорим о фиалковом ликере. В последние годы достать его стало не сложно ввиду популярности Авиации. Однако эта популярность и породила настоящий хаос, в котором сложно найти именно тот напито, который для коктейля подойдёт лучше всего. Тем не менее, выбор придется делать вам, я только дам вам почву для размышлений в виде подборки Сrème de violette.

«The Bitter Truth» (Германия). Считается, что именно он стал основой для первой Авиации в 1911 году. Цвет: глубокий, пурпурный. Вкус: ярко выраженная фиалка и сладость. Крепость – 22%.

«Parfait d’Amour» (Франция). Цвет: ярко-фиолетовый. Вкус: насыщенный цветочный с ванильно-фруктовым послевкусием.

«Monin Creme de Violette» (Франция). Продукт именитой французской компании, выпускающей замечательные ликеры и сиропы. Цвет: ультрафиолетовый. Вкус: преобладает фиалка, небольшая кислинка с нотками карамели. Крепость – 16%.

«Crème de Violette l’Héritier-Guyot» (Франция). Ликер на основе экстракта фиалки. Вкус: цветочно-медовый, с фиалковым послевкусием.

«Parfait amour Védrenne» (Франция). Цвет: темно-фиолетовый. Вкус: сладкий, фиалковой пастилы.

«Liqueur de Violette Combier» (Франция). Ликер, в состав которого входят знаменитые фиалки Прованса. Цвет: насыщенный фиалковый. Вкус: цветочный, с медовым послевкусием.

«Liqueur de Violette Marie Brizard» (Франция). Без бабушки Бризар ни куда. Цвет – нежно-фиалковый. Вкус – сладковатый, цветочный, с легким ванильным послевкусием.

«Pages Amour Vedrenne» (Франция). Ликер на основе фиалок из Тулузы. Цвет – темно-фиалковый. Вкус – насыщенный, цветочный с медовым послевкусием.

Продолжать можно вечно, производители множатся, как кошки в марте. Но я бы подмочил репутацию нашего журнала, если бы не предложил несколько рецептов фиалкового ликера для домашнего приготовления. Покупать не дешевый ликер ради 50 мл десятка Авиаций считаю не целесообразным. А вот приготовить его пару литров и использовать не только для коктейлей, но и как дижестив – это по мне.

100 г корня фиалки;

2 л спирта;

4 кг сахара;

2 л воды.

Корень помыть, почистить и разрезать на небольшие кусочки. Залить спиртом и настаивать месяц в темном прохладном месте, периодически перемешивая. Затем сварить из 2 л воды и 4 кг сахара сироп и добавить в настойку. Через 2 недели отфильтровать уже готовый ликер и разлить по бутылкам. Хранить в прохладном месте.

250 г цветков фиалки;

150 г сахара;

0,5 л водки.

Брать только лепестки, которые нужно промыть, а затем высушить. Переложить лепестки в стеклянную банку и послойно пересыпать их сахаром. Банку нужно закрыть и оставить на неделю в темном прохладном месте (технология приготовления похожа на рецепте клубничных наливок). Через неделю их нужно залить водкой, хорошо перемешать и отстаивать еще 10 дней в темном месте. Затем фиалковый ликер нужно отфильтровать и разлить по бутылкам.

И самое главное. Если смешать коктейль по оригинальному рецепту, то вы получите посредственный напиток, слишком кислый даже для сауэра. Поэтому рекомендую другой вариант коктейля, описанный Дейлом ДеГроффом с преобладанием вишневого Мараскино и дэшем сахарного сиропа. Рецепт этот опробовал замечательный имбайбер, известный в сети как scomorokh, у которого я уже вот как месяц не могу взять интервью (оказалось, мы оба живем в Харькове). В своём блоге www.scienceofdrink.com он подробно описал знакомство с этим замечательным коктейлем.

45 мл джина;

15 мл мараскинового ликера;

10 мл лимонного сока;

1 дэш фиалкового ликера;

1 дэш сахарного сиропа.

Взбейте в шейкере с большим количеством льда. Процедите в коктейльный бокал. Украсьте мараскиновой вишней.

Легких вам полетов и замечательных майских праздников. Cheers! ?