Собственно, о том самом знаменитом коктейле, который я не раз упомянул в статье про слоистые коктейли. Я бы назвал коктейль Б-52 народным, так как его отсутствие в барной карте даже обычного ресторана вызывает легкое недоумение. Что в нем такого необычного? Почему в каждом клубе мира каждую минуту возле бара звучит фраза: «Ну что, по Б-52»? В общем, дальше только о нем.

История коктейля Б-52

Коктейль этот достаточно молодой, пускай даже и существует 2 версии его происхождения. В обеих из них дата переваливает за вторую половину прошлого столетия. Первая история рассказывает о появлении коктейля в баре «Keg’s steakhouse», что в Калгари, и датируется только 1977 годом. А вот вторая версия звучит более обоснованной: шот был придуман в 1955 году в баре «Alice», который находится в Малибу. Именно в этом году на вооружение ВВС США поступил бомбардировщик-ракетоносец Боинг В-52 «Стратофортресс» (Boeing B-52 Stratofortress). К слову сказать, основной задачей этого бомбардировщика было доставить в любую точку СССР две термоядерные бомбы (холодная война, как ни как). Черный русский , между прочим, появился приблизительно в те же времена.

Есть еще предположение, что рецепт Б-52 появился во времена Второй мировой, когда заскучавшие расквартированные американские летчики не знали, чем себя занять в Италии. Но подтвердить эту версию так ни кому и не удалось. Все историки предпочитают историю в бомбардировщиков, я, наверное, тоже. С недавних пор Б-52 является официальным коктейлем МБА, где он числится в категории «Коктейли новой эры», где еще совсем недавно можно было лицезреть Мохито и прочие молодые коктейли.

Рецепт коктейля Б-52 (шутер, диджестив, билд)

шот (shot glass);

20 мл Калуа;

20 мл Бейлис Айриш Крем;

20 мл Гранд Марнье (апельсиновый ликер).

на дно рюмки льется Калуа;

с помощью коктейльной ложки наслаивается Бейлис;

таким же способом сверху кладется Гранд Марнье;

верхний слой, то есть апельсиновый ликер, поджигается;

коктейль пьется через трубочку.

Я думаю, данный рецепт ни для кого не новость. Многие предпочитают пить Б-52 не поджигая, одним большим глотком, но горящая версия как-то устоялась больше, ведь ее можно загнать в раздел экстримальных напитков, а они пользуются большей популярностью. Вообще, сочетание кофейного, сливочного и апельсинового ликеров очень удачно, так что Б-52 существует и в версии шорт-дринка, приготовленного в шейкере. Если вы решили его поджигать, то трубочку нужно вставлять в рюмку уже после поджога, когда верхний слой немного нагреется. Трубочка может оплавиться, поэтому пейте быстро!!!

Видео-рецепт коктейля Б-52:

https://www.youtube.com/watch?v=saVEktUBbrk

Теперь по ингредиентам. Калуа легко можно заменить на ликер Tia Maria или Captain Black, Бейлис полностью непоколебим, а вот Гранд Марнье можно уверенно заменить на Куантро. Собственно, во всех клубах предпочтительнее использование следующего набора: Калуа-Бейлис-Куантро. Из вариаций самого коктейля могу выделить, вернее хочу, только Б-53, который каждый бармен готовит по своему. Вот только некоторые вариации Б-53:

Калуа-Самбука-Куантро;

Калуа-Бейлис-Водка;

Калуа-Бейлис-Абсент.

Пропорции те же, процесс приготовления тот же. Версия с абсентом является наиболее популярной. По-моему достаточно, чтобы хорошо отдохнуть. Хорошего вам отдыха, веселитесь, пейте, пойте и летайте! Читайте Ромовый дневник. Пока!