Внешность коктейля Белая леди очень даже обманчива. Внешне элегантный и выдержанный в самых что ни наесть женских тонах, он обладает уникальной способностью опьянять буквально с пары бокалов. Это классический аперитив, шорт-дринк – коктейль маленького объема, который нужно пить небольшими глотками. Тем не менее, крепость у него отнюдь не маленькая, порядка 35%. В барной карте Международной барменской ассоциации этот коктейль числится уже давно, а это значит, что каждый уважающий себя бармен должен уметь готовить правильную Белую леди.

Рецепт коктейля Белая леди (аперитив, шорт-дринк)

Подача:

коктейльный бокал (мартинка);

Ингредиенты:

40 мл джина;

30 мл апельсинового ликера (Куантро или Трипл Сек);

20 мл лимонного фреша.

Приготовление:

влить все ингредиенты в шейкер (статью о шейкерах можно посмотреть здесь) и добавить лед;

хорошенько взбить и перелить готовый напиток через стрейнер в бокал;

украсить долькой лимона или слайсом апельсиновой цедры.

Этот рецепт я взял на сайте МБА, то есть он является подлинным и на данный момент актуальным. Впрочем, это не единственный рецепт, который на протяжении прошлого столетия менялся несколько раз. Пока вы приготовите этот коварный напиток и снова присядете за компьютер, я расскажу об истории коктейля, а также поведаю альтернативные рецепты Белой леди.

История и альтернативные рецепты коктейля Белая леди

Где готовят лучшую Белую леди, а заодно и считают его официальным напитком заведения, решать вам: будет это парижский Harry’s New York Bar или лондонский American Bar при отеле Savoy. Предположительно, автором коктейля является ирландец Гарри МакЭлхон, который в 1919 году начал подавать первую версию коктейля в лондонском баре Ciro’s. В первом издании своего сборника коктейлей «Harry’s ABC of mixing cocktails», МакЭлхон приводил следующий рецепт:

1/3 часть ликера White Creme de Menthe (белый мятный ликер);

1/3 часть Куантро (апельсиновый ликер);

1/3 часть лимонного сока.

Позже, в третьем издании «ABC of Mixing Cocktails» от 1925 года Белая леди готовилась по следующему рецепту:

4/6 части ликера Куантро;

1/6 часть коньяка;

1/6 часть ликера White Creme de Menthe.

Этот более жесткий рецепт также упоминается в книгах «Cocktails by Jimmy late of Ciro’s» (ориентировочно 1930 года) и «Barflies and Cocktails» того же Гарри МакЭлхона от 1927 года. Позже, в 1929 году, когда МакЭлхон вернулся из Нью-Йорка в париж, став работником Harry’s New York Bar (по сей день является одним из лучших баров Франции), мятный ликер был заменен джином. Впрочем, не удивляйтесь, когда в одном из лондонских баров вам подадут Белую леди со вкусом мяты и коньяка – это значит, что бармен следует старой классике, а не разучился готовить =).

Федор Евсевский, автор прекрасного пособия «Библия бармена», в одной из своих статей также упомянул, что в лондонском баре «Лонсдейл» до сих пор подают самый первый вариант коктейля с мятным ликером, Куантро и лимонным соков в равных долях. Еще я нашел информацию, что современный вариант коктейля был предложен барменом легендарного бара при отеле Savoy, Гарри Креддоком. Оба бармена до Сухого Закона работали в Нью-Йорке и возможно пересекались. Как там дела обстоят на самом деле, трудно сказать, но современная вариация Белой леди (самый первый рецепт в этой статье), по моему скромному мнению, является самой идеальной.

До скорых встреч на Ромовом дневнике. Сейчас у меня очень много работы, поэтому статьи пишу редко. Постараюсь в ближайшее время ускориться. Скоро Новый год, а значит, нужно готовить праздничный стол. Не теряйтесь, подписывайтесь на обновления, комментируйте. Праздничный стол с Ромовым будет самым лучшим =).