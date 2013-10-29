My mojito en Bodegita, my daiquiri en Floridita Мой мохито в Бодегите, мой дайкири в Флоридите Эрнест Хемигуэй

Два любимых напитка дедушки Хема, два любимых его заведения на Кубе. Писатель долгое время жил на Острове свободы, вдохновлялся и попивал прохладительные напитки, причем Мохито с утра, а Дайкири исключительно вечером. Сегодня рубрика «классические коктейли» пополнится еще одной легендой. Коктейлем, который многие считают идеалом, который считал идеалом сам Хемингуэй, а он-то знал толк в выпивке. Итак, сегодня поговорим о Дайкири.

История Дайкири – история идеального напитка

Рядом с городом Сантьяго-де-Куба, на юго-востоке Кубы, находится небольшая портовая деревушка Дайкири. Именно там родился любимый напиток Хема. А было это в далеком 1898 году, когда Америка и Испания не могли поделить свои колонии. Янки нуждались в железе и меди, а Куба всем этим располагала. В Дайкири была отправлена экспедиия, которую возглавил нью-йорский инженер Дженинг Кокс. В один из жарких кубинских деньков Кокс решил смешать ром, сок лайма и сахар со льдом, вдохновленный местным напитком Канчанчара (кубинцы его до сих пор пьют) – смесь рома, меда и лайма.

Назвать коктейль в честь деревушки Кокса подбил его товарищ и коллега Ф.Д. Пальючи. Дайкири, рецепт которого попал в массы, стал набирать популярность после окончаний войны. Первым баром, который предлагал напиток своим постояльцам, стал Hotel Venus в Сантьяго-де-Куба, где любили «зависнуть» Кокс со своими коллегами. Позже, в 1909 году, автор коктейля познакомился с офицером военно-морского флота США Луциусом Джонсоном, которого Дженинг угостил своим творением. В том же году Дайкири был презентован в вашингтонском клубе армии и флота, откуда затем разлетелся по всему миру.

В Гаване коктейль появился чуть позже, в баре при отеле Plaza, где заправлял бартендер Эмилио Гонзалез, он жн Марагато. В 1918 году рецепт Дайкири оказался у Константе Рибалагуа, на то время бармена La Florida. Этот тот самый Константе Рибалаига (тонкости перевода), который стал одним из главных героев нашей статьи о легендарных барменах. Помните, как его там называли? Константе – властелин «Дайкири». Под его началом бар был переименован в El Floridita – по сей день он считается заведением, где готовят лучший Дайкири в мире. Что ж, пора познакомить вас с рецептом этого коктейля, который, по сути, является обычным сауэром с ромом (здесь можно посмотреть рецепт коктейля Виски Сауэр).

Коктейль Дайкири (дижестив, шейк)

45 мл белого рома;

25 мл сока лайма;

15 мл сахарного сиропа.

перелить все ингредиенты в шейкер и добавить лед;

быстро взбить и перелить через стрейнер в бокал;

украшать эталон вкуса не стоит.

Традиционно коктейль Дайкири подают в обычном коктейльном бокале, который в народе прижился как «мартинка». Его лучше предварительно охладить, насыпав туда крошеный лед. Ниже представлен рецепт Международной Ассоциации Барменов.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=UgUwTTtePc8[/embed]

В самом рецепте главное, использовать хороший ром (Havana Club, например) и не переборщить с сахарным сиропом. Вместо сиропа можно использовать сахар (вернее, так и задумано, но с сиропом коктейль имеет более однородную консистенцию и проще готовится). Эталоном вкуса Дайкири называют не просто так - в нем действительно в идеальным пропорциях сочетаются самые значимые вкусовые оттенки - кисловатость, горечь и сладость. Это идеал, который можно сравнить разве что с монументальным коктейлем Олд Фэшн.

В конце 30-х семейство Дайкири пополнилось новыми шедеврами:

Floridita Daiquiri – готовится как семейство коктейлей «фроузн», в блендере, с добавлением ликера Мараскино из долматской вишни.

Hemingway Special или Papa Double – коктейль, созданный специально для Хема, с двойной порцией рома (Хем без бухла, как без воды), без сахара, но с лаймовым и грейпфрутовым соками; в Папа Добле еще добавляют ликер Мараскино.

Клубничный Дайкири появился чуть позже. Его состав мало чем отличается от классического варианта, только ко всему прочему добавляется замороженная клубника (лед добавлять не нужно) или клубничный сироп (лед обязателен). Все это взбивается в блендере. 14 июля в США празднуют Национальный День Дайкири.

Хемингуэй и Дайкири

В своем произведении «Острова в океане» Хем, устами главного героя романа, сказал: «Моя латынь совсем никуда, так же как и мой греческий, и мой английский, и моя голова, и моё сердце. Я сейчас могу говорить только на замороженном Дайкири».

У Хема был свой домик на Кубе и он был завсегдатаем Флоридиты. Если судьба вам пошлет поездку в Гавану, обязательно зайдите в это замечательное заведение. Там и сегодня можно увидеть старину Хема, который стоит на своем любимом месте. Всегда молодой и всегда красивый. Правда Дайкири он уже не заказывает.

Напоследок, приведу цитату их книги Майкла Пэлина «По следам Хемингуэя»

Я никогда не спускался на лыжах по леднику, не важно, с канатом или без оного, поэтому просто сел и заказал то, что оставил бару «Флоридита» в наследство Хемингуэй, а именно — вариант дайкири, известный теперь под названием «Папа Дабл» (сок лайма, немного вишнёвого ликёра, двойной ром, никакого сахара и колотый лёд). Очень скоро, если и не на лыжах, но с ног я слетаю. После третьего «Папы Дабла» мне становится плевать даже на постоянную череду туристических групп по 40–50 человек в каждой, которых заводят в «Флоридиту», чтобы они сделали снимки и тут же удалились, ничего не заказав. После четвёртого коктейля я перестаю рыдать при виде футболок с Хемингуэем и бейсболок, сложенных в стопки на другом конце стойки. После пятого я начинаю мило улыбаться мужику, который хочет, чтобы я убрался к чертям собачьим со своего стула, а он бы смог сфотографировать на нём свою девушку. В общем и целом, я думаю, Папа мог бы мною гордиться. Плохо только, что я умудрился уговорить лишь пять его специальных коктейлей. Его среднее достижение — двенадцать за одно посещение. Хотя ещё всего лишь время ленча. Хемингуэй однажды назвал выпивку «мой лучший друг и самый строгий критик». Я знаю, что он имел в виду. Сегодня днём дайкири — мои друзья, благодаря им пятнистые, облезлые стены старой Гаваны выглядят как новые, а улицы со всеми взглядами, улыбками и приглашающими жестами лишаются своей агрессивной и гнетущей атмосферы и кажутся привлекательными и захватывающими. В этом городе не нужно сдерживаться. Гавана по-настоящему опьяняет.