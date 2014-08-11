Ромовый Дневник

Коктейль Грязный Мартини (Dirty Martini)

Классические коктейли · Олег Колесов
Коктейль Грязный Мартини (Dirty Martini)

В «архивах» Международной Ассоциации Барменов коктейль Грязный Мартини числится как «напиток новой эры», где с середины прошлого столетия обосновался легендарный шот Б-52. По сути, это очередная вариация легендарного коктейля Мартинез, он же Мартини, происхождение которого не известны и по сей день – то ли это все происки Джерри Томаса, то ли Гарри Джонсона, а может и Мартини ди Арма ди Таджиа, бармена итальянского «Никербокера».

Грязный Мартини ближе всего по составу к самому, наверное, коктейлистому коктейлю в барной классике, а именно коктейлю Сухой Мартини, о котором мы имели честь вам рассказать еще в прошлом году. Единственное отличие – присутствие оливкого рассола, который его и «грязнит». Собственно, сам рецепт.

Рецепт коктейля Грязный Мартини (Dirty Martini)

Рецепт коктейля Грязный МартиниИнгредиенты:

  • 60 мл водки (джина);
  • 10 мл сухого вермута;
  • 10 мл оливкового рассола.
Приготовление:
  • коктейль готовится методом stir и strain;
  • коктейльный бокал следует наполнить льдом и отставить в сторону;
  • в смесительный стакан налить водку (джин), вермут и рассол;
  • добавить лед и хорошенько перемешать в течение 20-30 секунд барной ложкой;
  • освободить коктейльный бокал ото льда и перелить в него напиток через стрейнер;
  • украсить коктейль оливкой на шпажке или просто кинуть ее в бокал (можно две).

Что бы вам все стало понятным, посмотрите следующее видео:

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=3GZH-qgsybI[/embed]

Грязный Мартини, как и его пращур, является классическим апперитивом, то есть пить его нужно до еды, чтобы стимулировать пищеварительный процесс. Как и его пращура, коктейль следует пить большими глотками, буквально за 3-4 глотка – это не тот вариант мартини-коктейлей, которые можно смаковать. Не «томите» напиток – всего пару лишних минут и пить его станет «невкайф», потому как пить его нужно именно охлажденным.

Что примечательно, в рецепте IBA указана именно водка, а не джин, но последний, как нам кажется, впишется в рецептуру Грязного Мартини идеально. Причем джин должен быть обязательно холодным. Что касается вермута, то это обязательно его сухой аналог – ни каких Россо и т.д. Оливковый рассол должен быть свежим, больше, чем указано в рецепте, его лить не следует, так как напиток может получиться слишком соленым и не вкусным.

Необычная сервировка коктейля Грязный Мартини Необычная сервировка коктейля Грязный Мартини

Из интересного о мартини-коктейлях

Их много и Грязный Мартини является отнюдь не самым популярным, потому как имеет очень специфический вкус и присутствует далеко не в каждом баре. К так называемым мартини-коктейлям относят куда более известный Бронкс или, скажем, Гибсон, которые имеют более приемлемый для неопытной публики состав. Ну и прочие «мартини» МБА: Эспрессо мартини, Французский мартини и Лемон Дроп мартини. В общем, достойному напитку достойные вариации.

Из интересного: знаменитый «Сухой Закон» был отменен в 1933 году. Сделал это Франклин Рузвельт, смешав в прямом телевизионном эфире джин и сухой вермут. Так что коктейли из семейства мартини можно гордо именовать некими артефактами, спасшими не одну заблудшую душу.

Похожие статьи

Коктейль Кровавая Мэри (Bloody Mary)

Коктейль Кровавая Мэри (Bloody Mary)

Коктейль "Голубая лагуна" - рецепт и история

Коктейль "Голубая лагуна" - рецепт и история

Шипящая классика: коктейли Джин физ и Рамос физ

Шипящая классика: коктейли Джин физ и Рамос физ

Бокальчик на удачу: классический коктейль Кловер Клаб (Clover Club)

Бокальчик на удачу: классический коктейль Кловер Клаб (Clover Club)

Коктейли «Кир» и «Кир Рояль» - залечь на дно в брюте

Коктейли «Кир» и «Кир Рояль» - залечь на дно в брюте

Барная классика: Московский мул. Он вам не осёл!

Барная классика: Московский мул. Он вам не осёл!