В «архивах» Международной Ассоциации Барменов коктейль Грязный Мартини числится как «напиток новой эры», где с середины прошлого столетия обосновался легендарный шот Б-52. По сути, это очередная вариация легендарного коктейля Мартинез, он же Мартини, происхождение которого не известны и по сей день – то ли это все происки Джерри Томаса, то ли Гарри Джонсона, а может и Мартини ди Арма ди Таджиа, бармена итальянского «Никербокера».

Грязный Мартини ближе всего по составу к самому, наверное, коктейлистому коктейлю в барной классике, а именно коктейлю Сухой Мартини, о котором мы имели честь вам рассказать еще в прошлом году. Единственное отличие – присутствие оливкого рассола, который его и «грязнит». Собственно, сам рецепт.

Рецепт коктейля Грязный Мартини (Dirty Martini)

60 мл водки (джина);

10 мл сухого вермута;

10 мл оливкового рассола.

коктейль готовится методом stir и strain;

коктейльный бокал следует наполнить льдом и отставить в сторону;

в смесительный стакан налить водку (джин), вермут и рассол;

добавить лед и хорошенько перемешать в течение 20-30 секунд барной ложкой;

освободить коктейльный бокал ото льда и перелить в него напиток через стрейнер;

украсить коктейль оливкой на шпажке или просто кинуть ее в бокал (можно две).

Что бы вам все стало понятным, посмотрите следующее видео:

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=3GZH-qgsybI[/embed]

Грязный Мартини, как и его пращур, является классическим апперитивом, то есть пить его нужно до еды, чтобы стимулировать пищеварительный процесс. Как и его пращура, коктейль следует пить большими глотками, буквально за 3-4 глотка – это не тот вариант мартини-коктейлей, которые можно смаковать. Не «томите» напиток – всего пару лишних минут и пить его станет «невкайф», потому как пить его нужно именно охлажденным.

Что примечательно, в рецепте IBA указана именно водка, а не джин, но последний, как нам кажется, впишется в рецептуру Грязного Мартини идеально. Причем джин должен быть обязательно холодным. Что касается вермута, то это обязательно его сухой аналог – ни каких Россо и т.д. Оливковый рассол должен быть свежим, больше, чем указано в рецепте, его лить не следует, так как напиток может получиться слишком соленым и не вкусным.

Необычная сервировка коктейля Грязный Мартини

Из интересного о мартини-коктейлях

Из интересного: знаменитый «Сухой Закон» был отменен в 1933 году. Сделал это Франклин Рузвельт, смешав в прямом телевизионном эфире джин и сухой вермут. Так что коктейли из семейства мартини можно гордо именовать некими артефактами, спасшими не одну заблудшую душу.

Их много и Грязный Мартини является отнюдь не самым популярным, потому как имеет очень специфический вкус и присутствует далеко не в каждом баре. К так называемым мартини-коктейлям относят куда более известный Бронкс или, скажем, Гибсон, которые имеют более приемлемый для неопытной публики состав. Ну и прочие «мартини» МБА: Эспрессо мартини, Французский мартини и Лемон Дроп мартини. В общем, достойному напитку достойные вариации.