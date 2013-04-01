Коктейль Космополитен (Cosmopolitan) - женская классика

Есть в коктейльном мире своя женская классика – это троица: Манхэттен, Маргарита и Космополитен. К слову сказать, последние два коктейля являются участниками первой десятки среди самых популярных коктейлей в мире.
История коктейля КосмополитенТак уж сложилось с этой привередливой классикой, что достоверной информации о происхождении коктейля практически нет. Считается, что Космополитен был придуман в 70-х, причем, как считают многие, изобрели его сразу несколько барменов, независимо друг от друга (что маловероятно). Возможно, это был безымянный бармен из гей-бара где-то в Провинстауне, Массачусетс. А может это был Нил Мюррей, работник стейк-хауса Cork&Cleaver в Миннеаполисе.
Не исключено и причастие Джона Кейна, который на тот момент владел несколькими барами на побережье Сан-Франциско. Он мог привезти рецепт коктейля со Среднего Запада, а может рецепт родился в одном из «папоротниковых баров» (таверны для одиноки людей), где Кейн любил появляться. Однако наиболее правдивая версия приписывает рецепт Космополитена некой Шерил Кук, барменши флоридского South Beach.
Только женская интуиция и логика могли создать этот коктейль. Забавно, но она позиционировала Космополитен как «позерский» коктейль, основной задачей которого являлось в выгодном свете выставить своего владельца. Что ж, коктейль действительно выглядит стильно и эпатажно. В барной карте МБА Космополитен относиться к категории «Современная классика».
Рецепт коктейля Космополитен
- 40 мл водки Цитрон;
- 15 мл Куантро;
- 15 мл сока лайма;
- 30 мл клюквенного сока.
- коктейльный бокал хорошо охладить;
- влить все ингредиенты в шейкер, добавить лед;
- хорошо взбить и перелить через стрейнер в охлажденный бокал;
- можно украсить долькой лайма или обожженной корочкой апельсина.
В целом, коктейль готовится легко, пьется на ура, плюс эпатаж. С рецептом можно экспериментировать: водку сразу можно заменить на простую, а вместо этого добавлять немного сока разных цитрусовых. Сок лайма можно заменить соком лимона. Таким образом, из гламурного напитка можно легко сделать вполне народный коктейль.
Видео-рецепт прилагаю: