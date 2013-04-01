Коктейль Космополитен (Cosmopolitan) - женская классика

Есть в коктейльном мире своя женская классика – это троица: Манхэттен, Маргарита и Космополитен. К слову сказать, последние два коктейля являются участниками первой десятки среди самых популярных коктейлей в мире.

История коктейля Космополитен

Так уж сложилось с этой привередливой классикой, что достоверной информации о происхождении коктейля практически нет. Считается, что Космополитен был придуман в 70-х, причем, как считают многие, изобрели его сразу несколько барменов, независимо друг от друга (что маловероятно). Возможно, это был безымянный бармен из гей-бара где-то в Провинстауне, Массачусетс. А может это был Нил Мюррей, работник стейк-хауса Cork&Cleaver в Миннеаполисе.

Не исключено и причастие Джона Кейна, который на тот момент владел несколькими барами на побережье Сан-Франциско. Он мог привезти рецепт коктейля со Среднего Запада, а может рецепт родился в одном из «папоротниковых баров» (таверны для одиноки людей), где Кейн любил появляться. Однако наиболее правдивая версия приписывает рецепт Космополитена некой Шерил Кук, барменши флоридского South Beach.

Только женская интуиция и логика могли создать этот коктейль. Забавно, но она позиционировала Космополитен как «позерский» коктейль, основной задачей которого являлось в выгодном свете выставить своего владельца. Что ж, коктейль действительно выглядит стильно и эпатажно. В барной карте МБА Космополитен относиться к категории «Современная классика».

Рецепт коктейля Космополитен

Ингредиенты: 40 мл водки Цитрон;

15 мл Куантро;

15 мл сока лайма;

30 мл клюквенного сока. Приготовление: коктейльный бокал хорошо охладить;

влить все ингредиенты в шейкер, добавить лед;

хорошо взбить и перелить через стрейнер в охлажденный бокал;

можно украсить долькой лайма или обожженной корочкой апельсина.

Водка Цитрон – напиток, появившийся в 1988 году. В принципе, обычная водка, но с ароматом цитрусовых: лимона, апельсина, мандарина и т.д. В качестве альтернативы можно использовать домашнюю лимонную водку

В целом, коктейль готовится легко, пьется на ура, плюс эпатаж. С рецептом можно экспериментировать: водку сразу можно заменить на простую, а вместо этого добавлять немного сока разных цитрусовых. Сок лайма можно заменить соком лимона. Таким образом, из гламурного напитка можно легко сделать вполне народный коктейль.

Видео-рецепт прилагаю:

https://www.youtube.com/watch?v=XTdwdv0_k3k