Кровавая Мэри – коктейль из томатного сока, водки, а также различных соусов и специй.. Сегодня рецепт этого напитка знает любой любитель традиционных алкогольных коктейлей. Но следует отметить, что состав коктейля Кровавая Мэри менялся не один раз. Более того, история его появления покрыта множеством легенд, мифов и догадок.

Кровавая история кровавого коктейля

Первое упоминание об этом напитке датировано 1921 годом. Его изобретателем считается Пит Петио. Однажды он решил поэкспериментировать и смешать водку с томатным соком в пакетике. Стоит заметить, что в 1920-х годах сок в пакетиках считался новинкой и даже диковинкой.

Событие, которое изменило историю алкогольных коктейлей, произошло в одном из баров в столице Франции. Что интересно, свое изобретение Петио назвал «Ведро Крови». [1] Однако это название не было зафиксировано ни в одном документе. Более того, сам Петио назвал свое творение известным сегодня словосочетанием более чем через 40 лет после эксперимента в Париже. В интервью одному из американских изданий Пит сказал, что на проведение такого эксперимента его вдохновил известный нью-йоркский бармен, смешивающий водку с различными пряностями.

Кровавая Мэри стала популярной в 40-е годы XX века. Популярность пришла благодаря нью-йоркскому бару «Сторк Клуб». Именно в этом баре работал один из творцов коктейля Мартини – Джонни Брукс. «Кровавый коктейль» также подавался в баре гостиницы «Ритц». Один из барменов, работавший в этом баре, вспоминал, что именно здесь часто отдыхал Эрнест Хемингуэй. Причем сам Хемингуэй когда-то заявил, что именно в гостинице «Ритц» подавали лучшую в мире Кровавую Мери.

Существует и альтернативная версия происхождения этого напитка. Некоторые считают, что его изобретателем является Джордж Джессэл. Это один из самых известных барменов США в первой половине прошлого века. Однако данную версию многие не поддерживают из-за того, что творение Джессэла датировано концом 30-х годов. То есть спустя почти 20 лет после экспериментов Петио.

Кто назвал Кровавую Мэри – Кровавой Мэри?

Первоначально Петио называл свое творение «Ведро Крови». Поэтому сегодня сложно понять, каким образом данный напиток получил нынешнее название. Однако существует несколько версий, заслуживающих внимания.

Однак из таких версий гласит, что напиток был назван в честь британской королевы Марии Тюдор. За свои зверства в середине XVI века ее называли «Кровавая Мэри».

Существует еще одна популярная версия. Считается, что именно Эрнест Хемингуэй назвал свой любимый напиток таким образом. Причем поводом для этого стала его очередная супруга по имени Мэри. Она была недовольна тем, что Хемингуэй постоянно «отдыхал» в «Ритце» и возвращался домой в стельку пьяным. Причем Эрнест любил этот коктейль не из-за своей страсти к алкогольным напиткам. Однажды он понял, что Кровавую Мэри можно использовать с целью маскировки перегара. Поэтому каждое посещение бара в гостинице «Ритц» завершалось уже традиционным ритуалом – употреблением любимого коктейля.

В своих работах Хемингуэй заявлял, что в начале 1940-х он привез рецепт своего любимого напитка в Азию. В частности, о существовании данного коктейля узнали в Гонконге. По мнению, дедушки Хема именно это обстоятельство стало одной из причин разрушения английской колонии в Гонконге. Но нужно признать, что это всего лишь догадка знаменитого писателя.

Рецепт коктейля Кровавая Мэри

45 мл водки;

90 мл томатного сока;

15 мл соуса Ворчестершир

несколько капуль соуса Табаско;

щепотка перца и соли;

кусочек лимона для гарнира.

Для приготовления данного коктейля потребуется:

Технология приготовления

Наполнения высокого стакана льдом. Добавления в него всех необходимых ингредиентов. Перемешивания всех ингредиентов, используя барную или коктейльную смесительную ложку. Украшения коктейля ломтиком лимона или сельдерея.

Базовый рецепт Кровавой Мэри в домашних условиях предусматривает выполнение следующих действий:

В зависимости от личных предпочтений, можно варьировать количество и тип специй (соусов). В результате получается более индивидуальный вкус.

Многие ошибочно считают этот коктейль сочетанием водки с томатным соком. Но подобный коктейль принято называть отвертка. Правильный рецепт Bloody Mary предусматривает использование множества других ингредиентов. Более того, ведущие бармены стараются постоянно улучшать существующий рецепт и делать его более интересным для гурманов. В любом случае грамотно приготовленная Bloody Mary может считаться настоящим деликатесом. А вот при неправильном отношении к технологии приготовления напиток превращается в ужасное пойло.

Польза для организма

Является источником полезных микроэлементов. Томатный сок, содержащийся в Bloody Mary, считается источником витаминов групп А и С, а также калия и других полезных минералов.

Помогает бороться со стрессом. Употребление коктейля в небольшом объеме помогает расслабиться и уменьшить уровень психологического напряжения.

Способствует улучшению пищеварения. В данном коктейле содержатся специи, которые благотворно влияют на работу ЖКТ. Речь о соусе Ворчестершир и черном перце.

При умеренном употреблении данный коктейль может быть даже полезен для здоровья. В частности, этот напиток:

Несмотря на эти преимущества, следует помнить, что употребление данного напитка должно быть умеренным. Его можно употреблять только в рамках здорового образа жизни.

Полезные советы

Для приготовления нужно использовать только свежие ингредиенты.

Этот напиток допускает эксперименты с пропорциями. Чтобы сделать его более крепким, можно изменять пропорции водки и томатного сока в соответствии с собственными предпочтениями.

В напиток можно добавить дополнительные специи. Чтобы придать коктейлю более сложный вкус, можно добавить такие специи, как горчица, горький перец, сельдерейная соль и т.д.

Для приготовления рекомендуется использовать качественную водку. Главный ингредиент не должен испортить вкус коктейля.

Следует помнить о важности гарнира. В большинстве случаев в качестве гарнира используется ломтик лимона или сельдерея. Такой гарнир поможет придать коктейлю более завершенный вид и вкус.

Напитком нужно наслаждаться умеренно. Это особенно важно для тех, кто имеет проблемы со здоровьем или принимает лекарства.

При приготовлении Bloody Mary стоит помнить о следующих рекомендациях:

FAQ

В чем польза томатного сока в составе Кровавой Мэри?

Что содержит соус Ворчестершир и зачем его добавляют?

Источники

Исследования показывают, что томатный сок имеет множество полезных свойств за счет содержания в нем витаминов, минералов и антиоксидантов. Результаты исследований подтверждают, что этот ингредиент Кровавой Мэри повышает уровень антиоксидантов в крови, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и укрепляет кости за счет содержания калия, магния и кальция.В этом соусе содержится множество антиоксидантов, витаминов и минералов. Благодаря этому, он защищает клетки организма от повреждений свободными радикалами и благоприятно влияет на работу ЖКТ. Некоторые гурманы добавляют несколько капель в коктейль, чтобы придать напитку неповторимый вкус.