Коктейль Куба Либре (Cuba Libre), Свободная Куба

Рецепт коктейля Куба Либре! (Cuba Libre)

50 мл белого рома;

120 мл Кока-Колы;

10 мл сока лайма.

Приготовление:

Дольку лайма выжать в стакан, доверху наполненный льдом, и бросить в бокал. Налить ром и Колу. Украсить ломтиком лайма.

Простейший в приготовлении коктейль с озорливым и ярким характером. Куба Либре, или Cuba Libre!, или Bacardi and Coke, или просто Ром Кола, - коктейль, который покорил сердца миллионов, настоящий напиток свободы, бодрящая, освежающая смесь для томных летних вечеров. Один из самых популярных смешанных напитков в мире, соперничающий с такими великими гигантами классической миксологии, как Мартини, Мохито или Кровавая Мэри.

Удивительно, но даже столь простой и аскетичный напиток сумели опошлить наши чудо-бармены. Казалось бы, что можно испортить в банальной смеси рома и Колы, ведь это не витиеватый тики-дринк , в котором ингредиентов больше, чем имеется за барной стойкой обычного ресторана? В общем-то, в вопросе сразу кроется и ответ – большинство отечественных барменов воспринимают коктейль Куба Либре как банальный напиток. Рецепт у них таков: налить как можно меньше рома и как больше Колы, при этом заменить Кока-Колу на Пепси, ведь кто там ее разберет. При этом нужно обязательно пожалеть льда и кинуть всего пару кубиков, а на десерт все это приправить долькой лимона, мол, нечего тратить драгоценный лайм.

Нет господа, так дела не делаются. Пожалуйста, прочтите нижеизложенное и постарайтесь запомнить, а лучше добавьте эту статью в закладки и показывайте по случаю каждому бармену, который пытается опошлить Свободную Кубу.

Готовим коктейль Куба Либре правильно

Для начала нужно по завязку набить высокий стакан льдом – Cuba Libre освежающий напиток и должен быть очень холодным. Берите лайм и только лайм – он не только делает напиток кисловатым, и передает ему специфический, тонкий цитрусовый аромат. Поговаривают, что на Кубе лайм обязательно мнут в стакане мадлером, но это на любителя, как и размер самой дольки – у некоторых это треть лайма :).

Соотношение ром кола тоже можно менять, но предпочтительней в пользу рома (в идеале 1:2). Кока-Кола, а именно она и ни какая другая Кола (другие аналоги или сильно подслащивают коктейль, или вовсе изменяют его вкус до неузнаваемости), должна быть свежей, то есть из только что открытой бутылки. Но больше всего времени следует уделить именно рому. В оригинальной версии это был белый ром Бакарди, напиток, который спонсировал кубинскую революсьон. Знатоки рекомендуют опробовать BACARDI Gold или Bacardi Oro (кстати, пряный ром Бакарди является отличным компонентом для Куба Либре, а так, абсолютно бесполезная вещь в баре).

Вообще, идеальным вариантом для нашей Свободной Кубы будет какой-нибудь spiced-ром. Из недорогих и доступных – Captain Morgan Spiced Gold Rum. Конечно, если вам не жалко хорошего, дорогого светлого рома, который лучше пустить на Маргариту или Дайкири, то лейте смело его. Поверьте, учтя все эти рекомендации, вы по новому взглянете на «банальную» Ром – Колу и, возможно, Куба Либер станет тем самым «самым любимым» смешанным напитком.

Историческая справка о коктейле Куба Либре

Коктейль Cuba Libre не был придуман одним из легендарных барменов в результате долгих и мучительных потугов к размышлению. Нет, его придумали народные умельцы, смешав все самые доступные ингредиенты под рукой. Произошло это в 1900 году, по истечении двух лет после испано-американской войны за независимость Кубы. В рамках поддержки Кубинской Освободительной Армии американцы начали поставлять на остров бутилированный сироп Кока-Колы; рома на Кубе было как воды в море.

К смеси истинного напитка Кубы, истинного напитка США и лайма сразу же пристрастились американские солдаты, оставшиеся после освободительной войны отстаивать интересы населения Кубы, которое, впрочем, в это отнюдь не нуждалось. Предположительно названию напитку было присвоено в Гаване неким капитаном Росселом в 1900 году, когда он с удивлением узнал, что у этого божественного напитка нет имени. Он, а может и другой неизвестный американский солдат, торжественно поднял бокал и воскликнул «Por Cuba libre!» («За свободную Кубу!»).

Даже «Сухой закон» не помешал напитку стать одним из самых популярных на южном побережье США. Свои позиции он окончательно укрепил в 1945 году, когда общественность впервые услышала песню популярного на то время трио The Andrews Sisters под название «Rum and Coca-Cola».

Со временем стали появляться вариации на тему Куба Либре. Чего только не льют в многострадальный коктейль, и кокосовый ликер Малибу, и вишневую Колу «Доктор Пеппер», и даже «Крем-Соду». Некоторые даже добавляют в свой Cuba Libre немного острого перечного соуса. Самым популярным ремейком на Куба Либре является коктейль Карибский Кризис: в качестве алкогольной основы используется самый крепкий ром, к примеру, Bacardi 151, содержащий 75,5% алкоголя.