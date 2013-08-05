Мне подобные изваяния не особо по душе, но так как аудитория нашего сайта состоит не только из грубых и неотесанных мужланов, мы периодически ублажаем наших милых читательниц различными женственными напитками (не сочтите за пропаганду неравенства). На этом поприще уже были написаны статьи о коктейлях Космополитен, Пина-Колада и знаменитейшем коктейле Секс на пляже. На этот раз речь пойдёт о насекомых.

Предыстория коктейля Кузнечик

Свое название коктейль получил благодаря слегка зеленому цвету, который обязан знаменитому мятному ликеру Сreme de Menthe (Крем де Мент). Ликер появился аж в 19 столетии, но для сегодняшнего Кузнечика он бы не сгодился, так как изначально его не замутняли всякие там красители (в траве сидел кузнечик – прозрачненький он был…). Крем де Мент стали употреблять в приготовлении коктейлей еще в начале прошлого столетия, к примеру, знаменитый Вильям Бутсби по прозвищу «Билл Коктейль», использовал ликер в своем авторском шедевре Дева Миссисипи (Missisippi Maid) – мятный ликер, молоко и сахар.

Первый Кузнечик (Grasshopper) состоял всего из двух компонентов: ликера какао и мятного ликера. Был это классический пусс-кафе, который подавался в ликерных рюмках «пони». И здесь начинается интрига. Есть версия, что коктейль стал всего лишь одной их интерпретаций знаменитого на тот момент коктейля Александр или, на худой конец, Сестра Александра (Alexander’s Sister). Однако француз Гильям Туджек утверждает (вернее утверждал, пусть земля ему будет пухом), что коктейль придумал он, и что ни о каком там Александре и слыхивать не слыхивал. Произошло это в новоорлеанском заведении Tujague’s в 1856, которое открыл папаша Гильям, добравшись до берегов Америки из славного города Бордо.

На смертном одре Туджек продал свой бар местному фермеру Филберту Гюише, который в 1919 году отправился на довольно престижное коктейльное состязание в Нью-Йорке, где ему посчастливилось занять второе место. Естественно, призером он стал благодаря предыдущему владельцу заведения, который передал ему рецепт коктейля Кузнечик. К слову сказать, заведеньице Tujague’s существует и по сей день, в нем по-прежнему фирменным коктейлем является знаменитый Grasshopper, который подают с добавлением ложечки бренди.

Популярность коктейль получил в 40-годы, когда за его раскрутку взялась ликерная компания из Филадельфии Leroux. Классическим коктейлем Кузнечик стал в 50-60-е годы, а закрепил свою славу в 70-80-е, когда «дети цветов» зародили моду на сливочные коктейли. Конечно, сегодня слава “прыгучего” напитка немного померкла. Но культ этого сливочно-мятного шедевра постепенно возрождается благодаря все тому же Раджешу Кутрапали, который с удовольствием используется Кузнечик в качестве словесной Виагры.

Рецепт коктейля Кузнечик (дижестив, шейк)

Ингредиенты: 30 мл ликера Créme de cacao (white);

30 мл ликера Créme de menthe (green);

30 мл свежих сливок. Приготовление: Все ингредиенты перелить в шейкер, добавить лед и взбивать несколько секунд (долго не стоит, так как могут свернуться сливки). Перелить готовый коктейль через стрейнер в охлажденный коктейльный бокал. Напиток можно украсить тертым черным шоколадом и листочком мяты.

Вариации на тему «Кузнечик»

Кофейный кузнечик – Кузнечик + 30 мл Калуа;

– Кузнечик + 30 мл Калуа; Коричнеый кузнечик (Brown Grasshopper) – Кузнечик + эспрессо;

(Brown Grasshopper) – Кузнечик + эспрессо; Летающий кузнечик – вместо сливок водка;

– вместо сливок водка; Замороженный кузнечик (Frozen Grasshopper) – с мятным мороженным;

(Frozen Grasshopper) – с мятным мороженным; Высокий кузнечик (High Grasshopper) – с добавлением водки Green dragon (конопляная).

И так далее, и тому подобное. Пейте, наслаждайтесь, экспериментируйте, читайте Ромовый дневник!

P.S. Видеорецепт прилагается: