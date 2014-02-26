Коктейль Манхэттен (Manhattan) - коктейльный монарх

Давайте, глубокоуважаемые читатели блога и профессионалы, денно и ночно стоящие на страже культуры потребления алкогольных напитков, вспомним и почтим настоящий, незыблемый рецепт Манхэттена. Коктейля простого в плане компонентов и процесса приготовления, но не простого в ипостаси вкуса.

Рецепт коктейля Манхэттен (аперитив, стир)

Ингредиенты: 50 мл бурбона;

20 мл красного вермута;

1 дэш биттера Ангостура. Приготовление: наполните стакан для смешивания коктейлей льдом;

налейте все ингредиенты и хорошенько перемешайте барной ложкой;

процедите напиток через стрейнер в коктейльный бокал;

украсьте напиток коктейльной вишней.

https://www.youtube.com/watch?v=GHLvJ-uIddc

Рецепт образцово простой, что характерно для большинства классических коктейлей, но… Очень важно подобрать правильные компоненты, в частности виски. О скотче забудьте – нужен именно бурбон, то есть американский whiskey, а лучше ржаной виски. Вермут сладкий, красный, Martini или Cinzano Rosso, подойдут и другие породистые вермуты из итальянского семейства. Идеальным битером является Ангостура, но и его можно заменить апельсиновым аналогом или Пешо. Напомню, что «дэш» - мера объема, равная 2-3 каплям, так что не переборщите, но и жадничать не стоит.

Готовить только методом стир и ни как иначе. В некоторых источниках вам скажут, что Манхэттен можно приготовить и в шейкере, но это не так – классический вариант напитка готовиться только в смесительном стакане! Ну и украшение – только вишенка и только качественная, не пластиковый китайский суррогат (думаю, напишу в скором времени о мараскинках, то есть о классических коктейльных вишнях).

История коктейля Манхэттен

Самая распространенная легенда об этом коктейле гласит о причастности к его изобретению матери известного всем Уинстона Черчилля, Леди Рандольф Черчилль (она же Джаннет Джером). В исторической справке указан 1874 год, именно тогда мама будущего премьер-министра Великобритании давала званый обед в честь Самуэля Джеймса Тильдона, старинного друга ее отца и одного из кандидатов в предвыборной президентской гонки в США. Званый ужин проходил в Нью-Йорке, в знаменитом на то время клубе «Манхэттен». Именно в честь этого мероприятия доктором Айаном Маршалом был придуман коктейль из бурбона, вермута и биттера, который, впоследствии, и был назван в честь принимающего клуба.

Одноименый фильм

В целом, легенда выглядит вполне достоверной и привлекательной, но на деле все немного запутанней. Званый обед, как известно, проходил 29 декабря 1874 года, но если вы посмотрите на страничку Вики о достопочтенном Уинстоне Черчилле, то вы непременно обратите внимание на дату его рождения – 30 ноября 1874 года. Теперь представьте, как красавицы Джаннет переносит тяжелые роды в Англии, а они были тяжелыми, так как Уинстон родился раньше положенного срока, через месяц оказывается в Нью-Йорке, чтобы организовать массовое мероприятие. Учтите, что в те времена попасть с одного континента на другой можно было только на пароходе, а они, как известно, не отличались большой прытью.

Теме не менее, место изобретения коктейля указано, скорее всего, верно – «Манхэттен Клаб» упоминается в труде Вильяма Граймса, знаменитого коктейльного историка, «Straight Up or On the Rocks: The Story of American Cocktail».

Как там было на самом деле - сказать сложно, много водицы утекло. Но в 1882 году коктейль Манхэттен был упомянут в книге Гарри Джонсона «New and Improved Bartender’s Manual», а в 1887 году он был замечен в книге «Профессора» Джерри Томаса «The Bar-Tender’s Guide, or How to Mix All Kinds of Plain and Fancy Drinks» (об этих людях вы можете почитать в этой статье). В любом случае, в сборник коктейлей Международной Барменской Ассоциации (IBA) коктейль вошел лишь в 1961 году.

Вариации коктейля Манхэттен

Их много и даже очень много. Самыми популярными являются Сухой и Безупречный (совершенный) Манхэттен – первый готовится с добавлением сухого вермута и украшается твистом лимонной цедры с предварительным сбрызгиванием напитка эфирными маслами из лимонной кожуры, а второй - с использованием двух видов вермута, и сладкого, и сухого.

Сухой Манхэттен (Dry Manhattan) 70 мл бурбона;

14 мл сухого вермута;

1 деш Ангостуры или апельсинового биттера. Приготовление классическое.

Совершенный Манхэттен (Perfect Manhattan) 40 мл ржаного виски;

20 мл сухого вермута;

20 мл сладкого вермута;

1 деш Ангостуры. Приготовление классическое.

При написании статьи была использована информация с сайта www.scienceofdrink.com. Отличный и познавательный блог, который ведет знающий эстет и настоящий шаман миксологии. К сожалению, я не располагают такими познаниями и опытом, как Павел, да и возможности экспериментировать с алкогольными напитками у меня нет. Я, что ли, ближе к народу - настоечки там всякие, ликерчики. В любом случае, попробуйте коктейль Манхэттен, поиграйте с его рецептом, поэкспериментируйте, авось это тот самый, ВАШ коктейль!