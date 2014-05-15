Коктейли, как самостоятельное явление, насчитывают всего ничего – пару сотен лет максимум. Само слово «cocktail» без сомнений является английским, а его первая словарная расшифровка (то есть первое упоминание) гласит: … это стимулирующий напиток, состоящий из крепкого спиртного напитка смешанного с водой, сахаром и битером. Таким образом, коктейль Олд Фэшн, он же Старомодный, вполне заслуживает свое название – это истинный, первозданный образ коктейльной иконы. Знать его должен не только каждый бармен, а и любой, кто хоть немного себя считает знатоком коктейльного мира.

Старомодный стоит наравне с такими гигантами, как коктейль Мартини, Дайкири или, скажем, Мохито. Первое упоминание о нем датируется 1895 годом в книге «Modern American Drinks» (1895 г., George J. Kappeler), что на 89 лет старше упоминания о сущности слова «cocktail» (впервые его расшифровал главный редактор газеты «The Balance and Columbia Repository» (Columbia County, New York, 1802 — 1811 г.г.)). Коктейли с похожим составом часто встречались и раньше, но именно этот вариант был назван Старомодным. Его рецепт можно перевести следующим образом:

//* Растворить кубик рафинированного сахара в небольшом количество воды в бокале под виски (его в последствии так и назвали – стакан Олд-Фэшн). Добавить два дэша горького биттера Ангостура и небольшой кусок льда, слайс лимонной цедры и джиггер бурбона. Тщательно перемешать маленькой барной ложкой (видимо подразумевалась обычная кофейная) и сервировать, оставив ложку в бокале.

Старомодный стал одним из первых коктейлей, которые причислили к разряду классики. Рецепт на официальном сайте Международной Ассоциации Барменов представлен ниже.

Рецепт коктейля Олд-Фэшн (билд)

Официально его создали в Пенденнис Клаб, что в Луисвилле, штат Кентукки – родине бурбона. Теме не менее, Международная Ассоциация Барменов не исключает использования в составе напитка, как бурбона, так и ржаного виски (Rye whiskey).

Подают Старомодный только в бокале олд-фэшн (Old-Fashioned), он же рокс, - стакан с толстым дном, чтобы напиток оставался холодным как можно дольше.

25 мл бурбона или ржаного виски;

2 дэша биттера Ангостура;

1 кубик сахара;

Несколько дэш очищенной воды.

положите кубик сахара в рокс и капните на него биттер Ангостура, добавьте немного воды;

растворите полностью сахар и добавьте пару крупных кубиков льда;

налейте виски, украсьте долькой апельсина и вишенкой.

Секреты коктейля Олд-Фэшенед

Традиционно для Старомодного используют бурбон или ржаной виски (можно Канадиан Клаб), но сегодня бармены не брезгуют использовать в качество алкогольной основы любой другой элитный напиток. Неплохо в коктейль войдет скотч, который можно дополнить несколькими каплями ликера Драмбуи вместо сахара – подчеркнет шотландский характер. Еще Олд-Фэшн неплохо смотрится с ромами, бренди, коньяком и даже с арманьяком. В некоторых вариациях напитки смешивается, но это удел опытных имбайберов. В любом случае сущность коктейля не меняется – это будет по-прежнему старый добрый «cocktail».

Более модной тенденцией считается готовить коктейль с применением метода Мадл. Для этого к сахару и биттеру нужно добавить дольку апельсина и вишенку, после чего размять их мадлером. Это смягчит Старомодный, но одновременно с тем окончательно замаскирует, как положительные, так и отрицательные качества спиртовой основы. Теме не менее, уважаемый дон ДеГрофф предпочитает именно этот способ приготовления – он точно знает, как угодить богемной пубилке.

Дополнительно в Старомодный можно добавить различные ликеры и битеры. Как минимум можно попробовать «миксануть» апельсиновый и традиционный биттер Ангостура, как максимум – несколько капель ликера Куантро или Кюрасао, ликера Мараскин. То есть, ограничений практически нет, и здесь каждый сможет найти для себя что-то по вкусу и кошельку. Новичкам следует сначала попробовать упрощенную версию в связке: тростниковый сахар – бурбон – лед – вода – цедра апельсина (из нее можно предварительно выжать эфирные масла – американские напитки очень хорошо сочетаются с цитрусовыми).

Более опытным выпивохам следует обратить внимание на классический вариант с битером Ангостура. А вот самым яростным сибаритам следует опробовать по-своему уникальный Старомодный с дымным вкусом мескаля: ложку сахара мусковадо следует растворить в паре капель Ангостуры и биттера Эфродайт, добавить к ним порцию мескаля, лед, желательно отколотый от огромной глыбы, и вымоченные в островном виски оливки.

Пить Олд-Фэшн нужно после работы, как говориться – с расслабленным галстуком, за любимым домашним занятием. Старомодный – это, прежде всего, мужская классика – парализующая рот микстура, но, парализующий эффект со временем пройдет, а удовольствие останется!