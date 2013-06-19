Тема сегодняшнего поста – очередной классический коктейль с интересным происхождением. Однозначно, коктейль отвертка не нуждается в расшифровке, как, впрочем, Мохито или, скажем, Лонг Айленд Айс Ти. Можно также отождествить этот коктейль с Кровавой Мери – два самых универсальных коктейля на каждый день.

В бурные 90-е Отвертка была самым популярным коктейлем, который выпускали даже в жестяных баночках. Сегодня, конечно, былая слава померкла, а молодые бармены даже немного удивятся, что Отвертка – это классика, которая числиться в списке Международной Барменской Ассоциации, рядышком с Сухим мартини и каким-нибудь Негрони. Но мы то помним :)

История коктейля Отвертка

У такого народного напитка не может быть конкретного автора. Что касается названия, то здесь не все так однозначно. На английском коктейль называется Screwdriver и здесь есть небольшая ирония. Дело в том, что в контекст английского языка слово Screw имеет некоторое отношение к слову, которое во многих фильмах закрывается звуком «пи» и имеет некоторое отношение к половой жизни (намек: это слово звучит в фильме «Карты, деньги и два дымящихся ствола» Гая Ричи более 100 раз). Однако есть у слова Screw и еще одно значение, более цензурное – «вкручивать», что и является аналогией к слову «отвертка». Но в истории эта аналогия прослеживается более явно.

В некоторых источниках говорится, что коктейль отвертка появился в далекие 40-е годы, когда в Америку хлынула, совместно с русскими эмигрантами, водка «Смирнофф». Естественно, основными ее потребителями стали рабочие на нефтяных вышках в Калифорнии, Оклахоме и Техасе. Именно там пропиарили водку как надо: ее закручивали пробками от виски, а рекламный слоган гласил: «Водка – чистый виски без цвета, вкуса и запаха». С учетом тогдашнего качества американского виски продукт нефтяникам понравился, но пить «Смирновку» как полагается они не смогли (здоровье то у них не русское). В общем, пригодилась и другая новинка продовольственного рынка – пакетированный апельсиновый сок из штата Флорида.

Собственно, здесь и появляется основная фишка Отвертки – сок со льдом и водкой рабочие размешивали в стаканах тем, что всегда у них было под рукой – отверткой. Так Screwdriver начал называться, как называется и по сей день. Затем, разумеется, нефтяники вывезли секрет приготовления напитка и в другие месторождения нефти – Турцию и Саудовскую Аравию. Именно к этим странам относиться первое печатное упоминание названия «Отвертка» в одном из изданий журнала Time от 24 октября 1949 года. А знаменитые коктейлеведы Джаред Браун и Анастеша Миллер приводят в пример похожую статью в Washington Post, датированную 1959 годом. Но это не важно, так как коктейль уже приобрел мировую славу.

Рецепт коктейля Отвертка (лонг-дринк, билд)

50 мл водки;

100 мл апельсинового сока.

наполнить стакан льдом;

вылить все ингредиенты в бокал и перемешать;

можно украсить долькой апельсина.

Просто и со вкусом. Cheers!

Вариации на тему «Отвертка»

Brass Monkey – вместо водки наливают темный ром, а с белым коктейль называется Cuban Screwdriver;

Electric Screwdriver – водка, апельсиновый сок, текила и энергетик;

Fuzzy Screw – отвертка с персиковым ликером;

Hi-Fi – вместо водки виски, а вместо обычного апельсинового сока – газированный (Orangina Jackhammer).

Screw-Up – вместо сока 7-UP;

Samerreto – отвертка с добавлением Амаретто (миндальный ликер);

Black Screwdriver – водка Blavod Black Vodka с апельсиновым соком.

Также есть и другие вариации коктейля Отвертка:

Список, на самом деле бесконечный, но от этого былая слава напитку не возвращается. Но мы то можем что-то изменить, не правда ли? До встречи на Ромовом!

