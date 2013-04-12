В состав Колады входит ром, кокосовое молоко и ананасовый сок, который является ключевым в этом напитке, так как «Колада» — это процеженный свежий ананасовый сок.
История насквозь пропитана коммерцией, поэтому доверяют ей не все. По другой версии, коктейль был придуман барменом Рамоном Портасом Мингота, работающего в заведении Ла Бараччина в 1964 году. В его Пина Коладе присутствовал ананасовый сок, сгущенное молоко и кокосовые сливки. Есть еще несколько не проверенных версий, но они нам не интересны. В барную карту МБА коктейль попал в 1961 году, что, в принципе, подтверждает первую версию. Настоящая же популярность к Пина Коладе пришла в конце 70-х, когда исполнитель Руперт Холмс исполнил песню The Piña Colada Song, ставшую настоящим хитом тех лет в США.
Рецепт коктейля Пина КоладаПина Колада – это классический лонг-дринк, преимущественно готовится в блендере, то есть способ приготовления коктейля «бленд». В состав входит кокосовое молоко, вернее кокосовые сливки, в идеале Coco Lopez Cream of Coconut, но в СНГ их достать очень сложно. Вондрич, эксперт журнала Esquire, утверждает, что для настоящей Колады подойдет любой жирный кокосовый продукт с химикалиями.
- 30 мл белого рома;
- 90 мл ананасового сока;
- 30 мл кокосового молока (сливок).
Все ингредиенты влить в блендер, добавить лед и хорошо взбить. Перелить напиток в бокал ураган (харикан, hurricane glass) и украсить долькой ананаса с вишенкой.
Классический рецепт прост, но… На сегодняшний день мало кто придерживается классического рецепта, что вполне объяснимо. Кокосовое молоко/сливки есть далеко не везде, да и стоят они в наших широтах достаточно дорого. На Карибах кокосов предостаточно, а вот в русских селеньях как-то не завелось с выращиванием этих плодов, так что достойной альтернативой может стать разве что коровье молоко. Что, впрочем, вполне приемлемо. Такие вариации Пина Колады могут предложить многие бары:
- ром – ананасовый сок – кокосовый сироп;
- ром – ананасовый сок – кокосовый ликер (Малибу);
- ром – ананасовый сок – сливки – кокосовый ликер;
- ром – ананасовый сок – коровье молоко – кокосовый ликер (сироп);
- ром – ананасовый сок – мороженое – кокосовый ликер (сироп).
И так далее… Также коктейль Пина Колада в домашних условиях может быть приготовлена в шейкере, только не нужно жалеть льда. Разумеется, коктейль с мороженым лучше готовить в блендере, хотя этот вариант мне кажется бредовым. В большинстве заведений используют ликер Малибу, но это не совсем верно – по крайней мере, ни в одном авторитетном источнике не упоминается этот ликер (его, кстати, можно приготовить в домашних условиях). Тем не менее, экспериментировать по-прежнему весело!Другие вариации на тему «Пина Колада»:
- Девственная Пина Колада – без рома, то есть безалкогольная;
- Амареттоколада – светлый ром, ликер Амаретто, кокосовый ликер, ананасовый сок;
- Чи Чи – вместо рома льется водочка;
- Поток Лавы или Майами Вайс – тандем Пина Колады и Клубничного Дайкири.
Чтобы познать все таинство приготовления Пина Колады, просмотрите видео: