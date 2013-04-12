В состав Колады входит ром, кокосовое молоко и ананасовый сок, который является ключевым в этом напитке, так как «Колада» — это процеженный свежий ананасовый сок.

Не процеженный ананасовый сок на Карибах именуется «sin colar».

Углубимся в историю. На данный момент коктейль Пина Колада является официальным напитком Пуэрто-Рико, небольшого островного государства в Карибском море. По официальной версии авторство этого коктейля принадлежит Рамону «Мончито» Марреро – бармену Бичкамер Бар, прилегающего к отелю Карибский Хилтон, что в городе Сан-Хуан (столица вышеупомянутого Пуэрто-Рико). Впервые Пина Коладу мир увидел 16 августа 1954 года. В его состав входил секретный ингредиент – «Кокосовые сливки Коко Лопез» (Coco Lopez Cream of Coconut), новый продукт, изобретенный профессором Рамоном Лопесом Ириззари, который благодаря своему открытию стал успешным бизнесменом.

История насквозь пропитана коммерцией, поэтому доверяют ей не все. По другой версии, коктейль был придуман барменом Рамоном Портасом Мингота, работающего в заведении Ла Бараччина в 1964 году. В его Пина Коладе присутствовал ананасовый сок, сгущенное молоко и кокосовые сливки. Есть еще несколько не проверенных версий, но они нам не интересны. В барную карту МБА коктейль попал в 1961 году, что, в принципе, подтверждает первую версию. Настоящая же популярность к Пина Коладе пришла в конце 70-х, когда исполнитель Руперт Холмс исполнил песню The Piña Colada Song, ставшую настоящим хитом тех лет в США.

Рецепт коктейля Пина Колада

Ингредиенты: 30 мл белого рома;

90 мл ананасового сока;

30 мл кокосового молока (сливок). Приготовление: Все ингредиенты влить в блендер, добавить лед и хорошо взбить. Перелить напиток в бокал ураган (харикан, hurricane glass) и украсить долькой ананаса с вишенкой.

Пина Колада – это классический лонг-дринк, преимущественно готовится в блендере, то есть способ приготовления коктейля « бленд ». В состав входит кокосовое молоко, вернее кокосовые сливки, в идеале Coco Lopez Cream of Coconut, но в СНГ их достать очень сложно. Вондрич, эксперт журнала Esquire, утверждает, что для настоящей Колады подойдет любой жирный кокосовый продукт с химикалиями.

Классический рецепт прост, но… На сегодняшний день мало кто придерживается классического рецепта, что вполне объяснимо. Кокосовое молоко/сливки есть далеко не везде, да и стоят они в наших широтах достаточно дорого. На Карибах кокосов предостаточно, а вот в русских селеньях как-то не завелось с выращиванием этих плодов, так что достойной альтернативой может стать разве что коровье молоко. Что, впрочем, вполне приемлемо. Такие вариации Пина Колады могут предложить многие бары:

ром – ананасовый сок – кокосовый сироп;

ром – ананасовый сок – кокосовый ликер (Малибу);

ром – ананасовый сок – сливки – кокосовый ликер;

ром – ананасовый сок – коровье молоко – кокосовый ликер (сироп);

ром – ананасовый сок – мороженое – кокосовый ликер (сироп).

И так далее… Также коктейль Пина Колада в домашних условиях может быть приготовлена в шейкере, только не нужно жалеть льда. Разумеется, коктейль с мороженым лучше готовить в блендере, хотя этот вариант мне кажется бредовым. В большинстве заведений используют ликер Малибу, но это не совсем верно – по крайней мере, ни в одном авторитетном источнике не упоминается этот ликер (его, кстати, можно приготовить в домашних условиях). Тем не менее, экспериментировать по-прежнему весело!

Девственная Пина Колада – без рома, то есть безалкогольная;

– без рома, то есть безалкогольная; Амареттоколада – светлый ром, ликер Амаретто, кокосовый ликер, ананасовый сок;

– светлый ром, ликер Амаретто, кокосовый ликер, ананасовый сок; Чи Чи – вместо рома льется водочка;

– вместо рома льется водочка; Поток Лавы или Майами Вайс – тандем Пина Колады и Клубничного Дайкири.

Чтобы познать все таинство приготовления Пина Колады, просмотрите видео:

https://www.youtube.com/watch?v=VfMD5WA2UBM