Решил разбавить жгучий и отчасти горький бренди сладеньким, да еще и с текилой. Сегодня вам на обозрение еще один легендарный коктейль, который входит в барную карту Международной ассоциации барменов – Текила Санрайз. Коктейль легендарный, классический, а это значит, что его должен уметь готовить каждый уважающий себя бармен (вернее каждый, кто не стыдится называть себя этим словом). Это один из тех шедевров миксологии, который не нуждается в переводе, но все же: Tequila Sunrise – «Текиловый Восход». Тут и добавить нечего, просто гляньте на фото.

Два Текиловых Восхода

Рецепт коктейля Текила Санрайз

Старомодная Текила Санрайз (old-style, шейк, лонг-дринк)

хайболл;

45 мл серебряной текилы;

20 мл сока лайма;

1-2 ч. ложки сиропа (любого на вкус);

5 мл сиропа Гренадин;

5 мл ликера Крем де Кассис (Creme de Cassis).

содовая доверху.

в шейкере с большим количеством льда взбейте текилу, сок и сироп;

процедите содержимое через стрейнер в хайболл со льдом;

смешайте гренадин и черносмородиновый ликер (Крем де Кассис) и аккуратно влейте в бокал (должно осесть);

долейте газировку по вкусу.

Вообще, сегодня в барах подают не совсем оригинальный напиток, а скорее его адаптированную версию. В IBA Cocktails тоже фигурирует современная версия, но я решил сначала поделиться с вами оригинальной Текилой Санрайз. Правда, как оно там было в начале прошлого столетия сказать сложно – просто взял первые попавшиеся мне на глаза пропорции.Оld-style

Эта Текила Санрайз, рецепт которой прошел через целые поколения, сильно отличает от нынешней версии коктейля. Во-первых, выглядит он более чарующе за счет прозрачной газировки и кроваво красного смородинового ликера. Во-вторых, вкус его более интенсивный и богатый, так как используется больше ингредиентов, в том числе сок лайма, который придает напитку пикантную кислинку. Впрочем, последняя сглаживается любым сиропом. Как показала практика миксологов-экспериментаторов (имбайберов) в данной версии Текилы Санрайз лучше использовать настоящую текилу со 100% агавы. Миксто, то есть не 100% текила, плохо сочетается с кислым от сока лайма.

Классическая Текила Санрайз (билд, лонг-дринк)

хайболл;

45 мл серебряной текилы;

90 мл апельсинового сока;

15 мл Гренадина.

в хайболл наполненный льдом налейте текилу, а затем сок;

добавьте 15 мл Гренадина, который должен осесть внизу бокала;

коктейль подавать не перемешивая, украсив вишенкой и долькой апельсина.

Это та самая Текила Санрайз, которую подают в большинстве баров мира. Для этой версии тоже лучше использовать хорошие ингредиенты. Как вариант, можно взять не дорогую миксто Jose Cuervo, хороший Гренадин (не за 40 р ведро), качественный апельсиновый сок (можно даже фреш попробовать, тогда коктейль получится немного кисловатым). Гренадина лейте не много, иначе напиток получится слишком сладкий. Напомню, что оба варианта подаются в исходном, не перемешанном виде, но перед употреблением коктейль обязательно нужно перемешать. С пропорциями тоже можно пофантазировать: в более крепкий коктейль достаточно добавить меньше сока, к примеру, 1:1,5 и т.д.

История коктейля Текила Санрайз

Как и большинство классических коктейлей (это вам и French 75, и Southside, и знаменитый Лонг-Айленд Айс Ти и даже Куба Либре), Текилу Санрайз придумали во времена Сухого Закона (20-30-е годы прошлого столетия). По одной из версий, его придумали в Тихуане в городке Аква Кальенте (Agua Caliente). Расположен он на границе США и Мексики, а это, как известно, одно из любимых мест паломничества американской публики во времена смутного времени, когда в стране на распитие могли жестко наказать. По другой версии коктейль был придуман в Аризоне, в баре «Аризона Балтимор» все в те же 30-е годы.

В Рунете считается, что популярность Текилы Санрайз пришла благодаря группе Rolling Stones, которые пили ее ведрами во время турне в 1972 году. Теория, несомненно, интересная и красивая. Роберта Франка, который повествует о том самом турне. Занимательно то, что этот филь запретили показывать сами Rolling, ибо там было слишком много откровений: секс, трава, горы кокса и героина… Есть в этом фильме и напитки, среди которых может и проскальзывает хайбольчик с теки и соком, но он явно теряется среди ящиков пива и забористого вискаря. В общем, сомнительно, что алкоголик Кит и наркоша Мик предпочли дорожке кокса красивенький коктейль с текилой…

Такой он, Текиловый Рассвет

Я больше склоняюсь, что популярность напитку обеспечила группа Eagles, спевшая одноименную песню. Есть и хип-хоп версия «Tequila Sunrise» от великих и могущественных Cypress Hill в альбоме «VI». В общем, звездный коктейль. Если же смотреть не сквозь призму поп-культуры, то обычная Отвертка с текилой да Гренадином для эффекта восходящего… Почему не прижилась олд-скульная версия? Да потому что после Сухого Закона Текила Санрайз стремительно набирала популярность, а бартендерам было не в кайф закупаться труднодоступным и дорогостоящим Крем де Кассис. Лимонад, то есть газировку с соком лайма, тоже было проще заменить апельсиновым соком, который есть в пистолете каждого второго бара (ну знаете, в буржуйских барах в одном пистолете на шланге теплится содовая, а во втором сочок какой-нибудь).

Вариации коктейля Текила Санрайз

Конечно, если есть восход, то должен быть и закат. Коктейль Текила Сансет (Tequila Sunset) является тем самым закатом – вместо гренадина льется черничный бренди («BlackBerry»). Ну и навскидку:

Карибский рассвет: вместо текилы льем ром;

Амаретто рассвет: вместо текилы льем ликер «Амаретто» (миндальный);

Флоридский рассвет: половину апельсинового сока заменяем ананасовым;

Диетический рассвет: вместо Гренадина льем клюквенный морс;

Рассвет на Красном море (для трезвенников): текила заменяется лимонадом.

Пейте с умом, не мешайте (насколько это можно с коктейлями), читайте и комментируйте Ромовый. Впереди еще эдак с 40 классических коктейлей и гораздо больше познавательно-развлекательных постов. Пока! hi