Лето, жара, море… Стоп! Кажется кто-то налажал. За окном +10 максимум, дожди идут пятый день к ряду, по ногам гуляет ветер. Брр… В таких условиях разве что какавушка, ну может глинтвейн или грог на худой конец. Но мы же с вами оптимисты, не так ли? Мы же знаем, что через пару деньков будем также причитать на +40 в тени и боготворить тех людей, которые создали кондёр, лед в кубиках и тики-коктейли. Кстати, сегодняшняя статья посвящается именно последнему изобретению человечества, а именно тики-коктейлю «намберван» - коктейлю Май Тай. Что ж, запаситесь терпением, обжигающим ромом, хорошим настроением, гавайскими рубашечками и погнали!

Рецепт коктейля Май Тай

40 мл белого рома;

20 мл темного выдержанного рома;

15 мл ликера Оранжевый Кюрасао;

15 мл миндального сиропа (Orgeat);

10 мл сока лайма.

все ингредиенты влить в шейкер и добавить много дробленного льда;

хорошенько взбить и перелить в хайбол, предварительно наполнив его дробленым льдом;

украсить долькой ананаса, лайма и веточкой мяты;

подавать с соломинкой.

О тики-коктейлях мы обязательно напишем в отдельной статье, ведь это целая эпоха, когда даже суровый и сдержанный «Савой» поддался влиянию на то время настоящему социальному феномену. Впрочем, в наше время статуэтки Тики (заокеанских божков) играют не менее значимую роль в барной индустрии. Итак, коктейль Май Тай – классика, незыблемая классика, которая вошла в сборник IBA еще в 1987 году. Подавать этот райский напиток следует в широком хайболе, но в идеале для этого в вашем баре должен быть хотя бы один стаканчик в виде истукана Тики.

Немного истории, чтоб понять суть

Я взял свежий сок лайма, добавил к нему немного оранжевого Кюрасао из Голландии, дэш карамельного сиропа и некоторое количество французского сиропа Orgeat, из-за его тонкого миндального аромата. Все компоненты интенсивно взбил в шейкере с большим количеством дробленого льда и украсил коктейль половинкой кожуры лайма для цвета и веточкой мяты… Виктор Бержерон

Коктейль Май Тай придумал Виктор Бержерон, известный в широких кругах как Трейдер Вик. Произошло это в далеком 1944 году, когда в Европе бушевала самая жестокая и кровопролитная война. Мир стремительно менялся. Позже Вик написал: «Я ощущал всеобщую потребность в новом коктейле…». Воссоздать подлинный рецепт напитка сегодня не представляется возможным, так как Бержерон использовал в своем «ноу-хау» ныне почивший 17-летней выдержки ром J. Wray Nephew.

Впервые коктейль попробовали друзья Вика, только-только прилетевшие с Таити – Хем и Керри Гуилд (Ham and Carrie Guild). После первого же глотка Керри воскликнула: «Mai Tai - Roa Ae», что в переводе с таитянского приблизительно обозначало - «Это лучшее, что есть в этом мире!». Так коктейль получил свое название…

Май Тай изначально был задуман как монументальная классика, которую можно смело приравнять к Мохито, Дайкири или легендарному Мартини. Все эти напитки просты до безобразия в своем исполнении, но при этом неисчерпаемы в плане совершенствования и экспериментов. Кроме того, это один из тех немногих коктейлей, который позволяет по достоинству оценить хороший выдержанный ром, который, кстати, большинство барменов почему-то забывают добавлять в Май Тай. Прискорбно!

Несколько ключевых моментов, чтоб осознать

Май Тай – НЕ красный, НЕ желтый, НЕ синий, чтобы вам там не доказывали псевдо-миксологи. В коктейле нет кокосового рома, Гренадина или ананасового сока – это вам прямой путь к Пина Коладе кустарного производства. Май Тай имеет приятный цвет от светло-коричневого до темно-коричневого (объясняется наличием хорошего выдержанного темного рома). Украшать Май Тай можно любыми подручными фруктами и даже цветами (некоторые источники рекомендуют украшать коктейль гарденией). Джефри Моргенталлер, лично беседовавший с создателем напитка, украшает свой Май Тай банальным «флагом» - долька апельсина и вишенка. Несомненно, центровой фигурой в составе Май Тай является выдержанный ром, который задает основное направление во вкусе. В этом и заключается прелесть напитка – можно до бесконечности экспериментировать с выдержанными ромами, но оригинальную версию, увы, попробовать вряд ли у кого получится. Сам Бержерон охарактеризовал 17-летний J. Wray Nephew так: глубокий золотой цвет, среднее тело и богатый пряный запах, характерный для всех ямайских ромов (возможно, идеальным в данном случае может оказаться легендарный ром Myers’s & Sons). Сироп Orgeat, Оршад. Это старинный сироп, смесь миндального молока с сахаром и померанцевой водой, иногда используют розовую воду. В старь к нему добавляли зёрна ячменя («orge» с французского), что объясняет современное название. Можно приготовить самому, но лучше купить под брендом «Монин» и не париться. С Оранж Кюрасао все немного сложнее. Сам Трейдер использовал ликер производства ДеКайпер, но сегодняшние аналоги слишком «химические». Более приемлемый вариант производства Мари Бриззар. В крайнем случае, вернее для определенных ромов, можно использовать доступный Куантро.

В общем-то, на этом все. Коктейль Май Тай действительно заслуживает того, чтобы хотя бы один раз в жизни его попробовать, при этом обязательно запросить только самое лучшее. Кстати, сегодня существуют целые сообщества, посвященные изучению данного коктейля и его приготовлению. Некоторые даже посвятили ему целую жизнь… У нас же это еще один «тропический» коктейль с ананасовым соком, без сердца и души. Даже в Вики не смогли толком описать легендарный тики-дринк, сделав кучу оплошностей в рецепте и прочая-прочая. Всемирная, нет, вселенская скорбь…