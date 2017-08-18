Заурядность и простота этого коктейля ни в коем случае не являются его слабой стороной. Наоборот, то, что Московский мул может приготовить простой смертный, а не только коктейльные гики, которым подавай в ингредиенты какие-нибудь замысловатые индонезийские араки, сок юдзу или винтажный Пино-де-Шарант, сделало его напитком сверхпопулярным на западе.

Медная кружка, в которой традиционно подают коктейль, только усилила его узнаваемость и сделала одним из самых популярных смешанных напитков в США. Международная ассоциация барменов включила Московский мул в список классических коктейлей, категория «Современная классика». Будем готовить!

Рецепт классического Московского мула

Классический Moscow Mule 60 мл водки

120-180 мл имбирного пива

15 мл свежего сока лайма

лайм для украшения Выжать сок лайма в стакан Коллинз (или в медную кружку для Московского мула), туда же бросить кожуру выжатого лайма. Добавить пару кубиков льда, затем влить водку и хорошо охлаждённое имбирное пиво. Подавать коктейль со свизл-стиком.

Для приготовления Московского мула требуется всего три простых и относительно доступных ингредиента: водка, имбирное пиво и сок лайма. Имбирное пиво приобрести на просторах СНГ очень проблематично, особенно пристойного качества (обычно это карибские производители), но смекалка и Ромовый придут вам на помощь. В одной из предыдущих статей (вот ссылочка на неё) я расписывал несколько рецептов имбирного пива (советую остановится на безалкоголке Пола Кларка). Пользуйтесь!

Коктейль, как вы понимаете, очень прост, а значит, каждый ингредиент имеет огромное значение. С водкой то всё понятно – нейтральная, без сторонних вкусов и запахов (традиционная Smirnoff, кстати, сильно сдала позиции и для коктейля лучше взять любую другую «чистую» водку). А вот с имбирным пивом придётся повозиться, приготовить то есть.

Конечно, вы можете использовать имбирный эль, но это совсем не то (в статье с рецептом имбирного пива об этом есть пару слов), а найти хорошее имбирное пиво на отечественном рынке… даже не пытайтесь (впрочем, если на глаза попадётся ямайский продукт – берите не раздумывая, также хорошо себя показывают Q Ginger Beer и Fever-Tree Ginger Beer, специально созданные для Moscow Mule).

Разумеется, у «мула» есть и масса вариаций (можно начать с классического рецепта, уменьшая или увеличивая количество пива и сока лайма). Вот некоторые из них (что попроще – списком, что посложнее - рецептом):

Богемный мул – абсент, имбирное пиво, сок лайма

– абсент, имбирное пиво, сок лайма Кентуккийский мул – бурбон, имбирное пиво, сок лайма

– бурбон, имбирное пиво, сок лайма Французский мул – коньяк, сок лайма, сахарный сироп, биттер Ангостура, имбирное пиво

– коньяк, сок лайма, сахарный сироп, биттер Ангостура, имбирное пиво Джин-джин мул – корень имбиря, джин, лайм, сахарный сироп, имбирное пиво

– корень имбиря, джин, лайм, сахарный сироп, имбирное пиво Ямайский мул – пряный ром, лайм, сахарный сироп, имбирное пиво

Мексиканский мул (Mexican Mule) 60 мл текилы репосадо

15 мл апельсинового ликёра

180 мл имбирного пива

15 мл сока лайма

нарезанный халапеньо

нарезанный корень имбиря

веточка базилика Поместить лёд, текилу, сок лайма и несколько кусочков перца халапеньо в шейкер и хорошенько встряхнуть. Перелить в медную кружку или высокий стакан, добавить имбирное пиво и апельсиновый ликёр сверху. Украсить нарезанными халапеньо, корнем имбиря и лаймом, нанизанных на коктейльную шпажку, и веточкой базилика.

Мулехито (Mulejito) 5-8 листочков ароматной мяты

15 мл простого сиропа

15 мл сока лайма

60 мл рома

90-120 мл имбирного пива

мята и лайм на украшение На дне медной кружки или высокого стакана смешать мяту, простой сироп, сок лайма и ром. Наполнить кружку льдом и долить доверху имбирным пивом. Украсить веточкой мяты и лаймом.

Мертвецкий мул 30 мл абсента

30 мл коричного шнапса

30 мл сиропа оршад

20 мл сока лайма

имбирное пиво доверху Взбить первые четыре ингредиента со льдом в шейкере и процедить в медную кружку или высокий стакан, наполненные льдом. Долить доверху имбирное пиво и украсить долькой лайма.

История Московского мула

Существует две достаточно правдоподобные истории возникновения Московского мула. Одна из них была описана в статье New York Herald Tribune 2007 года. Согласно ей, коктейль придумали три гениальных бизнесмена: Джек Морган (президент Cock ‘n’ Bull Products и владелец ресторана Hollywood Cock ‘n’ Bull), Джон Гилберт Мартин (президент GF Heublein Brothers Inc. из Хартфорда, штат Коннектикут) и Рудольф Кунетт (президент Pierre Smirnoff, подразделения Heublein).

Однажды эти три достопочтенных господина собрались в баре нью-йоркского отеля Chatham, посудачить о том о сём и обсудить «проблемных детей»: у Джека Моргана на складах пылилась изрядная партия нового для Америки имбирного пива Cock ‘n’ Bull, а Джон и Рудольф не знали, как им распиарить столь не популярный в США напиток – водку Smirnoff. Что произошло в тот день в баре, точно вам ни кто не скажет, но через четыре-пять дней спустя мир услышал о коктейле Московский мул.

А что там с медной кружкой? - спросите вы. Я отвечу – кто б знал! По словам историка Теда Хейга, знакомая Джека Моргана, Осален Шмитт, унаследовала бизнес по производству медных товаров – отсюда и кружка. Есть и альтернативная история, о несчастной русской иммигрантке Софи Березински, которая прибыла в 1941 году в США с 2000 медных кружек на борту. Её отец владел знаменитой медной компанией и имел избыток медных кружек, которые просто не мог реализовать в готовящейся к войне стране. Софи взяла кружки и поплыла куда глаза глядят. Кружки она, якобы, сплавила на той самой встрече в баре Chatham. Такие дела…

Описанная выше история считалась единственно верной десятилетиями, пока в том же 2007 году The Wall Street Journal не опубликовали заметку, в которой говорилось, что Московский мул придумал главный бармен Hollywood Cock ‘n’ Bull, заведения Джека Моргана, Чарльз Уэсли «Уэс» Прайс с целью сбыть залежавшиеся остатки водки Смирнофф и имбирного пива.

Конкурирующая история выглядит достаточно правдоподобно, ведь создание пускай и такого простого коктейля требует кое-каких навыков в миксологии. Сам Прайс подтвердил статью лично и сказал, что первый в своём роде Московский мул он смешал для актёра Бродерика Кроуфорда, что является ещё одной веской причиной доверять бартендеру – коктейль на первых порах очень полюбили именно в Голливуде.