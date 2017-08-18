Ромовый Дневник

Барная классика: Московский мул. Он вам не осёл!

Классические коктейли · Олег Колесов
Заурядность и простота этого коктейля ни в коем случае не являются его слабой стороной. Наоборот, то, что Московский мул может приготовить простой смертный, а не только коктейльные гики, которым подавай в ингредиенты какие-нибудь замысловатые индонезийские араки, сок юдзу или винтажный Пино-де-Шарант, сделало его напитком сверхпопулярным на западе.

Медная кружка, в которой традиционно подают коктейль, только усилила его узнаваемость и сделала одним из самых популярных смешанных напитков в США. Международная ассоциация барменов включила Московский мул в список классических коктейлей, категория «Современная классика». Будем готовить!

Классический Московский мул в медных кружках

Рецепт классического Московского мула

Для приготовления Московского мула требуется всего три простых и относительно доступных ингредиента: водка, имбирное пиво и сок лайма. Имбирное пиво приобрести на просторах СНГ очень проблематично, особенно пристойного качества (обычно это карибские производители), но смекалка и Ромовый придут вам на помощь. В одной из предыдущих статей (вот ссылочка на неё) я расписывал несколько рецептов имбирного пива (советую остановится на безалкоголке Пола Кларка). Пользуйтесь!

Классический Moscow Mule

  • 60 мл водки
  • 120-180 мл имбирного пива
  • 15 мл свежего сока лайма
  • лайм для украшения

Выжать сок лайма в стакан Коллинз (или в медную кружку для Московского мула), туда же бросить кожуру выжатого лайма. Добавить пару кубиков льда, затем влить водку и хорошо охлаждённое имбирное пиво. Подавать коктейль со свизл-стиком.

Коктейль, как вы понимаете, очень прост, а значит, каждый ингредиент имеет огромное значение. С водкой то всё понятно – нейтральная, без сторонних вкусов и запахов (традиционная Smirnoff, кстати, сильно сдала позиции и для коктейля лучше взять любую другую «чистую» водку). А вот с имбирным пивом придётся повозиться, приготовить то есть.

Конечно, вы можете использовать имбирный эль, но это совсем не то (в статье с рецептом имбирного пива об этом есть пару слов), а найти хорошее имбирное пиво на отечественном рынке… даже не пытайтесь (впрочем, если на глаза попадётся ямайский продукт – берите не раздумывая, также хорошо себя показывают Q Ginger Beer и Fever-Tree Ginger Beer, специально созданные для Moscow Mule).

Московский мул с хорошим имбирным пивом

Разумеется, у «мула» есть и масса вариаций (можно начать с классического рецепта, уменьшая или увеличивая количество пива и сока лайма). Вот некоторые из них (что попроще – списком, что посложнее - рецептом):

  • Богемный мул – абсент, имбирное пиво, сок лайма
  • Кентуккийский мул – бурбон, имбирное пиво, сок лайма
  • Французский мул – коньяк, сок лайма, сахарный сироп, биттер Ангостура, имбирное пиво
  • Джин-джин мул – корень имбиря, джин, лайм, сахарный сироп, имбирное пиво
  • Ямайский мул – пряный ром, лайм, сахарный сироп, имбирное пиво

Мексиканский мул (Mexican Mule)

  • 60 мл текилы репосадо
  • 15 мл апельсинового ликёра
  • 180 мл имбирного пива
  • 15 мл сока лайма
  • нарезанный халапеньо
  • нарезанный корень имбиря
  • веточка базилика

Поместить лёд, текилу, сок лайма и несколько кусочков перца халапеньо в шейкер и хорошенько встряхнуть. Перелить в медную кружку или высокий стакан, добавить имбирное пиво и апельсиновый ликёр сверху. Украсить нарезанными халапеньо, корнем имбиря и лаймом, нанизанных на коктейльную шпажку, и веточкой базилика.

Мулехито (Mulejito)

  • 5-8 листочков ароматной мяты
  • 15 мл простого сиропа
  • 15 мл сока лайма
  • 60 мл рома
  • 90-120 мл имбирного пива
  • мята и лайм на украшение

На дне медной кружки или высокого стакана смешать мяту, простой сироп, сок лайма и ром. Наполнить кружку льдом и долить доверху имбирным пивом. Украсить веточкой мяты и лаймом.

Мертвецкий мул

  • 30 мл абсента
  • 30 мл коричного шнапса
  • 30 мл сиропа оршад
  • 20 мл сока лайма
  • имбирное пиво доверху

Взбить первые четыре ингредиента со льдом в шейкере и процедить в медную кружку или высокий стакан, наполненные льдом. Долить доверху имбирное пиво и украсить долькой лайма.

История Московского мула

Существует две достаточно правдоподобные истории возникновения Московского мула. Одна из них была описана в статье New York Herald Tribune 2007 года. Согласно ей, коктейль придумали три гениальных бизнесмена: Джек Морган (президент Cock ‘n’ Bull Products и владелец ресторана Hollywood Cock ‘n’ Bull), Джон Гилберт Мартин (президент GF Heublein Brothers Inc. из Хартфорда, штат Коннектикут) и Рудольф Кунетт (президент Pierre Smirnoff, подразделения Heublein).

Однажды эти три достопочтенных господина собрались в баре нью-йоркского отеля Chatham, посудачить о том о сём и обсудить «проблемных детей»: у Джека Моргана на складах пылилась изрядная партия нового для Америки имбирного пива Cock ‘n’ Bull, а Джон и Рудольф не знали, как им распиарить столь не популярный в США напиток – водку Smirnoff. Что произошло в тот день в баре, точно вам ни кто не скажет, но через четыре-пять дней спустя мир услышал о коктейле Московский мул.

А что там с медной кружкой? - спросите вы. Я отвечу – кто б знал! По словам историка Теда Хейга, знакомая Джека Моргана, Осален Шмитт, унаследовала бизнес по производству медных товаров – отсюда и кружка. Есть и альтернативная история, о несчастной русской иммигрантке Софи Березински, которая прибыла в 1941 году в США с 2000 медных кружек на борту. Её отец владел знаменитой медной компанией и имел избыток медных кружек, которые просто не мог реализовать в готовящейся к войне стране. Софи взяла кружки и поплыла куда глаза глядят. Кружки она, якобы, сплавила на той самой встрече в баре Chatham. Такие дела…

Описанная выше история считалась единственно верной десятилетиями, пока в том же 2007 году The Wall Street Journal не опубликовали заметку, в которой говорилось, что Московский мул придумал главный бармен Hollywood Cock ‘n’ Bull, заведения Джека Моргана, Чарльз Уэсли «Уэс» Прайс с целью сбыть залежавшиеся остатки водки Смирнофф и имбирного пива.

Конкурирующая история выглядит достаточно правдоподобно, ведь создание пускай и такого простого коктейля требует кое-каких навыков в миксологии. Сам Прайс подтвердил статью лично и сказал, что первый в своём роде Московский мул он смешал для актёра Бродерика Кроуфорда, что является ещё одной веской причиной доверять бартендеру – коктейль на первых порах очень полюбили именно в Голливуде.

