Сегодня убьем сразу двух зайцев: познакомимся с еще одним классическим коктейлем и откроем сезон летних напитков, который, на самом деле, никогда не заканчивался. Мятный Джулеп, возможно, является одним из первых коктейлей вообще, корни которого уходят в настолько древние времена, что даже старый добрый Олд Фэшн покажется питекантропом в сравнении с динозавром.

При упоминании данного коктейля можно даже упустить слово «мятный» – этимология слова «джулеп» начинается от арабского gulab (джулаб, сочетание двух арабских слов: [джул] – роза, и [аб] - вода), которое дословно переводится как «розовая вода», а это, между прочим, средневековая лекарственная форма. В латыни розовая вода звучит как julapium. Сегодня розовую воду, как лекарство от всего на свете и косметическое средство производят в Индии.

Современное английское слово julep в понимании «алкогольного напитка с мятой» стали употреблять, по меньшей мере, в 1787 году. Капнув глубже выяснится, что джулепы начали готовить этак в конце XVIII века где-то в районе южных штатов США – в Вирджинии, Мериленде или Северной Каролине. Первое же печатное упоминание о коктейле Минт Джулеп датируется 1803 годом: некто Джон Девис в своем произведении «Travels of four years and a half in the United States of America» пишет о нем, как о смеси порции алкоголя с мятой, которую дегустируют жители Вирджинии по утрам (а говорят, что нам жить тяжело).

Стоит также отметить, что вид спиртного Девис не упоминает, это может быть, как ром, джин, бренди, так и ржаной виски. Бурбон, который сейчас является обязательным компонентом в классическом Мятном Джулепе, вытеснил конкурирующие о-де-ви только к середине XIX века, на пике, так сказать, своей популярности. Логичным завершением славной ходы Джулепа стал «оседлый образ жизни» в славном штате Кентукки, где мяту щедро топили в местном кукурузном виски (бурбоне). Со временем коктейль стал символом кентуккийского дерби.

Традиционный Мятный Джулеп – это смесь бурбона, сахара, воды и мяты. Мяту, кстати, ключевым ингредиентом напитка не считают, в отличие от сверхпопулярного Мохито (который, кстати, обязан джулепам своим появлением). Некоторые гурманы предпочитают мяту использовать исключительно в эстетических целях, боясь даже примять её, чтобы не испортить освежающую смесь пряного бурбона и сладости. О других нюансах потом. Для начала классический рецепт Минт Джулепа.

Мятный Джулеп (Mint Julep)

60 мл бурбона;

4 свежих веточки мяты;

1 ч.л. сахарной пудры;

2 ч.л. воды.

В высоком стакане хайбол аккуратно перемешайте мяту, сахар и воду. Наполните бокал колотым льдом, добавьте бурбон и деликатно перемешивайте напиток до тех пор, пока стенки стакана не покроются испариной. Затем досыпьте льда и украсьте коктейль веточкой мяты.

Традиционно Мятный Джулеп готовят в серебряном или оловянном стаканчике – julep cup. Он позволяет точно определить готовность коктейля во время смешивания и на протяжении долгого времени поддерживает нужную температуру, продлевая удовольствие от пития.

Нюансы Джулепа

. Как было сказано ранее, мята в этом коктейлей играет второстепенную роль, но всё равно бармены и ибмайберы разделились на два противоположных лагеря. Одни предпочитают делать Джулеп мятным, добавляя ароматных листочков больше, настаивая их на воде, используя мятные сиропы и т.д. Другие же, наоборот, мятой коктейль только украшают. Новичкам мы советуем выбрать средний вариант: оборвать с дюжину мятных листочков и немного их помять с сахарной пудрой, а затем добавить положенное количество воды и оставить стакан в покое на пять минут. Дальше коктейль готовиться по стандартной схеме (метод блогера и имбайбера Скомороха).

Нюанс второй – лёд. Вся суть Джулепа – очень холодный, стремящийся к нулевой температуре коктейль, с минимальным количеством талой воды. Поэтому лёд должен быть максимально холодным и сухим. Проследите за этим.

Нюанс третий – трубочка. Разумеется, коктейль нужно подавать с трубочкой, иначе можно сильно повредить себе зубы. Трубочку рекомендуется обрезать так, чтобы она заставляла дегустатора почти вплотную погружаться носом в букет мяты, украшающий Минт Джулеп. Аромат и эфирные масла мяты оказывают успокаивающий эффект, что в купе с двумя унциями бурбона действует, как хорошая пригоршня валерианы :)

Мороженое Джулеп

480 мл воды;

240 г коричневого тростникового сахара (демерара);

1 стакан листочков мяты;

80 мл бурбона.

Джулепов очень много, но большинство из них – это экзотические напитки, требующие очень редких компонентов. Если вам легко найти экстракт агавы или чай матча, то вы с легкостью найдете и рецепты экзотических Джулепов. Мы же предлагаем вам приготовить очень оригинальный и простой десерт, который станет хитом любой вечеринки.

Поставить воду на огонь в небольшой кастрюле и добавить к ней сахар. Держать кастрюлю на маленьком-среднем огне и помешивать воду, пока сахар полностью не растворится. После, снимите сироп с огня и добавьте к нему мятные листочки. Разомните мяту деревянной ложкой и дайте настояться сиропу, пока он не остынет до комнатной температуры (примерно 45 мин). Процедите сироп и добавьте к нему бурбон. Разлейте коктейль в формы для мороженого, которые поставьте в морозилку до полного замерзания. Всё.

Вообще, Мятный Джулеп сложно назвать коктейлем летним. Да, он очень холодный и освежающий, но принять на душу несколько порций крепкого бурбона в летнюю жару… Впрочем, после этой процедуры вы вряд ли будете обращать внимание на солнечный зной :)

Напоследок держите видео-рецепт с полюбившегося мне канала (рецепт с сахарным сиропом и соком лайма):

https://www.youtube.com/watch?v=8BQgrmq4PKs