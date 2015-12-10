Новый Год и Рождество – праздники, который мы привыкли проводить в кругу родных и близких за праздничным столом, ломящимся от обильных яств и напитков. Каким будет это застолье, зависит от национальных предпочтений. В странах бывшего СССР новогодние традиции эволюционируют медленно: оливье, селедка под шубой и… шампанское. А ведь были времена, когда на рождественской ярмарке народ потчевали вкуснейшим сбитнем, а в узких аристократических кругах устраивали настоящее фаер-шоу, готовили жженку.

В традициях Запада к таким вещам относятся более трепетно. Вот, к примеру, в США и Канаде всем полюбился сливочный эгг-ногг – вкуснейшая смесь яиц, молока, специй и обязательно (но не всегда) пара унций хорошего алкоголя. До недавнего времени этот напиток был в списке с классическими коктейлями IBA, точнее, его версия с бренди, но потом его там не стало. Почему так произошло сказать сложно, но коктейль от этого менее популярным не стал. Кстати, он очень похож на славный коктейль Том и Джерри.

Этот рождественский американский напиток родом из Великобритании XIV века (считается, что впервые его начали готовить в Шотландии). Кто и когда его впервые смешал сказать сложно. Оно и понятно, столько времени прошло. Но считается, что Eggnog или Egg Nog появился благодаря традиции англо-саксов добавлять яйцо (egg) в кружку эля (noggin). Ну как считается? Вполне возможно, что эгг ног – это всего лишь видоизмененный поссет, английский напиток на основе сырых куриных яиц, молока и пива или вина.

Как там оно было на самом деле столетия назад ни кто вам не скажет, но факт, что сегодня Eggnog – больше, чем просто напиток, навсегда останется фактом. Это, в некотором роде, рождественский символ, феномен, один из тех, который не стыдно позаимствовать у «буржуинов».

Егг-ног дяди Анджело от Дейла ДеГроффа

6 свежих куриных яиц

180 г сахара

950 мл цельного молока

480 мл жирных сливок

240 мл бурбона

120 мл пряного рома

мускатный орех (по вкусу)

Этот рецепт в качестве первого я выбрал не случайно. Во-первых, его нам предлагает ДеГрофф – в кругу имбайберов очень авторитетный источник. Во-вторых, классический эгг-ног, ну тот, который в IBA, с бренди, показался мне каким-то «кастрированным». Как минимум, там был наложен отпечаток бармена – все смешивать в шейкере и т.д. и т.п. Нет, Eggnog – это больше процесс кухонный, нежели барный. Только венчик, только хардкор.

Отделите желтки от белков. В большой миске взбейте желтки и 120 г сахара (иными словами, приготовьте гоголь-моголь). Взбивайте желтки венчиком до тех пор, пока масса не станет светлеть. Затем вмешайте молоко, сливки, бурбон и пряный ром. В отдельной миске взбейте до крепкой пены белки и оставшийся сахар. Затем обе смеси нужно объединить и можно подавать к столу, не забыв посыпать каждую порцию тертым мускатным орехом. Эгг-ног традиционно пьют из небольших хрустальных чашечек. Такой себе тёплый ламповый коктейль, не хуже Клетчатого Пледа.

https://www.youtube.com/watch?v=W3CzgYjlosY

Но пить сразу коктейль не советуют. Его нужно хотя бы ночь подержать в холодильнике, а вообще самый текстурный, мягкий и округлый Eggnog получится через 5 дней, а то и недели 3-4 – такой себе выдержанны Адвокат. Опасаться за своё здоровье не стоит – алкоголь законсервирует все, что нужно. Имбайберы-микробиологи из Рокфеллеровского Университета (Нью-Йорк, США) специально заразили свой эгг-ног сальмонеллой (и даже подсевали её), но к Рождеству напиток стал полностью стерильным.

Готовить или не готовить: вот в чем вопрос!

2 больших куриных яйца

2 больших куриных яйца 75 г сахарного песка

250 мл молока

75 мл сливок

80 мл бурбона/темного или пряного рома

щепотка соли

корица (по вкусу)

мускатный орех (по вкусу)

гвоздика (по вкусу)

ваниль или ванильный экстракт (по вкусу)

В небольшую кастрюльку влейте молоко, добавьте щепотку соли и специи по вкусу. Ванильный экстракт, если вы используете его, следует добавлять в п. 4. Разогрейте молоко до тех пор, пока оно не начнет сильно парить, но не кипятите. Оставьте его немного настояться, а перед дальнейшим использование пряное молоко лучше процедить через мелкое чайное сито. Белки отделите от желтков. Белки спрячьте в холодильник, а желтки в миске разотрите с сахаром до кремовой белесой массы. Теперь теплое молоко, уже процеженное, нужно потихоньку вливать в наш гоголь-моголь из желтка, постоянно помешивая венчиком. Дальше полученную смесь нужно поставить на средний огонь и постоянно помешивая подогревать некоторое время. В идеале: 10-15 минут при температуре около 70 оС. Если у вас нет кулинарного термометра, используйте ложечный тест. Если опустить в наш будущий эгг-ног массивную металлическую ложку на несколько секунд, а затем достать, то горячая смесь должна сбегать по ложке, оставляя на ней тонкую однородную пленку. После заваривания и прохождения ложечного теста, в смесь нужно добавить жирные сливки и ванильный экстракт. Подождать, пока Eggnog остынет и тонкой струйкой влить в него алкоголь, постоянно перемешивая венчиком. Поставить в холодильник на несколько часов. Перед подачей эгг-нога к столу оставшиеся белки нужно взбить до образования плотной блестящей пены, а затем, не спеша и интенсивно перемешивая, вводить в белки полученную ранее яично-молочную смесь. Лучше это делать сразу в чаше для пунша. Теперь напиток нужно посыпать тертым мускатным орехом и разливать по милым хрустальным чашечкам или небольшим тумблерам.

Если вас не впечатлили лабораторные шалости микробиологов из Нью-Йорка и у вас до сих пор трусятся ноги при слове «сальмонелла», предлагаем приготовить так называемый cooked eggnog. Для удобства будем называть его «заварным эгг-ногом» - именно такую формулировку придумал Павел Ян в своей статье об этом замечательном напитке.

Перед подачей заварному эгг-ногу желательно провести в холодильнике одну ночь. В отличие от обычного, этот выдерживать долго не нужно. Если вы все сделаете правильно, то получите действительно настоящий американский рождественский Eggnog – с мягкой, кремообразной, воздушной, но в тоже время плотной текстурой, а также замечательным вкусом и ароматом. Очень праздничный десерт. При желании, его можно сделать безалкогольным, исключив из рецепта все намеки на алкоголь – порадуйте и своих детей.

Приятного аппетита и с наступающим вас Новым Годом и Рождеством!