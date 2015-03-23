Продолжаем знакомить вас с классикой Международной Ассоциации Барменов. Сегодня у нас на рассмотрении коктейль Сайдкар (Sidecar), который, пожалуй, является одним из лучших смешанных напитков на основе коньяка (французского бренди). С ним, конечно, может посоперничать за это звание Бренди Александр, но он женский, как ни крути. Сайдкар же сухой, с мужским характером, но не лишенный изящества и тонкого вкуса. Кроме того, это классический сауэр (sour), а если быть точным нью-орлеанский сауэр (New Orleans Sours). И мы считаем, что среди сауэров не может быть плохих коктейлей, ведь это тот самый вкусовой идеал: горечь благородного напитка, кислость цитрусовых и сладость ликера.

Рецепт коктейля Сайдкар

50 мл коньяка;

20 мл ликера Трипл Сек;

20 мл лимонного сока.

Данный коктейль имеет классический для сауэров состав. По аналогии с Виски Сауэр : основной алкоголь (коньяк), подсластитель (ликер) и подкислитель (сок лимона). Международная Ассоциация Барменов (IBA) предлагает следующий рецепт:

Взбить все ингредиенты в шейкере с большим количеством льда и процедить через стрейнер в коктейльный бокал. Бокал предварительно можно украсить сахарной хрустой: смочить края бокала лимонным соком и окунуть его в сахар. В качестве украшения также подходит твист лимонной или апельсиновой цедры.

На сайте IBA предложен вариант коктейля так называемой английской школы, когда все ингредиенты смешивают в абсолютно разных пропорциях с преобладанием основного алкоголя. Есть еще французская школа, которая предполагает равное количество всех ингредиентов. Английский стиль стал популярным неспроста: если Сайдкар делать из равных долей всех компонентов, то в нем начинает доминировать лимон и чрезмерная кислость нравится далеко не всем. Однако пропорция 5:2:2 тоже далека от идеала. Именитые имбайберы предлагают смешивать коктейль в пропорции 2:1:1, которую впервые предложил Гарри Кредок в 1930 году.

Коньяк – именно коньяк, а не любой выдержанный бренди. То есть важно использовать напиток Appellation d’Origine Controlee, подлинный коньяк, изготовленный в «нужной» провинции. Ни каких грузинских бурбонов. Самое простое решение – Hennessy VSOP.

Апельсиновый ликер – оригинальным здесь является Куантро, самый популярный в мире трипл сек. Можно использовать и другие ликеры, к примеру, выдержанный Гранд Марнье, но это будет уже совсем другой коктейль. Нейтральным вариантом всегда остается Трипл Сек компании ДК.

Лимонный сок – он должен быть свежим и ни в коем случае не консервантом с химическими добавками. Лаймовый сок как заменитель здесь не подходит.

Украшение – зачастую Сайдкар украшают сахарной кромкой, при этом она не только является украшением, но и влияет на вкус. Если вы сомневаетесь, что ваш клиент любит сладкое, нанесите хрусту только на половину бокала. Также бокал можно украсить завитком лимона или апельсина, тем самым направив аромат коктейля в сторону цитрусового ликера.

История Сайдкара

У коктейля Сайдкар, как и у других классический коктейлей, есть история, и есть легенда. По легенде его придумал бармен в одном из бистро в Париже для своего постояльца – бравого капитана, участника Первой Мировой Войны. Название коктейль получил благодаря транспортному средству старого вояки. Приезжал он на мотоцикле с коляской (предположительно с водителем), опрокидывал несколько сауэров с коньяком и отправлялся восвояси в той самой коляске, которая на английском так и называется – Sidecar.

В истории же коктейля фигурирует точное название этого la petit bistro и бармен, который впервые смешал Сайдкар. Этим бистро мог быть парижский бар Гарри, открытый в 1911 году Тодом Слоаном и с 1923 г. принадлежащий Гарри МакЭлону, или лондонский лобби-бар при отеле Ритц, ныне именуемый Хемингуэй Баром. Но оба варианта не подтвердить хронологией, так как первое печатное упоминание о коктейле датируется 1922 годом, когда его рецепт был упомянут сразу в двух рецептных книгах: ABC of Mixing Cocktails Гарри МакЭлона и Cocktails: How to Mix Them Роберта Вермайера.

Вышеупомянутые источники приписывают авторство некому Пэту МакГарри, бармену лондонского Bucks Club. Но и МакЭлон и Вермайер в рецепте указывают равные пропорции, то есть здесь задействована французская школа. Позднее Гарри МакЭлон и вовсе указывается себя, как автора Сайдкара. Дальше коктейль появляется в 1929 году в книге Cocktails de Paris неизвестного автора под псевдонимом RIP, а годом позже в знаменитой Savoy Cocktail Book Гарри Кредока, где впервые появляется рецепт с преобладанием коньяка, то есть английский стиль. Еще раньше коктейль упоминается в разных газетах: в 1923 и 1928 годах в огайском Coshocton Tribune и в 1925 году в The New Yorker.

А вот сахарная кромка в печати появилась только в 1934 году и сразу в трех книгах: Drinks as they are mixed Пола Эмилиуса Лау (Lowe), Gordon’s Cocktail and Food Recipes Гарри Джеральда Гордона и Complete Cocktail & Drinking Recipes Хермана Барни Бёрка (Burke).

Знаменитый коктейльный историк Дейл ДеГрофф в своей книге The Essential Cocktail описывает совсем другую теорию происхождения коктейля Сайдкар. По его словам коктейль назван не в честь мотоциклетной люльки, а в честь жаргонного барного словечка «sidecar», означающего небольшую рюмку, в которую бармены сливают избытки приготовленных коктейлей.

Известные вариации коктейля Сайдкар

Их несколько. Очень интересным является Мандариновый Сайдкар, в котором ликер Куантро заменяется не менее популярным бельгийским ликером Мандарин Наполеон. Не менее интересным считается коктейль Между Простынями (Between the Sheets) – в равных пропорциях смешиваются компоненты Сайдкара и белый ром. Логично заменить коньяк другим благородным выдержанным напитком. Так на свет появился Ромовый Сайдкар (Rum Sidecar), который нужно готовить с выдержанным ромом типа Havana Club 7. Наконец, Сайдкар можно приготовить и с выдержанной текилой, но фактически это Маргарита в стиле Sidecar.

В 1948 году в книге The Fine Art of Mixing Drinks Дэвид Эмбури приводит свою версию происхождения Сайдкара:

Этот коктейль — отличный, известный мне пример, как был испорчен великолепный напиток. Он был открыт моим бывшим другом в баре Парижа во время Первой мировой войны, и был назван в честь мотоциклетной коляски, в которой приезжал и уезжал капитан, пивший в маленьком бистро, где напиток был рожден и где ему было дано имя. В действительности он содержал только шесть или семь ингредиентов вместо трех, как сейчас печатают практически во всех рецептурных книгах.

Здесь имеется в виду коктейль Brandy Crusta (Бренди Краста), как предшественник Сайдкара. Вот один из его рецептов, описанный в книге Кредока The Savoy Cocktail Book:

3 деш мараскинового ликера;

1 деш биттера Ангостура;

4 деш свежевыжатого лимонного сока;

15 мл ликера кюрасао;

45 мл бренди.

Размешайте все ингредиенты с большим количеством льда и процедите в подготовленный бокал. Для подготовки бокала вырежьте широкую и длинную полоску лимонной кожуры (приблизительно с половины лимона), нанесите на бокал сахарный ободок и оберните каемку бокала кожурой изнутри.

Нет, этот коктейль не похож на Сайдкар, но генетическая связь прослеживается.