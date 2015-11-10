Ромовый Дневник

«Клетчатый Плед» – теплый и уютный коктейль с джином

Рецепты коктейлей · Павел Омазин
«Клетчатый Плед» – теплый и уютный коктейль с джином

Давно хотел поделиться с читателями «Ромового Дневника» своим любимым рецептом коктейля с джином. В оригинале он представляет собой крепкий шорт безо льда, ингредиенты распространенные – джин, сироп, лимонный сок, ваниль и корица, приготовление несложное, особенно если не заморачиваться с украшениями, а результат получается отменный. Этот теплый, «ламповый» коктейль я назвал тоже тепло и по-домашнему – «Клетчатый Плед».

"Клетчатый Плед" – авторский коктейль с джином

Сразу извиняюсь за качество фоток – готовили напиток на небольшом корпоративе «Ромового» и совершили ошибку – надо было сначала сделать коктейль, а потом пробовать «Крем де Кассис» и другие вкуснейшие ништяки авторства Артема Гудимова. В общем, все немного расплывалось. Тем не менее, вкус напитка был высоко оценен эстетствующей публикой.

Клеточка из карамельного топпингаИнгредиенты для коктейля «Клетчатый Плед»:

  • Джин – 100 мл;
  • Сахарный сироп – 15 мл;
  • Корица – одна большая палочка;
  • Ванильный ликер – 15 мл. или ванильный экстракт – 10 капель (можно просто добавить немного ванилина при приготовлении сиропа);
  • Лимон – сок из одной дольки;
  • Карамель или карамельный топпинг – для украшения.

 

 

 

Приготовление:

  1. Коктейль можно делать практически в любой ёмкости, лучше всего – классический стакан олд фешн, можно и в коньячном бокале. Емкость нужно заранее украсить, чтобы карамель успела слегка застыть.
  2. Делаем квадратную сеточку из топпинга или карамели – ту самую клетку, оправдывающую название коктейля.
  3. Украшение бокала для коктейля с джином "Клетчатый Плед"Процеживаем в шейкер сок одной крупной дольки лимона, добавляем ванильный ликер, барный сахарный сироп и джин, все смешиваем.
  4. Напиток аккуратно вливается в стакан, чтобы не повредить клеточку, и легонько размешивается палочкой корицы. Если палочка имеет правильную форму, ее можно использовать вместо трубочки.

Коктейль «Клетчатый Плед» пьется маленькими глоточками, в спокойной и умиротворенной атмосфере, без спешки и суеты. Как по мне – это лучший напиток, когда хочется выпить в гордом одиночестве, под хороший классический роман и легкий джаз.

«Клетчатый Плед» успокаивает, настраивает на позитивные мысли, он окутывает вас своим мягким теплом, дает ощущение защищенности и того, что прошедший день был прожит недаром. Рекомендую!

Похожие статьи

10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков

10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков

С чем пьют ром Бакарди – выбор закусок и компонентов для смешивания

С чем пьют ром Бакарди – выбор закусок и компонентов для смешивания

Лечебная настойка из кагора, алоэ и меда

Лечебная настойка из кагора, алоэ и меда

Коктейль Лонг-Айленд – как приготовить этот легендарный напиток

Коктейль Лонг-Айленд – как приготовить этот легендарный напиток

Роза Багси

Роза Багси

Палома

Палома