Давно хотел поделиться с читателями «Ромового Дневника» своим любимым рецептом коктейля с джином. В оригинале он представляет собой крепкий шорт безо льда, ингредиенты распространенные – джин, сироп, лимонный сок, ваниль и корица, приготовление несложное, особенно если не заморачиваться с украшениями, а результат получается отменный. Этот теплый, «ламповый» коктейль я назвал тоже тепло и по-домашнему – «Клетчатый Плед».

Сразу извиняюсь за качество фоток – готовили напиток на небольшом корпоративе «Ромового» и совершили ошибку – надо было сначала сделать коктейль, а потом пробовать «Крем де Кассис» и другие вкуснейшие ништяки авторства Артема Гудимова. В общем, все немного расплывалось. Тем не менее, вкус напитка был высоко оценен эстетствующей публикой.

Ингредиенты для коктейля «Клетчатый Плед»:

Джин – 100 мл;

Сахарный сироп – 15 мл;

Корица – одна большая палочка;

Ванильный ликер – 15 мл. или ванильный экстракт – 10 капель (можно просто добавить немного ванилина при приготовлении сиропа);

Лимон – сок из одной дольки;

Карамель или карамельный топпинг – для украшения.

Приготовление:

Коктейль можно делать практически в любой ёмкости, лучше всего – классический стакан олд фешн, можно и в коньячном бокале. Емкость нужно заранее украсить, чтобы карамель успела слегка застыть. Делаем квадратную сеточку из топпинга или карамели – ту самую клетку, оправдывающую название коктейля. Процеживаем в шейкер сок одной крупной дольки лимона, добавляем ванильный ликер, барный сахарный сироп и джин, все смешиваем. Напиток аккуратно вливается в стакан, чтобы не повредить клеточку, и легонько размешивается палочкой корицы. Если палочка имеет правильную форму, ее можно использовать вместо трубочки.

Коктейль «Клетчатый Плед» пьется маленькими глоточками, в спокойной и умиротворенной атмосфере, без спешки и суеты. Как по мне – это лучший напиток, когда хочется выпить в гордом одиночестве, под хороший классический роман и легкий джаз.

«Клетчатый Плед» успокаивает, настраивает на позитивные мысли, он окутывает вас своим мягким теплом, дает ощущение защищенности и того, что прошедший день был прожит недаром. Рекомендую!