Приветствую тебя, дорогой читатель моего блога! Сегодняшний пост будет весьма полезен для мужчин. Посвящен он коктейлю клубничная Маргарита.

Этот лонг-дринк, благодаря американскому кинематографу, очень популярен среди барышень всех возрастов. Нет, пожалуй, ни одного сериала, в котором героиня не потягивала бы этот напиток на девичнике, вечеринке или в одиночестве, в моменты тягостных раздумий. Какой женщине не хочется быть похожей на героиню любимого фильма? Так что, освоив рецепт Маргариты, вы точно повысите свою привлекательность в глазах дамы уже на первом свидании.

Исторические сведения

напиток был изобретен в Латинской Америке;

период создания – 1936-1948 годы;

популярность коктейль обрел, благодаря Тому Хилтону, владельцу известной сети отелей.

Есть множество легенд о происхождении коктейля Маргарита. Какая из них правдива, установить сегодня уже невозможно. Но есть несколько исторически подтвержденных фактов, которыми вы можете поделиться со своей дамой, пока смешиваете ингредиенты:

Практически в каждом варианте легенды упоминается женщина по имени Маргарита. Но кто она была, откуда, и какое отношение имела к напитку, точно установить не удалось.

Крепость клубничной Маргариты

Калорийность коктейля

Как и с чем пить

В классическом варианте крепость коктейля Маргарита составляет 20%. Не такой крепкий, как джин, но чуть более пьянящий, чем вино. В самый раз для романтического свидания - можно выпить несколько порций, но при этом не потерять голову.Калорийность напитка, приготовленного по классическому рецепту, составляет 168 ккал на 100 грамм. Но, если вместо свежих ягод клубники вы будете использовать клубничный ликер или замените ягоды сиропом, количество калорий в 100 граммах может увеличиться до 258.Подавать Маргариту можно как в качестве аперитива, так и за ужином. Строгих требований к закускам для этого коктейля не установлено.

Напиток подается в специальном чашеобразном бокале – Margarita Glass. Его форма позволяет дольше сохранять температуру коктейля на оптимальном уровне. Рекомендую запастись набором такой посуды, она отлично подойдет для сервировки любого тропического коктейля.

Впрочем, если нет подходящих фужеров, можно налить клубничную Маргариту в бокалы для Мартини. Ободок бокала украшают сахаром, солью или сахарной пудрой. На край перед подачей можно надеть половинку клубники или дольку лайма.

Рецепты коктейля клубничная Маргарита

Для коктейля клубничная Маргарита рецепт не содержит четких пропорций ингредиентов. Их соотношение можно менять, чтобы добиться наиболее приятного вкуса готового напитка. Вы можете потренироваться пред свиданием и подобрать идеальный для себя состав, или устроить вместе со своей девушкой вечер экспериментов.

Рекомендую освоить сначала классический вариант этого лонг-дринка, а потом уже браться за его приготовление по альтернативным вариантам рецептов.

Классический вариант

серебряная текила – 50 мл;

ликер трипл-сек – 30 мл;

сок лайма – 15 мл;

клубника – 140 гр. (3-4 шт.);

колотый лед – 60 гр.;

сахар – для украшения бокала.

Ингредиенты:

Приготовление:

приготовить бокал – окунуть ободок в воду, а затем в сахарный песок, чтобы получилась красивая каемка;

в блендер положить ягоды, залить соком лайма, текилой и трипл-секом;

досыпать в чашу блендера лед;

взбить все ингредиенты;

перелить напиток в заранее подготовленный бокал.

Украсить коктейль можно по своему вкусу – лайм или ягодная долька на ободок, половинка клубники или виноградина на шпажке, листик мяты… экспериментируйте!

https://youtu.be/VMApk_1xvKI

С сахарным сиропом

текила серебряная;

трипл-сек;

лаймовый сок;

сироп клубники – 20 мл;

колотый лед;

сахар для украшения бокала.

Ингредиенты:

Количество составляющих такое же, как в классическом варианте.

Приготовление:

делаем сахарную каемку на охлажденном бокале для Маргариты;

заливаем жидкие ингредиенты в блендер, засыпаем льдом;

взбиваем около минуты;

наливаем готовый напиток в бокал.

Вкус напитка, приготовленного с добавлением клубничного сиропа, получается более насыщенным и ярким. В наших краях сложно найти по-настоящему ароматную и сладкую клубнику, которая не потерялась бы в коктейле. Сироп, а, возможно, даже клубничный ликер, исправит положение.

Также этот вариант подойдет тем, кто не хочет, чтобы алкогольный коктейль был похож на смузи. Если же для вас или вашей дамы ягодная мякоть в напитке придает клубничной Маргарите особый шарм, можете дополнить указанный состав несколькими клубничинами.

С ромом

ром Баккарди – 80 мл;

ликер Малибу – 80 мл;

лайм – 1 шт.;

клубника – 12 шт.;

клубничный ликер или сироп – 30 мл;

содовая – 200 мл;

лед и сахар.

Ингредиенты:

Приготовление:

украшаем бокалы сахарной каймой и ставим их охлаждаться;

в блендере взбиваем ягоды с клубничным ликером;

выжимаем сок из лайма;

на дно каждого бокала выкладываем пару ложек взбитой клубники;

в блендере смешиваем сок лайма, ром и колотый лед;

заполняем бокалы смесью из блендера на треть;

доливаем в бокалы содовую до верха.

Лонг-дринк, приготовленный по этому рецепту, будет более легким, чем обычная клубничная Маргарита. Вы сможете выпить несколько порций, не опасаясь сильного опьянения.

Безалкогольная Маргарита

лимонный сок – 65 мл;

апельсиновый сок – 95 мл;

сахарный сироп – 15 мл;

клубничный сироп – 10 мл;

пюре клубники (или целые ягоды) – 70 гр.;

лед колотый;

сахар для украшения бокала.

Ингредиенты:

Приготовление:

Как и в предыдущих вариантах, все составляющие смешивают в блендере и разливают по бокалам.

Рекомендации по приготовлению

Не используйте пакетированный сок лайма – только свежевыжатый! С соком из пакета напиток приобретает мерзейший вкус. Ягоды можно брать свежие или замороженные – большой разницы нет. А вот заменять их на клубничное варенье категорически не рекомендую. Классическую Маргариту иногда готовят на золотой текиле. Для клубничного коктейля этот вариант категорически неприемлем. Украшать бокал можно не только сахаром, но и сахарной пудрой, и даже солью. Последний вариант, кстати, наиболее интересен, т. к. соль удачно оттеняет кислинку клубники. В коктейль можно добавлять практически любые ликеры и ром, но не стоит наливать в него водки и коньяка. Хмель от такого сочетания наступит быстро, а удовольствия – никакого.

Дам несколько советов лично от себя. Хоть я и не большой любитель клубничной Маргариты (мне больше по душе коктейль Лошадиная шея), но одно время приходилось готовить ее довольно часто.

Что ж, надеюсь, вашей даме понравятся ваши эксперименты в роли бармена, и свидание под клубничную Маргариту пройдет успешно. Подписывайтесь на мой блог, чтобы регулярно получать новые рецепты вкусных коктейлей! И обязательно расскажите в комментариях, пригодились ли вам мои рекомендации.