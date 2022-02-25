Коктейль Голубая лагуна ценится среди людей, которые предпочитают нестандартный подход в выборе алкоголя. Сегодня коктейль Голубая лагуна рецепт которой представлен во множестве вариаций, несмотря на простоту, очень популярен во всем мире. Коктейль можно даже приготовить дома, но желательно иметь шейке.

История напитка

Впервые, коктейль приготовили баре «Harry’s New York Bar» (Париж), именно там, где родилось множество рецептов коктейлей. Именно здесь появилась Голубая лагуна. Основным компонентом напитка является ликер «Blue Curacao». Произошло это в прошлом столетии, примерно в 60-е годы.

Оригинальная рецептура, придуманная Энди МакЭлоном из Америки, и предполагала использование лишь 3 компонентов:

сок, выжатый собственноручно из лимона;

водка;

ликер Блю Кюрасао.

Существует множество версий происхождения наименования. Есть мнение, что оно назван в честь легендарной киноленты «Голубая лагуна». Другая версия гласит, что после поездки бармена Энди в Исландию, на термальный курорт с названием «Lagoon blue», сразу появилось его алкогольное творение. Энди настолько был поражен исландскими первозданными красотами, что не смог остаться в стороне.

Энди является сыном легендарной личности – бармена Гарри МакЭлона, который является автором нескольких пособий по созданию коктейлей и популярных сегодня напитков.

Есть более красивая легенда, повествующая о появлении коктейля. Если верить ей, то изобрел его Поль Гоген. Произошло это во времена, когда под запрет попал абсент. Когда художник попал на Таити он наслаждался все алкогольными напитками острова, смешивал их. В результате у него получился коктейль Голубая лагуна. Но, у этой версии нет ни одного исторического подтверждения.

Многие современные профессиональные дегустаторы относятся к коктейлю критически. Некоторые даже называют его «ополаскивателем для рта». Цвет напитка также многим не нравится. Эти критики уверены, что он подходит только для фотографий в социальных сетях. Все это лишний раз доказывает, что Голубая лагуна достойна внимания. Даже отрицательные отзывы подтверждают, что он не оставляет никого равнодушным.

Традиционный качественный ликер «Blue Curacao» производится методом мацерации. Делают его из цедры, преимущественно апельсиновой, разбавляя винным спиртом, смешанным с очищенной водой. Также в состав добавляют гвоздику, корицу, мускатный орех. В получившуюся основу добавляют сахар и натуральный краситель. В итоге получается неоновый апельсиновый ликер. Обязательно ознакомьтесь с информацией о том, как выбрать ликер.

Родиной ликера является остров Кюрасао (Карибское море в составе голландских островов Вест-Индии). Крепость варьируется от 24 до 35 градусов. Существует множество вариаций ликера, оранжевый, зеленый, белый, но самый популярный голубой. В чистом виде ликер практически никогда не пьют. В крайнем случае его подают с большим количеством льда. Вкус, калорийность

Чтобы коктейль получился максимально вкусным, ликер лучше выбирать от проверенных производителей, которые гарантируют качество: «Maried Brizard» или «Bols». Если выбираете сок, то лучше использовать свежевыжатый.

Чтобы получился алкогольный коктейль Голубая лагуна по рецепту в домашних условиях вместо шейкера можно использовать блендер. Главное не добавлять в блендер газировку.

Средняя крепость равна 10-12 градусом. Но. Она легко корректируется, в зависимости от личных предпочтений. Делают это Спрайтом, другим безалкогольным напитком, уменьшением или снижение его количества.

Если соблюдать традиционную рецептуру коктейля Голубая лагуна, то в 220 мл будет 216 ккал. Белков и жиров не содержит. Углеводы на уровне 10 г.

На вкус Голубая лагуна сладка и освежающая, с легкими цитрусовыми нотками.

Как пить голубую лагуну

Подается как аперитив. Его пьют через трубочку, небольшими глотками. На некоторых сайтах можно найти комментарии, что он является настоящим «зельем», которое придает силы и даже повышает тонус.

Действительно, напиток очень хорошо освежает, поэтому его чаще всего подают летом, когда надо быстро утолить жажду и одновременно удивить гостей. Зимой позволит вспомнить легкий бриз, летнее приключение и запах моря.

Коктейль является лонго на базе водки. Поэтому его никогда не подают на пышных праздниках. Он подходит для баров около пляжей. К нему никогда не берут сложные закуски. Идеально подойдет ананас или карамбола. Сочетается с мороженным и взбитыми сливками.

Рецепты голубой лагуны

Классический вариант приготовления предполагает использование ликера «Блю Кюрасао». Именно благодаря ему получается неповторимый оттенок напитка.

Коктейль Голубая лагуна классический рецепт на современный лад:

50 мл водки;

20 мл ликера;

150 мл Спрайта;

лед;

ломтик ананаса.

Водку берут обязательно традиционную, без каких-либо добавок

Для напитка потребуется высокий стакан на 400мл, в который кладут лед. В шейкере надо смешать два первых компонента и залить в бокал. После чего добавить Спрайт. Все надо смешать коктейльной ложкой. Остается только украсить долькой ананаса бокал, подавать с трубочкой.

В классическом варианте, который предложил Энди МакЭлон вместо Спрайта используется 20 мл сока лимона или лайма и 80-150 мл лимонада или содовой воды.

Водку в данном случае надо смешать с лимонадом и лимонным соком в шейкере, добавить в стакан и только после этого ликер. Благодаря тому, что Блю Кюрасао тяжелее остальных жидкостей, он будет медленно смешиваться с ними и образовывать интересный градиент. Напиток, приготовленный по этому рецепту лучше украсить лимоном.

Достаточно оригинальным получается алкогольный коктейль Голубая лагуна с ромом. Для приготовления потребуется 25 мл ликера и 50 мл светлого рома, 150 мл Спрайта. Процесс приготовления такой же как при классическом варианте. Помимо рома можно использовать сухой лондонский джин.

Если не любите или не употребляете алкоголь по каким-либо причинам, то можно приготовить безалкогольную Голубую лагуну. Делается так:

30 мл сиропа Блю Кюрасао;

15-20 мл лимонного сока;

200 мл Спрайта.

Лед, сироп и сок смешать в шейкере. Перелить в стакан и добавить Спрайт. Украсить можно долькой лимона или другого любимого фрукта, можно лаймом. Спрайт всегда можно заменить напитком 7UP.

Интересный вкус можно получить, если заменить в составе водку на сухой лондонский джин. Чтобы сделать напиток потребуется:

60 мл джина;

30 мл сиропа для коктейль Голубая лагуна;

100 мл Спрайта;

20 мл сока лайма;

160 г колотого льда.

Использовать лучше именно сироп, благодаря ему получается лайтовая версия. Все компоненты можно смешать в шейкере и наполнить ими бокал и не забывайте соблюдать пропорции.

Сироп «Blue Curacao» в отличие от одноименного ликера, безалкогольный. По вкусовым качествам, аромату и богатству вкуса сироп ничем не уступает. В нем четко ощущается ментоловая свежесть, с легким сладковатым привкусом. И самое главное, что в сиропе сохранен ярко синий цвет, который получают на основе натуральных красителей. Настоящий сироп делается из настоя трав. В качестве основы используют дистиллят, который делают из мандариновой и апельсиновой цедры. Однако он очень сладкий, в нем сахара не менее 60%.

Еще один популярный рецепт приготовления коктейля Голубая лагуна в нашей стране под названием «Русский флаг». Он далек от классики, но сделать его легко, для этого потребуется:

20 мл водки;

20 мл гранатового сиропа;

10 мл сливок;

20 мл ликера.

Перед приготовлением все компоненты надо охладить. Затем в стакан, по наклонному лезвию ножа поочередно и очень аккуратно добавлять: сироп, ликер и сверху водку. Самый последний штрих – сверху сливки.

Рецепт коктейля шот также легко сделать собственноручно:

в шот добавляют ликер;

второй слой лимонного сока;

третий – водка.

Чтобы украсить шот потребуется долька лимона. Все выпивают залпом. Для одной порции потребуется по 10 мл ликера и лимонного сока, 30 мл водки. Главное соблюсти все пропорции и знать, как отличить поддельную водку от качественной.

Рецепт коктейля Голубая лагуна легко адаптируется под любые условия, поэтому напиток легко приготовить дома даже для большого количества гостей. Наадо просто изменить пропорции. Все ингредиенты легко найти в магазинах. Чтобы сделать коктейль, потребуется:

2 части водки или другого крепкого алкоголя;

1 часть ликера;

5 частей 7UP или Спрайта.

Все компоненты надо тщательно смешать, дома можно использовать блендер. Разлить смесь по бокалам и добавить подробленные кубики льда, количество которого подбирается от желаемой крепости исходного напитка. Безалкогольный коктейль делают на базе сиропа.

Если каких-либо компонентов не оказалось, то в домашних условиях водку может использоваться текила или джин. Подойдет лимонная водка. Спрайт легко заменяется содовой, которую смешивают с соком лимона. Если не оказалось ликера или сиропа «Blue Curacao», сироп можно заменить двумя другими: апельсиновым и мятным, добавив немного синего пищевого красителя. Для этой цели подойдут лепестки василька синего или лепестки Клитории тройчатой. Даже можно использовать анчу или тайский синий чай. Главное помнить, что любой натуральный краситель имеет маленький срок годности и хранить его в домашних условиях надо только в темной таре.

Как можно разнообразить рецепт

Как сделать оригинальную Голубую лагуну – замените Спрайт другими напитками: «Schweppes», «Perrier» или «Fentimans».

Чтобы гостям понравилась подача, можно сделать сахарную или солевую окантовку бокала. Очень эффектно смотрится синий сахар на бокале. Чтобы навеять пляжное настроение, можно добавить коктейльный зонтик или вишенку.

С коктейлем хорошо сочетаются кокосовые нотки, поэтому можно вместо водки добавлять кокосовые сливки с ромом. Интересно оттеняет вкус напитка ананасовый сок.

Если хотите насладиться поистине незабываемым вкусом, то придется самостоятельно готовить лимонад. Делается он из 3 крупноразмерных лимонов, которые режут пополам и выдавливают сок. Остатки надо порезать, залить горячей водой (850 мл) и добавить 150 г сахара. Раствор необходимо периодически помешивать и дождаться полного его остывания, после чего смешать с выжатым соком.

Необычный вкус можно получить, если в алкогольной Голубой лагуне использовать огуречный Sprite. Получается удивительно освежающий напиток и помогает справиться с жарой летом.

Если коктейль смешивать не в шейкере ложкой в стакане, то не будет перехода от голубого к более светлому оттенку, напиток получится полностью голубым.