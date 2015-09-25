Коктейль, с оливковым маслом? Не, не слышал!

Современная миксология – это удивительный мир, где бармены не гнушаются экспериментов и делают все, чтобы удивить искушенного гостя. Сейчас в тренде коктейли с плотным, обволакивающим телом. Для этого используют различные добавки, в том числе мясные бульоны и даже жир, который остается после жарки бекона. Но в отличие от животных жиров, оливковое масло не ударит по кровеносной системе нашего организма огромной дозой холестерина. При этом оно обладает более многогранным растительным вкусом.

Небольшое количество этого средиземноморского зелья с глубоким травянистым и цветочным вкусом способно вдохнуть новую жизнь в давно позабытые коктейли. Как показала практика, оливковое масло также может вдохновлять творцов, стоящих по ту сторону барной стойки. Теперь оно служит базовым ингредиентом во многих новых коктейлях.

Сложности перевода

Пожалуй, додуматься до этого могли и раньше, но была одна проблемка – масло не может смешиваться с водой (в том числе с алкогольными напитками). На помощь пришел Пип Хэндерсон, главный бармен из Marvel Bar в Миннеаполисе. Он предложил простое и логичное решение – добавить в коктейль яичный белок, который способен «эмульгировать» воду и масло вместе. Это, на самом деле, было революционным решением, ведь на протяжении многих лет существуют коктейли, в состав которых входит куриное яйцо. Это значит, что вместо желтка или небольшой части белка можно добавить немного оливкового масла.

Первым коктейлем с добавлением оливкового масла стал напиток Хэндерсона под названием Oliveto. Приготовить его, в целом, не сложно:

60 мл лондонского сухого джина

20 мл лимонного сока

10 мл сахарного сиропа

10 мл ликера Licor 43

1 яичный белок

15 мл оливкового масла

Все ингредиенты нужно поместить в шейкер, добавить три кубика льда и интенсивно встряхивать около 2-3 минут до полного растворения льда. Oliveto готов и его можно переливать в бокал – высокий винный или в обычный флюте.

Было положено начало хорошей традиции. Самое прекрасное, что описанный принцип подходит для многих других масел. Есть удачные эксперименты с маслом грецких орехов, льняным маслом и т.д. Но вернемся к маслу оливковому. За короткий промежуток времени американские бармены опробовали его во многих ипостасях. Определили, что масло отлично дополняет напитки с травянистым привкусом: Fernet Branca, желтый и зеленый Chartreuse. В таких коктейлях выгодно смотрится водка, как нейтральный «утяжелитель», зелень типа базилика, а также все ингредиенты Сухого и Грязного Мартини – джин, сухой вермут, оливковый рассол.

Горизонты открыты. Развивающимся барменам и имбайберам могу лишь посоветовать врываться в это движение, пробовать, искать новые компромиссы и не забывать делиться своими открытиями с жаждущими. Напоследок предложу парочку коктейлей, в которых оливковое мало стало достойным резидентом. Кроме того, есть коктейли, в которых белок не добавляется.

30 мл желтого Шартрёза

30 мл коньяка Courvoisier V.S.

15 мл сахарного сиропа

3 деша Fernet Branca

1 яйцо (белок)

15 мл оливкового масла

1 лимонный твист для украшения

Все ингредиенты поместить в шейкер и взбивать без льда около минуты. Затем добавить 3-4 кубика льда и взбивать еще 2-3 минуты. Перелить готовый коктейль во флюте или винный бокал. Чтобы компенсировать сладость шартреза и сделать пенку более питкой, вместо лимонной цедры можно добавить немного черного перца. Смаковать такой коктейль хорошо с фисташковым бискотто.

60 мл мескаля

15 мл ликера St. Germain*

15 мл зеленого Шартрёза

15 мл нектара агавы

30 мл сока лайма

2 деш оливкового масла

Взбить в шейкере со льдом, украсить кружком лайма и перца серрано. Нектар агавы можно заменить сиропом агавы от Моннин.

St. Germain – бузинный ликер.

60 мл апельсинового фреша

75 мл сока манго

60 мл оливкового масла

60-75 мл джина

1-2 ч.л. светлого IPA*

Фреш, сок, масло и джин налить в шейкер со льдом, хорошо взбивать в течение 2х минут. Процедить готовый напиток в бокал – айриш или коктейльный. По желанию можно сверху налить пару чайных ложек светлого пива IPA в качестве «топпинга».