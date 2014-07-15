Коктейль Хиросима – легендарный и ужасный Pousse Cafe-дринк

Только человек русский мог придумать смешанный напиток, который бравого капиталиста-сибарита повергнет в легкий культурный шок. Коктейль Хиросима – этот тот случай, когда пьешь не ради удовольствия, а ради «напиться», причем, сделать это бездарно и быстро. Тем не менее, коктейль стал действительно классикой отечественной миксологии и обязательным в барной карте любого заведения. Поэтому готовить его должен уметь каждый уважающий себя бармен, пусть это ему и не приносит удовольствия.

Придуман коктейль Хиросима был в одном из московских клубов, когда только-только возвращался бум на легендарный классический напиток новой эры Б-52. Бармену, по-видимому, не пришлось долго размышлять над новым изобретением – достаточно было заменить кофейный ликер самбукой, а апельсиновый – абсентом. Для пущего эффекта он капнул гранатовый сироп Гренадин, который «застрял» в среднем слое ликера Айриш крим (то бишь, Бейлиса) и образовал настоящий атомный взрыв – чем вам не Хиросима.

Впрочем, вкус и эффект этого напитка действительно может вас ошарашить, как в свое время буржуи ошарашили ни в чем не повинных японцев. Рецепт же напитка предельно прост, как и большинства коктейлей в категории Pousse Cafe (если вам не понятно это слово, прочитайте эту статью, где мы подробно рассмотрели технологию и тонкости приготовления шутеров).

Рецепт коктейля Хиросима (шутер, билд)

1 часть самбуки;

1 часть ликера Айриш крим;

1 часть абсента;

2-3 капли гренадина.

В рюмку, а лучше в высокий стакан для шутеров объемом 70 мл, налейте самбуку. Затем, при помощи барной ложки, или обычной кофейной, наслоите ликер Айриш крим (в большинстве случаев это Бейлис). Таким же образом добавьте абсент. После, аккуратно капните 2-3 капли гранатового сиропа Гренадин, который должен прорезать все три слоя, «застрять» в Бейлисе и образовать в прозрачном слое самбуки некое подобие на атомный гриб. Впрочем, лучше один раз увидеть:

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=SjAk1XZEWyc[/embed]

Сколько лить? В большинстве случаев льется по 20 мл всех ингредиентов – это оптимальная пропорция, но можно делать поблажки в сторону одного из компонентов.

Чтобы в коктейль Хиросима аккуратно добавить Гренадин, можно воспользоваться следующим приемом. Возьмите обычную коктейльную трубочку/соломинку и опустите её конец на 4-5 см в Гренадин, а второй ее конец зажмите пальцем. После, поднесите трубочку к поверхности вашего шота и аккуратно отпустите палец, зажимающий верхний край. Таким же образом бармены дегустируют смешанные напитки, которые они готовят гостю – это необходимо для того, чтобы понять, соответствует ли идеалу тот или иной коктейль.

Здесь нужна сноровка и отсутствие здравого смысла, чтобы готовить и, уж тем более, предлагать данный напиток.

Ну и о том, как пить коктейль Хиросима. Можно просто опрокинуть его залпом или вытянуть через соломинку. Но автор данной «аккумуляторной жидкости» предложил сначала поджечь верхний слой, то есть абсент, и подавать гостям уже в таком виде. После поджигания абсента нужно подождать 10-20 секунд и быстро выпить коктейль через трубочку (рекомендуем это делать сверху вниз, а не вытягивать весь коктейль снизу – если пить сверху, то самый неприятный слой, теплый абсент, пойдет первым, а сладкий Гренадин сгладит это мерзкое сочетание).

Почему коктейль Хиросима настолько популярен? Почему вообще популярны коктейли из категории Pousse Cafe? Почему бармен предпочитает подавать своим гостям жирно-анисовую гадость, вместо освежающих шутеров, по типу Зеленого мексиканца? По-видимому, все дело в менталитете – мол, если взялся что-то делать, то делай это или плохо, или хорошо. У нашей молодежи к «напиться» свой подход – пропустить пару раз чего-то этакого, «что проняло бы до мозга костей…».

В общем, если вы бармен, и желаете быстро утихомирить дерзкого постояльца у барной стойки, предложите ему опрокинуть пару Хиросим… В других случаях данный напиток готовить не рекомендуется!!!