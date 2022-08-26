Ингредиенты для приготовления коктейля Космополитен:
- 50 мл клюквенного сока;
- 40 мл цитрусовой водки, можно выбирать производителя, но в классическом варианте это должна быть Finlandia или Absolut;
- 20 мл трила сека De Kuyper;
- 10 мл сока лайма;
- 200 г льда в кубиках;
- цедра одного апельсина.
Дополнительные штучки:
- бокал для коктейлей;
- стрейнер;
- пресс для приготовления сока из цитрусовых фруктов;
- шейкер;
- джиггер;
- горелка.
Рецепт коктейля Космополитен:
- Налить в шейкер все жидкости.
- Добавить лед.
- Взбить содержимое шейкера.
- Охладить бокал.
- Вылить при помощи стрейнера в бокал.
- Зажечь горелку.
- Выжать масло из цедры на горелку.
Как питьКоктейль Космополитен можно назвать броским, как по цвету, так и по вкусу. Его подают на шумных вечеринках в барах и на домашних торжествах. Напиток идеально подойдет для мероприятий в стиле 80-90 годов.
