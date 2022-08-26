Как и у большинства коктейлей, у Космополитена существует множество версий появления рецепта. По одной из них, его создали специально под водку «Absolut Citron» - настоящий микс цитрусовых фруктов. По другой версии, рецепт придумала Черил Кук, бармен из Флориды. Женщина неоднократно заявляла, что именно она придумала его единолично.

Другой интересный факт – коктейль Космополитен длительное время был популярен лишь в гей-клубах. Однако в фильме «Секс в большом городе», главные герои увлекались именно этим напитком, после чего он появился в других заведениях по всему миру. Существует несколько вариаций рецепта.

Ингредиенты для приготовления коктейля Космополитен:

50 мл клюквенного сока;

40 мл цитрусовой водки, можно выбирать производителя, но в классическом варианте это должна быть Finlandia или Absolut ;

20 мл трила сека De Kuyper;

10 мл сока лайма;

200 г льда в кубиках;

цедра одного апельсина.

Дополнительные штучки:

бокал для коктейлей;

стрейнер;

пресс для приготовления сока из цитрусовых фруктов;

шейкер;

джиггер;

горелка.

Рецепт коктейля Космополитен:

Налить в шейкер все жидкости. Добавить лед. Взбить содержимое шейкера. Охладить бокал. Вылить при помощи стрейнера в бокал. Зажечь горелку. Выжать масло из цедры на горелку.

Вместо

De Kuyper можно использовать Блю Кюрасао. На авторство рецепта с Блю Кюрасао претендует бармен Тоби Циццини. (Нью-Йорк).

В Италии нередко вместо лаймового сока добавляют ликер «Лимончелло». Если не любите клюквенный сок, то подойдет яблочный или апельсиновый.

Как пить

Коктейль Космополитен можно назвать броским, как по цвету, так и по вкусу. Его подают на шумных вечеринках в барах и на домашних торжествах. Напиток идеально подойдет для мероприятий в стиле 80-90 годов.

