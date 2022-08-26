Ромовый Дневник

Космополитен

Рецепты коктейлей · Sergei
Космополитен
Как и у большинства коктейлей, у Космополитена существует множество версий появления рецепта. По одной из них, его создали специально под водку «Absolut Citron» - настоящий микс цитрусовых фруктов. По другой версии, рецепт придумала Черил Кук, бармен из Флориды. Женщина неоднократно заявляла, что именно она придумала его единолично.  Другой интересный факт – коктейль Космополитен длительное время был популярен лишь в гей-клубах. Однако в фильме «Секс в большом городе», главные герои увлекались именно этим напитком, после чего он появился в других заведениях по всему миру. Существует несколько вариаций рецепта.

Ингредиенты для приготовления коктейля Космополитен:

  • 50 мл клюквенного сока;
  • 40 мл цитрусовой водки, можно выбирать производителя, но в классическом варианте это должна быть Finlandia или Absolut;
  • 20 мл трила сека De Kuyper;
  • 10 мл сока лайма;
  • 200 г льда в кубиках;
  • цедра одного апельсина.

Дополнительные штучки:

  • бокал для коктейлей;
  • стрейнер;
  • пресс для приготовления сока из цитрусовых фруктов;
  • шейкер;
  • джиггер;
  • горелка.

Рецепт коктейля Космополитен:

  1. Налить в шейкер все жидкости.
  2. Добавить лед.
  3. Взбить содержимое шейкера.
  4. Охладить бокал.
  5. Вылить при помощи стрейнера в бокал.
  6. Зажечь горелку.
  7. Выжать масло из цедры на горелку.
Вместо De Kuyper можно использовать Блю Кюрасао. На авторство рецепта с Блю Кюрасао претендует бармен Тоби Циццини. (Нью-Йорк). В Италии нередко вместо лаймового сока добавляют ликер «Лимончелло». Если не любите клюквенный сок, то подойдет яблочный или апельсиновый.

Как пить

Коктейль Космополитен можно назвать броским, как по цвету, так и по вкусу. Его подают на шумных вечеринках в барах и на домашних торжествах. Напиток идеально подойдет для мероприятий в стиле 80-90 годов.

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля Мохито.

Похожие статьи

10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков

10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков

С чем пьют ром Бакарди – выбор закусок и компонентов для смешивания

С чем пьют ром Бакарди – выбор закусок и компонентов для смешивания

Лечебная настойка из кагора, алоэ и меда

Лечебная настойка из кагора, алоэ и меда

Коктейль Лонг-Айленд – как приготовить этот легендарный напиток

Коктейль Лонг-Айленд – как приготовить этот легендарный напиток

Роза Багси

Роза Багси

Палома

Палома