Ромовый Дневник

Кровавая Мэри

Кровавая Мэри
Как ни странно, но на авторство рецепта легендарного коктейля Кровавая Мэри никто не претендует. Известно только одно, что впервые его подали в Нью-Йорке, в 20-е или 30-е годы прошлого столетия. Некоторые люди заверяют, что название напиток получил в честь Мэри Пикфорд. Другие твердят, что название дали в честь королевы Марии I, которая известна своими кровавыми поступками в отношении протестантов. Самая интересная фишка коктейля – он помогает справиться с похмельем.

Необходимые компоненты:

  •       120 мл томатного сока;
  •   50 мл водки, желательно ТМ “Finlandia” без каких-либо добавок;
  •   10 мл сока лимона;
  •   15 г сельдерея;
  •   1 г сельдереевой соли;
  •   1 г красного соуса Табаско;
  •   1 г соуса Ворчестер;
  •   1 г черного молотого перца;
  •   380 г льда в кубиках.

Необходимые дополнительные штучки:

  •   стрейнер
  •   хайбол;
  •   джиггер;
  •   шейкер;
  •   пресс для приготовления соков из цитрусовых фруктов;
  •   коктейльные трубочки.

Рецепт приготовления коктейля Кровавая Мэри:

  1. В хайбол добавить весь лед.
  2. Шейкер наполнить лимонным и томатным соком, водкой.
  3. Добавить все два вида соусов.
  4. Посыпать солью и черным перцем.
  5. Заполнить шейкер льдом.
  6. Перекатывать шейкер на протяжении 3-5 минут из одной руки в другую.
  7. Перелить в хайбол содержимое шейкера через стрейнер.
  8. Украсить бокал сельдереем.
Перед наполнением бокала, его обязательно надо охладить. В России часто коктейль не смешивают, а все компоненты заливают послойно: внизу томатный сок, а сверху – водка, которую наливают по лезвию ножа. Такой способ позволяет не смешиваться компонентам. Фактически пьешь водку и сразу запиваешь томатным соком. Самый «грозный» вариант рецепта – самогон вместо водки и томатный соус, обязательно острый вместо томатного сока. Иногда даже используют острый кетчуп или соус чили.

Как пить

Коктейль Кровавая Мэри является лонг-дринком, его пьют через трубочку и закусывают сельдереем.

10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков

С чем пьют ром Бакарди – выбор закусок и компонентов для смешивания

Лечебная настойка из кагора, алоэ и меда

Коктейль Лонг-Айленд – как приготовить этот легендарный напиток

Роза Багси

Палома

