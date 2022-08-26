Необходимые компоненты:
- 120 мл томатного сока;
- 50 мл водки, желательно ТМ “Finlandia” без каких-либо добавок;
- 10 мл сока лимона;
- 15 г сельдерея;
- 1 г сельдереевой соли;
- 1 г красного соуса Табаско;
- 1 г соуса Ворчестер;
- 1 г черного молотого перца;
- 380 г льда в кубиках.
Необходимые дополнительные штучки:
- стрейнер
- хайбол;
- джиггер;
- шейкер;
- пресс для приготовления соков из цитрусовых фруктов;
- коктейльные трубочки.
Рецепт приготовления коктейля Кровавая Мэри:
- В хайбол добавить весь лед.
- Шейкер наполнить лимонным и томатным соком, водкой.
- Добавить все два вида соусов.
- Посыпать солью и черным перцем.
- Заполнить шейкер льдом.
- Перекатывать шейкер на протяжении 3-5 минут из одной руки в другую.
- Перелить в хайбол содержимое шейкера через стрейнер.
- Украсить бокал сельдереем.
Как питьКоктейль Кровавая Мэри является лонг-дринком, его пьют через трубочку и закусывают сельдереем.
