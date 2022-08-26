Как ни странно, но на авторство рецепта легендарного коктейля Кровавая Мэри никто не претендует. Известно только одно, что впервые его подали в Нью-Йорке, в 20-е или 30-е годы прошлого столетия. Некоторые люди заверяют, что название напиток получил в честь Мэри Пикфорд. Другие твердят, что название дали в честь королевы Марии I, которая известна своими кровавыми поступками в отношении протестантов.

Самая интересная фишка коктейля – он помогает справиться с похмельем.

Необходимые компоненты:

120 мл томатного сока;

50 мл водки, желательно ТМ “Finlandia” без каких-либо добавок;

10 мл сока лимона;

15 г сельдерея;

1 г сельдереевой соли;

1 г красного соуса Табаско;

1 г соуса Ворчестер;

1 г черного молотого перца;

380 г льда в кубиках.

Необходимые дополнительные штучки:

стрейнер

хайбол;

джиггер;

шейкер;

пресс для приготовления соков из цитрусовых фруктов;

коктейльные трубочки.

Рецепт приготовления коктейля Кровавая Мэри:

В хайбол добавить весь лед. Шейкер наполнить лимонным и томатным соком, водкой. Добавить все два вида соусов. Посыпать солью и черным перцем. Заполнить шейкер льдом. Перекатывать шейкер на протяжении 3-5 минут из одной руки в другую. Перелить в хайбол содержимое шейкера через стрейнер. Украсить бокал сельдереем.

Перед наполнением бокала, его обязательно надо охладить.

В России часто коктейль не смешивают, а все компоненты заливают послойно: внизу томатный сок, а сверху – водка, которую наливают по лезвию ножа. Такой способ позволяет не смешиваться компонентам. Фактически пьешь водку и сразу запиваешь томатным соком. Самый «грозный» вариант рецепта – самогон вместо водки и томатный соус, обязательно острый вместо томатного сока. Иногда даже используют острый кетчуп или соус чили.

Как пить

Коктейль Кровавая Мэри является лонг-дринком, его пьют через трубочку и закусывают сельдереем.

