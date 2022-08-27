Необходимые ингредиенты:
- 140 мл кока-колы;
- 50 мл золотого рома;
- 10 мл лимонного сока;
- 180 г льда, замороженного в кубиках.
Сопутствующие штучки для приготовления:
- хайбол;
- пресс для приготовления сока из цитрусовых;
- джиггер;
- ложка для коктейлей;
- трубочки.
Рецепт приготовления коктейля Куба Либре:
- В бокал отправить весь лед.
- Добавить лаймовый сок.
- Налить золотой ром.
- Заполнить бокал до краев кока-колой.
- Смешать все ингредиенты ложкой.
- Украсить долькой лайма и подавать.
Как питьКоктейль Куба Либре относится к диджестивам, то есть его подают после ужина. Сейчас существует множество вариаций рецепта. Например, «Куба Либре Препарадо» включает в себя не только ром, но и джин, биттер Angostura. А в вишневой Кубе Либре используется вишневая кола и вишневый сок.
