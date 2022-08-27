Ромовый Дневник

Куба Либре

Куба Либре
Вокруг коктейля «Куба Либре», как и вокруг других напитков, множество легенд. Считается, что современный рецепт начал формироваться в период испано-американской войны. После окончания боевых действий, американские солдаты еще длительное время оставались на Кубе. А в 1900 году на острове впервые появилась кока-кола.  Американцы любили этот безалкогольный напиток и часто заказывали в барах. В одном из них, солдат Рассел заказал микс из колы, лаймового сока и кубинского рома. Спустя какое-то время окружающие начали интересоваться, что за напиток он пьет, и тогда Рассел воскликнул: «За свободную Кубу!», что на английском звучит как «Por Cuba libre!». Так согласно легенде и появился коктейль. В США коктейль стал популярным в период сухого закона. Неприятный вкус некачественного алкоголя перекрывали кока-колой. Продлился запрет на алкоголь 15 лет и за это время американцы привыкли к вкусу коктейля. Колой разбавляли не только ром, но и бурбон, и другие крепкие напитки.

Необходимые ингредиенты:

  • 140 мл кока-колы;
  • 50 мл золотого рома;
  • 10 мл лимонного сока;
  • 180 г льда, замороженного в кубиках.

Сопутствующие штучки для приготовления:

  • хайбол;
  • пресс для приготовления сока из цитрусовых;
  • джиггер;
  • ложка для коктейлей;
  • трубочки.

Рецепт приготовления коктейля Куба Либре:

  1. В бокал отправить весь лед.
  2. Добавить лаймовый сок.
  3. Налить золотой ром.
  4. Заполнить бокал до краев кока-колой.
  5. Смешать все ингредиенты ложкой.
  6. Украсить долькой лайма и подавать.

Как пить

Коктейль Куба Либре относится к диджестивам, то есть его подают после ужина.  Сейчас существует множество вариаций рецепта. Например, «Куба Либре Препарадо» включает в себя не только ром, но и джин, биттер Angostura. А в вишневой Кубе Либре используется вишневая кола и вишневый сок.

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля Зомби.

