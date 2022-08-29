Коктейль получил свое название за счет одного из ингредиентов – зеленого ликера со вкусом мяты. Считается, что впервые его приготовили в Новом Орлеане в далекие 50-е годы прошлого века. Рецепт быстро завоевал популярность во всех южных штатах Америки и вошел в раздел «Современная классика» официального списка коктейлей Международной ассоциации барменов. Чаще всего его подают как дижестив из-за приятного и мягкого вкуса.

Компоненты для приготовления коктейля Кузнечик:

Ликер со вкусом какао De Kuyper – 30 мл;

Мятный ликер De Kuyper Creme de Menthe Green – 30 мл;

Сливки 10% – 30 мл;

Листья мяты – 2 шт.;

Лед – 200 г.

Дополнительно:

Бокал-блюдце или для мартини – 1 шт.;

Шейкер для смешивания – 1 шт.;

Стрейнер – 1 шт.;

Джиггер – 1 шт.

Рецепт коктейля Кузнечик

В шейкере смешайте следующие ингредиенты: сливки, мятный ликер и светлый ликер со вкусом какао. Добавьте лед и взбейте до однородного состояния. Полученную смесь перелейте в бокал с помощью стрейнера. Перед подачей украсьте несколькими листиками мяты.

Как пить коктейль Кузнечик

Напиток со сладким мятным вкусом принято медленно попивать в течении вечера. Закуска не понадобится, но если вам очень хочется, то сделайте выбор в пользу шоколада или шоколадных конфет. Любимый коктейль героя сериала Теория Большого взрыва Раджеша Кутраппали только на первый взгляд кажется безобидным. Мягкий вкус обеспечивается за счет разных ликеров в составе. Несмотря на относительную крепость, злоупотреблять Кузнечиком не стоит.

