- Ликер со вкусом какао De Kuyper – 30 мл;
- Мятный ликер De Kuyper Creme de Menthe Green – 30 мл;
- Сливки 10% – 30 мл;
- Листья мяты – 2 шт.;
- Лед – 200 г.
Дополнительно:
- Бокал-блюдце или для мартини – 1 шт.;
- Шейкер для смешивания – 1 шт.;
- Стрейнер – 1 шт.;
- Джиггер – 1 шт.
Рецепт коктейля Кузнечик
- В шейкере смешайте следующие ингредиенты: сливки, мятный ликер и светлый ликер со вкусом какао.
- Добавьте лед и взбейте до однородного состояния.
- Полученную смесь перелейте в бокал с помощью стрейнера.
- Перед подачей украсьте несколькими листиками мяты.
Как пить коктейль Кузнечик
Напиток со сладким мятным вкусом принято медленно попивать в течении вечера. Закуска не понадобится, но если вам очень хочется, то сделайте выбор в пользу шоколада или шоколадных конфет. Любимый коктейль героя сериала Теория Большого взрыва Раджеша Кутраппали только на первый взгляд кажется безобидным. Мягкий вкус обеспечивается за счет разных ликеров в составе. Несмотря на относительную крепость, злоупотреблять Кузнечиком не стоит.
