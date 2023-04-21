Характеристики и медикаментозные действия ингредиентовМедикаментозные характеристики этих трех ингредиентов (кагор, мед и алоэ) наши предки научились использовать с древних времен. В корректно составленной настойке все составляющие дополняют и усиливают особенности друг друга. Для каждого заболевания предусмотрена своя рецептура. Данная настойка может употребляться в следующих случаях:
- при упадке сил, отсутствии аппетита и нарушениях иммунитета;
- при анемии;
- при метаболических дисфункциях;
- при расстройствах печени и желчного пузыря;
- при бронхолегочных недугах (включая туберкулез, пневмонию, бронхит и бронхиальную астму);
- гинекологические болезни, включая нарушения работы яичников,
Кому рекомендуется настойкаЕсли вы хотите разобраться, при каких недугах может быть использована медово-винная настойка, стоит заранее изучить влияние на человеческий организм всех входящих в нее ингредиентов. Напиток при корректном употреблении способен облегчить неприятную симптоматику простуды и туберкулеза и наладить пищеварение. Мед, входящий в перечень компонентов этого настоя, оказывает на организм благоприятное воздействие:
- делает сильнее иммунную систему и укрепляет иммунитет;
- восстанавливает общее состояние здоровья;
- повышает настроение и благоприятно сказывается на нервах в нашем организме;
- стимулирует пищеварительные клетки и влияет на желудочно-кишечный сегмент.