Ингредиенты для приготовления Лонг айлендДля напитка потребуется по 30 мл:
- водки;
- белого рома;
- серебряной текилы;
- сухого джина;
- трипл сек De Kuyper;
- сока лимона;
- сахарного сиропа.
Под рукой также надо иметь:
- пресс для получения сока из цитрусовых;
- джиггер;
- коктейльную ложку;
- хайбол;
- трубочки.
Рецепт коктейля Лонг айленд
- Хайбол полностью наполнить льдом.
- В него добавить ликер, сахарный сироп и лимонный сок.
- Добавить оставшиеся компоненты кроме колы, которую наливают в самый последний момент.
- Все компоненты аккуратно смешать ложкой.
- Украсить хайбол долькой лимона.
Как пить Лонг айлендЭто очень крепкий лонг, так как состоит из 5 разных видов крепкого алкоголя. Его пьют через трубочку, наслаждаясь каждым глотком. Но, несмотря на то, что напиток пьется легко, он очень коварный, можно быстро захмелеть. В некоторых барах коктейль по сей день подают в чайниках, следуя первой версии происхождения напитка, то есть, маскируя его под чай.
Вас также может заинтересовать рецепт Морского коктейля.