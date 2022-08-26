Есть 2 версии происхождения этого напитка. По одной из них, коктейль придумали в США во времена “сухого закона”. Таким образом, пытались маскировать спиртные напитки в барах. По другой версии рецепт был придуман для барменского конкурса, который проводился в 1972 года в Лонг-Айленде. Независимо от того, кто и когда изобрел рецепт, коктейль завоевал широкую популярность в 80-годы и по сей день подается практически во всех барах мира.

Ингредиенты для приготовления Лонг айленд

Для напитка потребуется по 30 мл:

водки;

белого рома;

серебряной текилы;

сухого джина;

трипл сек De Kuyper;

сока лимона;

сахарного сиропа.

Также нужно 100 мл колы, долька лимона и около 300 г кубиков льда.

Рекомендуется использовать водку “Finlandia”, ром выбирать белый, текилу серебряную и лондонский сухой джин.

Под рукой также надо иметь:

пресс для получения сока из цитрусовых;

джиггер;

коктейльную ложку;

хайбол;

трубочки.

Рецепт коктейля Лонг айленд

Хайбол полностью наполнить льдом. В него добавить ликер, сахарный сироп и лимонный сок. Добавить оставшиеся компоненты кроме колы, которую наливают в самый последний момент. Все компоненты аккуратно смешать ложкой. Украсить хайбол долькой лимона.

Некоторые бармены весь алкоголь и сироп со льдом взбивают в шейкере. Наливают в бокал и добавляют колу. Колу иногда заменяют клюквенным соком или лимонно-лаймовой содовой. Трипл сек De Kuyper можно заменить голубым кюрасао, а белый джин на темный.

Как пить Лонг айленд

Это очень крепкий лонг, так как состоит из 5 разных видов крепкого алкоголя. Его пьют через трубочку, наслаждаясь каждым глотком. Но, несмотря на то, что напиток пьется легко, он очень коварный, можно быстро захмелеть. В некоторых барах коктейль по сей день подают в чайниках, следуя первой версии происхождения напитка, то есть, маскируя его под чай.

