Приветствую вас, дорогие читатели моего блога! На днях я побывал на заседании местного книжного клуба. Завсегдатаи мероприятия обсуждали бессмертную классику – роман Хемингуэя «Прощай, оружие!». И при этом, представьте себе, попивали чай и кофе. Когда я попросил официанта принести мне виски, посмотрели на меня, как на умалишенного.

По мне, обсуждать творчество старины Хэма за чаем – просто кощунство. Пришлось прочесть книголюбам небольшую лекцию на тему «Любимый напиток Хемингуэя», а заодно рассказать о некоторых занимательных фактах биографии писателя. Например, о том, что повесть «Старик и море» была написана им в основном за стойкой бара. А ведь удостоилась Нобелевской премии!

Впрочем, о биографии Папы Хэма, я надеюсь, вы почитаете самостоятельно, в более серьезных источниках (поверьте, дело того стоит, жизнь у писателя была потрясающая!). А вот о его любимых напитках предлагаю поговорить подробнее.

Что пил Эрнест Хемингуэй

Возьмите любой сканворд, и с вероятностью в 70% вы встретите в нем вопрос о любимом напитке Хемингуэя. Ответом, как правило, будет слово из шести букв, в середине которого позже появится буква Х. Подразумевается, что это мохито, и это недалеко от истины.

Но те, кто составляют кроссворды, забывают о том, что старина Хемингуэй слишком любил жизнь во всем ее многообразии, чтобы ограничиваться только одним любимым напитком. У него было своего рода расписание приема алкоголя, которого он неукоснительно придерживался долгие годы:

утро – мохито в одном из любимых кубинских баров;

в течение дня – виски, вино или мартини;

после обеда – коктейли «Кровавая Мэри» или «Смерть после полудня»;

вечер – дайкири, уже в другом любимом баре.

Известна так же любовь писателя к абсенту. Говорят, даже после официального запрета на этот напиток, в закромах Папы Хэма всегда можно было найти пару бутылочек зеленого зелья. Употреблял он его, как и ром, в основном в составе коктейлей. А в чистом виде любил виски. Этот напиток, кстати, Хемингуэй чаще всего брал с собой в поездки и пил неразбавленным.

Вообще, по воспоминаниям современников, Эрнест Хемингуэй предпочитал либо неразбавленный алкоголь, либо несладкие коктейли. Например, вряд ли бы ему понравилась популярная в те годы «ирландская автомобильная бомба» из-за большого содержания в ней ликера. Зато сухой мартини писатель пил с удовольствием.

Злые языки утверждают, что Хемингуэй имел склонность к диабету и потому старался ограничивать потребление сахара. Но мне эта версия кажется несостоятельной. Ну не мог человек, прошедший войну, писавший настолько мужскую прозу, да и вообще, имеющий такой характер и великой силы жизнелюбие, как старина Эрнест, всерьез высчитывать количество сладкого в своем рационе.

Мне кажется, сладкие напитки он просто не любил, они не вязались с его характером. И, думаю, если вы читали хотя бы одно его произведение, вы со мной согласитесь.

Любимый алкоголь Хемингуэя с рецептами коктейлей

Участникам книжного клуба, на встрече которого я побывал, я всерьез посоветовал в следующий раз устроить в честь Хемингуэя алкогольную вечеринку, а не кофейно-чайные посиделки. В конце концов, у него нет ни одного романа или повести, где бы не упоминался алкоголь. Чем не повод для исследования?

Можно выявить любимые напитки героев, попытаться повторить рецепты упоминаемых в книгах коктейлей, попытаться выяснить, почему именно этот сорт виски пьет персонаж… тема неисчерпаема.

А в качестве угощения на такую вечеринку можно приготовить любимый алкогольный коктейль самого Хемингуэя. Или даже несколько. Где взять рецепт? Я с удовольствием поделюсь с вами!

https://youtu.be/NeVEi5H143U

Мохито

Нет более освежающего напитка, чем мохито. И никакие новомодные Хуго (не путать со scylla hugo!) на основе сиропа бузины с ним не сравнятся!

Ингредиенты:

белый ром – 40 мл;

сок лайма – 30 мл;

мята перечная – 6 листочков;

тростниковый сахар;

содовая;

колотый лед.

Приготовление:

уложить на дно бокала листья мяты, посыпать сахаром, залить соком лайма и размять;

добавить немного содовой;

наполнить бокал до краев колотым льдом;

влить ром;

долить бокал содовой до верха;

перемешать напиток, чтобы мята поднялась наверх.

Варианты:

Вместо сока лайма можно использовать дольки цитруса. Но в этом случае напиток будет горчить – цедра фрукта придаст ему горьковатый привкус. Ром допустимо использовать только кубинский. В зависимости от бюджета вечеринки, это, конечно, может быть Ron Varadero или Bacardi. Но если вам хочется максимальной аутентичности, рекомендую Havana Club.

Дайкири

белый ром – 110 мл;

грейпфрутовый сок – 2 чайные ложки;

ликер Maraschino – 2 чайные ложки;

лайм – 1 шт.;

колотый лед.

Ингредиенты:

Приготовление:

выжать сок из лайма, процедить;

поместить в блендер колотый лед, залить все ингредиенты;

взбивать на небольшой скорости 20 секунд;

переключить на максимальную скорость, взбивать еще 30 секунд;

перелить содержимое блендера в бокал для мартини.

Варианты:

Можно приготовить дайкири не только с грейпфрутовым соком, но и с апельсиновым. Для большей аутентичности можно не добавлять в блендер сахара, зато налить еще одну порцию рома. Получится напиток под названием Papa Doble. По свидетельствам очевидцев, Хемингуэй любил дайкири именно в этом варианте.

Кровавая Мэри

150 мл томатного сока;

40 мл водки;

несколько капель соуса Табаско;

пара капель вустерского соуса;

соль и перец по вкусу.

Ингредиенты:

Приготовление:

наливаем томатный сок в охлажденный стакан;

по тыльной стороне ложки наливаем в стакан водку так, чтобы она не смешивалась с соком;

добавляем специи и соусы.

Украсить бокал можно долькой лимона или стеблем сельдерея. Однако, сам Хемингуэй настолько любил этот напиток, что готовил его сразу в кувшине. Так что, с украшениями он явно не заморачивался.

Смерть после полудня

абсент – 45 мл;

шампанское – 140 мл;

цедра лимона – для декора.

Ингредиенты:

Приготовление:

в бокал для шампанского наливаем абсент;

заливаем сверху шампанским;

ждем, пока напиток не достигнет состояния «опалового помутнения»;

украшаем коктейль лимонной цедрой.

Рецепт этого напитка старина Хемингуэй придумал самостоятельно. И рекомендовал пить его не спеша, по 3-5 порций за раз. Я думаю, уже на основе этих фактов именно «Смерть…» можно назвать любимым напитком Папы Хэма.

Виски

Мартини

Коктейлей на основе виски существует великое множество. Но Хемингуэй предпочитал им всем напиток в неразбавленном виде, максимум – с несколькими кубиками льда. Из сортов писатель особенно любил односолодовый single malt с выдержкой не менее 12 лет. Рекомендую последовать его примеру.Этот напиток Хемингуэй также предпочитал в чистом виде. Причем обязательно сорт dry (сухой). Но известна также любовь писателя к коктейлю Водка-мартини, который он частенько заказывал в кубинских барах. Приготовить его несложно.

Ингредиенты:

сухой вермут – 10 мл;

водка – 40 мл;

чайная ложка лимонного сока;

пара оливок;

лед.

Приготовление:

наполняем льдом шейкер;

добавляем водку;

взбалтываем шейкер около 10 секунд как можно более интенсивно;

доливаем в шейкер мартини;

взбалтываем все ингредиенты;

переливаем напиток в бокал, добавляем лимонный сок и оливки.

Выливать напиток из шейкера нужно через ситечко, чтобы в бокал не попадали крошки льда. Если лимонного сока нет, можно вместо него добавить в стакан немного лимонного сиропа. Но только самую малость, чтобы напиток не приобрел сладкий привкус. Хотя, если вы любите сладкое, почему бы и нет…

Вино

красное сухое Кьянти;

Каберне Совиньон;

Шато Марго.

Вино было неизменным спутником Хемингуэя за обедом. Впрочем, мастер не брезговал им и в другое время дня. Любимыми сортами писателя современники называют:

Выбирайте по своему вкусу и кошельку, тут однозначных советов дать не могу.

Интересные факты

Свой любимый мохито Хемингуэй впервые попробовал на Кубе, в баре La Bodeguita del Medio. И, буквально после первой порции, стал завсегдатаем этого заведения. Каждое утро писателя начиналось с визита в этот бар. И до сих пор «Бодегита» считается местом, в котором готовят идеальный мохито, буквально эталон этого напитка.

Еще один бар, снискавший известность благодаря Хемингуэю, второй из любимых кубинских баров Эрнеста - бар Флоридита в Гаване. Здесь старина Хэм по вечерам баловался дайкири с двойным ромом. Сегодня интерьер этого бара оформлен фотографиями писателя и предметами-отсылками к его произведениям. А в углу барной стойки сидит сам Хемингуэй, точнее, его статуя. И каждый день работники заведения ставят перед ней бокал с дайкири, почитая таким образом память мастера.

Наверное, именно во Флоридите и стоит устраивать литературные дебаты, посвященные произведениям Хемингуэя. Как только у меня появится возможность побывать в Гаване, я непременно загляну в этот бар, и, конечно, расскажу о своих впечатлениях.

Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить этот отчет. Ну а пока, можете смешать коктейль по любому из приведенных выше рецептов, взять с полки любимый томик Хемингуэя и устроить себе приятный литературный вечер. Кстати, расскажите потом в комментариях, сильно ли меняется восприятие «Старика и моря», если читать его под дайкири? И посоветуйте такое времяпрепровождение друзьям.