Приветствую вас, дорогие читатели моего блога! На днях я побывал на заседании местного книжного клуба. Завсегдатаи мероприятия обсуждали бессмертную классику – роман Хемингуэя «Прощай, оружие!». И при этом, представьте себе, попивали чай и кофе. Когда я попросил официанта принести мне виски, посмотрели на меня, как на умалишенного.
По мне, обсуждать творчество старины Хэма за чаем – просто кощунство. Пришлось прочесть книголюбам небольшую лекцию на тему «Любимый напиток Хемингуэя», а заодно рассказать о некоторых занимательных фактах биографии писателя. Например, о том, что повесть «Старик и море» была написана им в основном за стойкой бара. А ведь удостоилась Нобелевской премии!
Впрочем, о биографии Папы Хэма, я надеюсь, вы почитаете самостоятельно, в более серьезных источниках (поверьте, дело того стоит, жизнь у писателя была потрясающая!). А вот о его любимых напитках предлагаю поговорить подробнее.
Что пил Эрнест ХемингуэйВозьмите любой сканворд, и с вероятностью в 70% вы встретите в нем вопрос о любимом напитке Хемингуэя. Ответом, как правило, будет слово из шести букв, в середине которого позже появится буква Х. Подразумевается, что это мохито, и это недалеко от истины.
Но те, кто составляют кроссворды, забывают о том, что старина Хемингуэй слишком любил жизнь во всем ее многообразии, чтобы ограничиваться только одним любимым напитком. У него было своего рода расписание приема алкоголя, которого он неукоснительно придерживался долгие годы:
- утро – мохито в одном из любимых кубинских баров;
- в течение дня – виски, вино или мартини;
- после обеда – коктейли «Кровавая Мэри» или «Смерть после полудня»;
- вечер – дайкири, уже в другом любимом баре.
Известна так же любовь писателя к абсенту. Говорят, даже после официального запрета на этот напиток, в закромах Папы Хэма всегда можно было найти пару бутылочек зеленого зелья. Употреблял он его, как и ром, в основном в составе коктейлей. А в чистом виде любил виски. Этот напиток, кстати, Хемингуэй чаще всего брал с собой в поездки и пил неразбавленным.
Злые языки утверждают, что Хемингуэй имел склонность к диабету и потому старался ограничивать потребление сахара. Но мне эта версия кажется несостоятельной. Ну не мог человек, прошедший войну, писавший настолько мужскую прозу, да и вообще, имеющий такой характер и великой силы жизнелюбие, как старина Эрнест, всерьез высчитывать количество сладкого в своем рационе.
Мне кажется, сладкие напитки он просто не любил, они не вязались с его характером. И, думаю, если вы читали хотя бы одно его произведение, вы со мной согласитесь.
Любимый алкоголь Хемингуэя с рецептами коктейлейУчастникам книжного клуба, на встрече которого я побывал, я всерьез посоветовал в следующий раз устроить в честь Хемингуэя алкогольную вечеринку, а не кофейно-чайные посиделки. В конце концов, у него нет ни одного романа или повести, где бы не упоминался алкоголь. Чем не повод для исследования?
Можно выявить любимые напитки героев, попытаться повторить рецепты упоминаемых в книгах коктейлей, попытаться выяснить, почему именно этот сорт виски пьет персонаж… тема неисчерпаема.
А в качестве угощения на такую вечеринку можно приготовить любимый алкогольный коктейль самого Хемингуэя. Или даже несколько. Где взять рецепт? Я с удовольствием поделюсь с вами!
МохитоНет более освежающего напитка, чем мохито. И никакие новомодные Хуго (не путать со scylla hugo!) на основе сиропа бузины с ним не сравнятся!
Ингредиенты:
- белый ром – 40 мл;
- сок лайма – 30 мл;
- мята перечная – 6 листочков;
- тростниковый сахар;
- содовая;
- колотый лед.
Приготовление:
- уложить на дно бокала листья мяты, посыпать сахаром, залить соком лайма и размять;
- добавить немного содовой;
- наполнить бокал до краев колотым льдом;
- влить ром;
- долить бокал содовой до верха;
- перемешать напиток, чтобы мята поднялась наверх.
Варианты:
- Вместо сока лайма можно использовать дольки цитруса. Но в этом случае напиток будет горчить – цедра фрукта придаст ему горьковатый привкус.
- Ром допустимо использовать только кубинский. В зависимости от бюджета вечеринки, это, конечно, может быть Ron Varadero или Bacardi. Но если вам хочется максимальной аутентичности, рекомендую Havana Club.
ДайкириИнгредиенты:
- белый ром – 110 мл;
- грейпфрутовый сок – 2 чайные ложки;
- ликер Maraschino – 2 чайные ложки;
- лайм – 1 шт.;
- колотый лед.
Приготовление:
- выжать сок из лайма, процедить;
- поместить в блендер колотый лед, залить все ингредиенты;
- взбивать на небольшой скорости 20 секунд;
- переключить на максимальную скорость, взбивать еще 30 секунд;
- перелить содержимое блендера в бокал для мартини.
Варианты:
- Можно приготовить дайкири не только с грейпфрутовым соком, но и с апельсиновым.
- Для большей аутентичности можно не добавлять в блендер сахара, зато налить еще одну порцию рома. Получится напиток под названием Papa Doble. По свидетельствам очевидцев, Хемингуэй любил дайкири именно в этом варианте.
Кровавая МэриИнгредиенты:
- 150 мл томатного сока;
- 40 мл водки;
- несколько капель соуса Табаско;
- пара капель вустерского соуса;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- наливаем томатный сок в охлажденный стакан;
- по тыльной стороне ложки наливаем в стакан водку так, чтобы она не смешивалась с соком;
- добавляем специи и соусы.
Смерть после полудняИнгредиенты:
- абсент – 45 мл;
- шампанское – 140 мл;
- цедра лимона – для декора.
Приготовление:
- в бокал для шампанского наливаем абсент;
- заливаем сверху шампанским;
- ждем, пока напиток не достигнет состояния «опалового помутнения»;
- украшаем коктейль лимонной цедрой.
Рецепт этого напитка старина Хемингуэй придумал самостоятельно. И рекомендовал пить его не спеша, по 3-5 порций за раз. Я думаю, уже на основе этих фактов именно «Смерть…» можно назвать любимым напитком Папы Хэма.
ВискиКоктейлей на основе виски существует великое множество. Но Хемингуэй предпочитал им всем напиток в неразбавленном виде, максимум – с несколькими кубиками льда. Из сортов писатель особенно любил односолодовый single malt с выдержкой не менее 12 лет. Рекомендую последовать его примеру.
МартиниЭтот напиток Хемингуэй также предпочитал в чистом виде. Причем обязательно сорт dry (сухой). Но известна также любовь писателя к коктейлю Водка-мартини, который он частенько заказывал в кубинских барах. Приготовить его несложно.
Ингредиенты:
- сухой вермут – 10 мл;
- водка – 40 мл;
- чайная ложка лимонного сока;
- пара оливок;
- лед.
Приготовление:
- наполняем льдом шейкер;
- добавляем водку;
- взбалтываем шейкер около 10 секунд как можно более интенсивно;
- доливаем в шейкер мартини;
- взбалтываем все ингредиенты;
- переливаем напиток в бокал, добавляем лимонный сок и оливки.
ВиноВино было неизменным спутником Хемингуэя за обедом. Впрочем, мастер не брезговал им и в другое время дня. Любимыми сортами писателя современники называют:
- красное сухое Кьянти;
- Каберне Совиньон;
- Шато Марго.
Выбирайте по своему вкусу и кошельку, тут однозначных советов дать не могу.
Интересные фактыСвой любимый мохито Хемингуэй впервые попробовал на Кубе, в баре La Bodeguita del Medio. И, буквально после первой порции, стал завсегдатаем этого заведения. Каждое утро писателя начиналось с визита в этот бар. И до сих пор «Бодегита» считается местом, в котором готовят идеальный мохито, буквально эталон этого напитка.
Еще один бар, снискавший известность благодаря Хемингуэю, второй из любимых кубинских баров Эрнеста - бар Флоридита в Гаване. Здесь старина Хэм по вечерам баловался дайкири с двойным ромом. Сегодня интерьер этого бара оформлен фотографиями писателя и предметами-отсылками к его произведениям. А в углу барной стойки сидит сам Хемингуэй, точнее, его статуя. И каждый день работники заведения ставят перед ней бокал с дайкири, почитая таким образом память мастера.
Наверное, именно во Флоридите и стоит устраивать литературные дебаты, посвященные произведениям Хемингуэя. Как только у меня появится возможность побывать в Гаване, я непременно загляну в этот бар, и, конечно, расскажу о своих впечатлениях.
Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить этот отчет. Ну а пока, можете смешать коктейль по любому из приведенных выше рецептов, взять с полки любимый томик Хемингуэя и устроить себе приятный литературный вечер. Кстати, расскажите потом в комментариях, сильно ли меняется восприятие «Старика и моря», если читать его под дайкири? И посоветуйте такое времяпрепровождение друзьям.