Коктейль Май Тай появился в 30-годах прошлого столетия. Несмотря на простоту состава, сейчас это один из самых дорогих напитков во всех барах Европы. Претендентов на авторство двое. Считается, что первым составил коктейль Бич и дал ему такое название, но именно состав от Бержерона (именовавший себя Трейдер Вик) стал популярным и используется по сегодняшний день. Название с таитянского языка переводится как “неземной” или “божественный”. Именно так было выражено восхищение после употребления коктейля гостями бара из Таити.

Компоненты для приготовления Май Тай

50 мл рома, обязательно хорошо выдержанного (можно использовать черный в смеси с золотым или белым);

20 мл ликера драй оранж De Kuyper (допускается использование ликера Orange Curacao);

по 10 мл миндального и сахарного сиропов;

20 мл сока лайма;

1 г мяты;

30 г лайма;

150 г дробленого льда;

200 г льда в кубиках.

Дополнительно:

бокал “рокс”- 1 шт.;

шейкер - 1 шт.;

ситечко - 1 шт.;

мерный стакан - 1 шт.;

цитрус-пресс - 1 шт.;

соломинки.

Сахарный сироп можно заменить на карамельный. Сок лайма допускается заменить на апельсиновый.

Рецепт коктейля Май Тай

В бокал добавить дробленый лед.

В шейкер отправить:

сахарный и миндальный сироп;

ликер;

ром;

сок лайма.

Далее:

Добавить кубики льда и хорошо взбить. При помощи стрейнера смесь добавить в бокал и положить чуть-чуть измельченного льда. Для украшения использовать мяту и дольку лайма (можно заменить на ананас).

Чтобы приготовить качественный лед, вода должна быть бутилированная, без какого-либо привкуса и запаха. Ни в коем случае нельзя использовать воду из крана или газированную. Лучше всего для коктейля подойдет кипяченая.

Как пить Май Тай

Пить коктейль надо медленно, через трубочку, так как это напиток из группы лонг-дринк. Если напиток для вас слишком крепкий, можно добавить 50 мл ананасового сока.

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля Лонг Айленд.