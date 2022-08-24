Компоненты для приготовления Май Тай
- 50 мл рома, обязательно хорошо выдержанного (можно использовать черный в смеси с золотым или белым);
- 20 мл ликера драй оранж De Kuyper (допускается использование ликера Orange Curacao);
- по 10 мл миндального и сахарного сиропов;
- 20 мл сока лайма;
- 1 г мяты;
- 30 г лайма;
- 150 г дробленого льда;
- 200 г льда в кубиках.
Дополнительно:
- бокал “рокс”- 1 шт.;
- шейкер - 1 шт.;
- ситечко - 1 шт.;
- мерный стакан - 1 шт.;
- цитрус-пресс - 1 шт.;
- соломинки.
Рецепт коктейля Май ТайВ бокал добавить дробленый лед. В шейкер отправить:
- сахарный и миндальный сироп;
- ликер;
- ром;
- сок лайма.
- Добавить кубики льда и хорошо взбить.
- При помощи стрейнера смесь добавить в бокал и положить чуть-чуть измельченного льда.
- Для украшения использовать мяту и дольку лайма (можно заменить на ананас).
Как пить Май ТайПить коктейль надо медленно, через трубочку, так как это напиток из группы лонг-дринк. Если напиток для вас слишком крепкий, можно добавить 50 мл ананасового сока.
