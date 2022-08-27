Ромовый Дневник

Манхэттен

Sergei
В США коктейль Манхэттен стал популярным еще в XIX веке. В Великобритании о нем узнали только в прошлом столетии. Считается, что напиток длительное время подавали в клубе «Манхэттен» (США), откуда и пошло название напитка. Более невероятная версия происхождения рецепта гласит, что его делала мать Черчилля. Ее сын, ценитель алкоголя, популяризировал напиток. Он угощал всех. Еще более спорная версия происхождения состава напитка – его впервые сделали в 50-годы и назвали не в честь клуба, а в честь проекта «Манхэттен», который был нацелен на разработку ядерной бомбы. В прошлом столетии, коктейль Манхэттен был вторым по популярности. Сейчас его подают во всех уважающих себя барах.

Необходимые компоненты:

  • 50 мл бурбона, желательно Woodford Reserve;
  • 25 мл красного вермута;
  • 1 мл ангостура биттера;
  • 1 шт красной вишенки для коктейля;
  • 300 г льда.

Нужные штучки:

  • стакан для смешивания напитков;
  • бокал для подачи коктейлей;
  • стрейнер;
  • джиггер;
  • ложка для коктейлей;
  • шпажка для коктейлей.

Рецепт приготовления коктейля Манхэттен:

  1. В стакане смешать бурбон и вермут.
  2. Добавить биттер.
  3. Добавить лет и опять все смешать.
  4. При помощи стрейнера наполнить содержимым стакана бокал для коктейлей.
  5. Украсить шпажкой с вишенкой.
В классическом рецепте соотношение бурбона и вермута 2:1. Однако количество алкоголя может сильно разниться, вплоть до 1 к 1 и его называют «Сладкий Манхэттен», «Сухой» получится при меньшем количестве бурбона. В самых первых рецептах вместо бурбона добавляли ржаной виски. Сейчас считается, что эти два алкогольных напитка в коктейле взаимозаменяемые. Кубинский вариант коктейля получают при помощи темного рома, которым заменяют бурбон. Вместо вермута можно добавлять шартрезу, кюрасао или ликер Southem Comfort.

Как пить

Идеальная закуска для коктейля Манхэттен – сухофрукты. Пьют не спеша, наслаждаясь каждым глотком.

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля Джин Тоник.

