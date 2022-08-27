В США коктейль Манхэттен стал популярным еще в XIX веке. В Великобритании о нем узнали только в прошлом столетии. Считается, что напиток длительное время подавали в клубе «Манхэттен» (США), откуда и пошло название напитка. Более невероятная версия происхождения рецепта гласит, что его делала мать Черчилля. Ее сын, ценитель алкоголя, популяризировал напиток. Он угощал всех.

Еще более спорная версия происхождения состава напитка – его впервые сделали в 50-годы и назвали не в честь клуба, а в честь проекта «Манхэттен», который был нацелен на разработку ядерной бомбы.

В прошлом столетии, коктейль Манхэттен был вторым по популярности. Сейчас его подают во всех уважающих себя барах.

Необходимые компоненты:

50 мл бурбона, желательно Woodford Reserve;

25 мл красного вермута;

1 мл ангостура биттера;

1 шт красной вишенки для коктейля;

300 г льда.

Нужные штучки:

стакан для смешивания напитков;

бокал для подачи коктейлей;

стрейнер;

джиггер;

ложка для коктейлей;

шпажка для коктейлей.

Рецепт приготовления коктейля Манхэттен:

В стакане смешать бурбон и вермут. Добавить биттер. Добавить лет и опять все смешать. При помощи стрейнера наполнить содержимым стакана бокал для коктейлей. Украсить шпажкой с вишенкой.

В классическом рецепте соотношение бурбона и вермута 2:1. Однако количество алкоголя может сильно разниться, вплоть до 1 к 1 и его называют «Сладкий Манхэттен», «Сухой» получится при меньшем количестве бурбона. В самых первых рецептах вместо бурбона добавляли ржаной виски. Сейчас считается, что эти два алкогольных напитка в коктейле взаимозаменяемые.

Кубинский вариант коктейля получают при помощи темного рома, которым заменяют бурбон. Вместо вермута можно добавлять шартрезу, кюрасао или ликер Southem Comfort.

Как пить

Идеальная закуска для коктейля Манхэттен – сухофрукты. Пьют не спеша, наслаждаясь каждым глотком.

