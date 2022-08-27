Необходимые компоненты:
- 50 мл бурбона, желательно Woodford Reserve;
- 25 мл красного вермута;
- 1 мл ангостура биттера;
- 1 шт красной вишенки для коктейля;
- 300 г льда.
Нужные штучки:
- стакан для смешивания напитков;
- бокал для подачи коктейлей;
- стрейнер;
- джиггер;
- ложка для коктейлей;
- шпажка для коктейлей.
Рецепт приготовления коктейля Манхэттен:
- В стакане смешать бурбон и вермут.
- Добавить биттер.
- Добавить лет и опять все смешать.
- При помощи стрейнера наполнить содержимым стакана бокал для коктейлей.
- Украсить шпажкой с вишенкой.
Как питьИдеальная закуска для коктейля Манхэттен – сухофрукты. Пьют не спеша, наслаждаясь каждым глотком.
