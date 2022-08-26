Ингредиенты для приготовления коктейля Маргарита:
- 50 мл текилы серебряной;
- 30 мл сока лайма;
- 25 мл трипл сек De Kuyper;
- 10 мл сахарного сиропа;
- 2 г соли;
- 200 г льда в кубиках.
Аксессуары для приготовления:
- бокал “Маргарита”;
- шейкер;
- стрейнер;
- джиггер;
- пресс для получения сока из цитрусовых.
Рецепт коктейля Маргарита:
- Смешать в шейкере все компоненты кроме соли и льда.
- Добавить в шейкер лед, хорошо смешать.
- Нанести кайму из соли на края бокала.
- Охладить бокал.
- Слить смесь через стрейнер из шейкера в бокал.
- Украсить напиток кусочком лайма.
Как пить коктейль МаргаритаКоктейль относится к напиткам категории лонг-дринк и его подают обязательно в специальном бокале “Маргарита”. У него освежающий и нежный вкус. Коктейль считается женским, располагающим к близости. Напиток универсальный, подойдет для угощения на вечеринке и для свидания.
