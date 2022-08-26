Ромовый Дневник

Маргарита

Рецепты коктейлей · Sergei
Маргарита
Этот напиток внесен IBA в категорию “Современная классика”. Коктейль является самым популярным и употребляемым во всем мире. Считается, что у него латиноамериканские корни, а рецепт появился в промежутке между 1936 и  1948 годами. Мифов и легенд об авторстве и истории происхождения множества. самая популярная гласит, что Маргарита Сеймз на приеме в Акапулько в 1948 году смешала три компонента: текилу, ликер и сок лайма. Коктейль очень понравился Томми Хилтону (владелец отелей Hilton) и именно он популяризировал этот напиток.

 

Ингредиенты для приготовления коктейля Маргарита:

  • 50 мл текилы серебряной;
  • 30 мл сока лайма;
  • 25 мл трипл сек De Kuyper;
  • 10 мл сахарного сиропа;
  • 2 г соли;
  • 200 г льда в кубиках.
Для украшения - долька лайма.

Аксессуары для приготовления:

  • бокал “Маргарита”;
  • шейкер;
  • стрейнер;
  • джиггер;
  • пресс для получения сока из цитрусовых.

Рецепт коктейля Маргарита:

  1. Смешать в шейкере все компоненты кроме соли и льда.
  2. Добавить в шейкер лед, хорошо смешать.
  3. Нанести кайму из соли на края бокала.
  4. Охладить бокал.
  5. Слить смесь через стрейнер из шейкера в бокал.
  6. Украсить напиток кусочком лайма.
В некоторых регионах Мексики вместо De Kuyper добавляют ликер “Damiana”. У него яркий травяной вкус. В мире существует множество вариаций коктейля Маргарита. Ликер De Kuyper заменяют на Кюрасао и получают “Голубую Маргариту”. В составе также может использоваться ананасовый, персиковый или любой другой свежевыжатый сок, главное, чтобы была текила. А если использовать дробленый лед, то получится “Замороженная Маргарита”.

Как пить коктейль Маргарита

Коктейль относится к напиткам категории лонг-дринк и его подают обязательно в специальном бокале “Маргарита”. У него освежающий и нежный вкус. Коктейль считается женским, располагающим к близости. Напиток универсальный, подойдет для угощения на вечеринке и для свидания.

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля Пина-Колада.

Похожие статьи

10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков

10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков

С чем пьют ром Бакарди – выбор закусок и компонентов для смешивания

С чем пьют ром Бакарди – выбор закусок и компонентов для смешивания

Лечебная настойка из кагора, алоэ и меда

Лечебная настойка из кагора, алоэ и меда

Коктейль Лонг-Айленд – как приготовить этот легендарный напиток

Коктейль Лонг-Айленд – как приготовить этот легендарный напиток

Роза Багси

Роза Багси

Палома

Палома