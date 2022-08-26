Этот напиток внесен IBA в категорию “Современная классика”. Коктейль является самым популярным и употребляемым во всем мире. Считается, что у него латиноамериканские корни, а рецепт появился в промежутке между 1936 и 1948 годами. Мифов и легенд об авторстве и истории происхождения множества. самая популярная гласит, что Маргарита Сеймз на приеме в Акапулько в 1948 году смешала три компонента: текилу, ликер и сок лайма. Коктейль очень понравился Томми Хилтону (владелец отелей Hilton) и именно он популяризировал этот напиток.

Ингредиенты для приготовления коктейля Маргарита:

50 мл текилы серебряной;

30 мл сока лайма;

25 мл трипл сек De Kuyper;

10 мл сахарного сиропа;

2 г соли;

200 г льда в кубиках.

Для украшения - долька лайма.

Аксессуары для приготовления:

бокал “Маргарита”;

шейкер;

стрейнер;

джиггер;

пресс для получения сока из цитрусовых.

Рецепт коктейля Маргарита:

Смешать в шейкере все компоненты кроме соли и льда. Добавить в шейкер лед, хорошо смешать. Нанести кайму из соли на края бокала. Охладить бокал. Слить смесь через стрейнер из шейкера в бокал. Украсить напиток кусочком лайма.

В некоторых регионах Мексики вместо De Kuyper добавляют ликер “Damiana”. У него яркий травяной вкус. В мире существует множество вариаций коктейля Маргарита. Ликер De Kuyper заменяют на Кюрасао и получают “Голубую Маргариту”. В составе также может использоваться ананасовый, персиковый или любой другой свежевыжатый сок, главное, чтобы была текила. А если использовать дробленый лед, то получится “Замороженная Маргарита”.

Как пить коктейль Маргарита

Коктейль относится к напиткам категории лонг-дринк и его подают обязательно в специальном бокале “Маргарита”. У него освежающий и нежный вкус. Коктейль считается женским, располагающим к близости. Напиток универсальный, подойдет для угощения на вечеринке и для свидания.

