Свой оригинальный рецепт коктейль получил в 1860-х годах во время «золотой лихорадки». К бармеу Джерри Томасу пришел гость, который попросил удивить его авторским рецептом за хорошее вознаграждение. Джерри сделал выбор в пользу крепкого напитка на основе джина и вермута и назвал его в честь одноименного города Мартинез. Узнать мнение гостя о полученном напитке так и не удалось. Но именно этот вариант стал первым классическим рецептом приготовления Мартини драй.

А свою особую популярность напиток завоевал с помощью Джеймса Бонда, который часто делал свой выбор именно в пользу этого коктейля.

Компоненты для приготовления Мартини драй:

Сухой джин – 75 мл;

Сухой вермут – 15 мл;

Оливки – 1 шт.;

Лед – 300 г.

Дополнительно:

Бокал для мартини – 1 шт.;

Высокий бокал – 1 шт.;

Стрейнер – 1 шт.;

Джиггер – 1 шт.;

Барная ложка – 1 шт.;

Шпажка – 1 шт.

Рецепт Мартини драй

В высоком бокале смешайте два ингредиента: сухой джин и вермут. Добавьте лед и хорошо перемешайте содержимое для смешивания ингредиентов. Перелейте полученное содержимое с помощью стрейнера в бокал для мартини, предварительно охладив его. Завершающий штрих - добавьте оливку на шпажке.

Как пить Мартини драй

Из-за отсутствия в коктейле каких-либо сиропов или содовой, его крепость составляет 36%. Высокоградусный напиток в лучших традициях Бондианы подают в бокале для мартини и пьют небольшими глотками в течении вечера. Закуску предусмотрели заранее – можно смело использовать оливку на шпажке.

