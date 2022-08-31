Ромовый Дневник

Мартини драй

Свой оригинальный рецепт коктейль получил в 1860-х годах во время «золотой лихорадки». К бармеу Джерри Томасу пришел гость, который попросил удивить его авторским рецептом за хорошее вознаграждение. Джерри сделал выбор в пользу крепкого напитка на основе джина и вермута и назвал его в честь одноименного города Мартинез. Узнать мнение гостя о полученном напитке так и не удалось. Но именно этот вариант стал первым классическим рецептом приготовления Мартини драй. А свою особую популярность напиток завоевал с помощью Джеймса Бонда, который часто делал свой выбор именно в пользу этого коктейля. 

Компоненты для приготовления Мартини драй:

  • Сухой джин – 75 мл;
  • Сухой вермут – 15 мл;
  • Оливки – 1 шт.;
  • Лед – 300 г.

 

Дополнительно:

  • Бокал для мартини – 1 шт.;
  • Высокий бокал – 1 шт.;
  • Стрейнер – 1 шт.;
  • Джиггер – 1 шт.;
  • Барная ложка – 1 шт.;
  • Шпажка – 1 шт.

 

Рецепт Мартини драй

  1. В высоком бокале смешайте два ингредиента: сухой джин и вермут.
  2. Добавьте лед и хорошо перемешайте содержимое для смешивания ингредиентов. 
  3. Перелейте полученное содержимое с помощью стрейнера в бокал для мартини, предварительно охладив его.
  4. Завершающий штрих - добавьте оливку на шпажке. 

 

Как пить Мартини драй

Из-за отсутствия в коктейле каких-либо сиропов или содовой, его крепость составляет 36%. Высокоградусный напиток в лучших традициях Бондианы подают в бокале для мартини и пьют небольшими глотками в течении вечера. Закуску предусмотрели заранее – можно смело использовать оливку на шпажке.

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля “Барби”.

