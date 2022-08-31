Компоненты для приготовления Мартини драй:
- Сухой джин – 75 мл;
- Сухой вермут – 15 мл;
- Оливки – 1 шт.;
- Лед – 300 г.
Дополнительно:
- Бокал для мартини – 1 шт.;
- Высокий бокал – 1 шт.;
- Стрейнер – 1 шт.;
- Джиггер – 1 шт.;
- Барная ложка – 1 шт.;
- Шпажка – 1 шт.
Рецепт Мартини драй
- В высоком бокале смешайте два ингредиента: сухой джин и вермут.
- Добавьте лед и хорошо перемешайте содержимое для смешивания ингредиентов.
- Перелейте полученное содержимое с помощью стрейнера в бокал для мартини, предварительно охладив его.
- Завершающий штрих - добавьте оливку на шпажке.
Как пить Мартини драйИз-за отсутствия в коктейле каких-либо сиропов или содовой, его крепость составляет 36%. Высокоградусный напиток в лучших традициях Бондианы подают в бокале для мартини и пьют небольшими глотками в течении вечера. Закуску предусмотрели заранее – можно смело использовать оливку на шпажке.
