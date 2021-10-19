Приветствую, читатель! Сегодня мы познакомимся с освежающим коктейлем Мартини Рояль, который был создан русским барменом. Этот напиток имеет приятный вкус с кислинкой и некоторой терпкостью, отличается красивой подачей, которая обрадует гостей на вечеринке и позволит им сделать множество красивых фотографий.

История коктейля Мартини Рояль

В отличие от многих других популярных коктейлей, Мартини Рояль – совсем еще молодой. Он был придуман в 2002 году нашим соотечественником. Бармен Дени Тёмный участвовал в соревновании, которое проводил бренд «Бакарди» (компания Bacardi limited производит вермут Martini). Его авторский рецепт был признан один из лучших, а Денис стал официальным послом «Бакарди». Особенную популярность его коктейль получил в 2010 году, когда стал официальным напитком на фестивале кино в Каннах.

Обратите внимание, что «Рояль» в названии – это вовсе не лавры музыкальному инструменту, а вариант звучания на русском языке слова royal, что в переводе с английского означает «королевский». Иногда название коктейля пишут, как «Мартини Рояле» (Martini Royale).

Крепость и калорийность

В 100 мл Мартини Рояль 101 ккал. Стандартная порция составляет 220 мл, то есть, в ней 222 ккал. Это не очень много, хотя и тем, кто следит за фигурой, не стоит слишком увлекаться этим коктейлем – пьется он очень легко, и можно, не заметив, употребить за вечер 1000-1500 жидких калорий.

Средняя крепость Мартини Рояль – 10-13%. Она может быть немного ниже или выше – все зависит от того, насколько крепкое игристое вино вы используете при приготовлении.

Как и с чем правильно пить

Классический рецепт коктейля

Мартини Рояль – это коктейль с Просекко (итальянский бренд игристого вина). В оригинальном рецепте нужно брать именно его, а если вы хотите использовать другое вино или заменить часть ингредиентов, то можно приготовить альтернативные варианты коктейля (о них я тоже расскажу ниже).

Мартини Рояль пьют через соломинку. Коктейль получается освежающим, поэтому как нельзя лучше подходит для летних вечеров и пляжных вечеринок. Закуской могут быть морепродукты или различные фрукты с кисло-сладким вкусом.

Состав и пропорции

белый вермут Мартини Бланко – 75 мл;

игристое вино Просекко – 75 мл;

свежевыжатый сок лайма – 10 мл;

лед в кубиках;

веточка мяты.

В классический рецепт Мартини Рояль входят следующие ингредиенты:

Выше представлена классическая пропорция 75/75/10. Однако есть и альтернативные: 100/100/15 (порция коктейля получается более объемной) или 75/150/… (большую часть занимает игристое вино, а количество сока лайма регулируется барменом самостоятельно в зависимости от того, насколько кислым должен получиться напиток).

Технология приготовления

В бокал насыпать кубики льда. Выжать немного лаймового сока. Добавить вермут и тщательно перемешать, чтобы кислинка от сока равномерно распределилась. Сверху долить Просекко и еще раз аккуратно размешать барной ложкой.

Пошаговое приготовление Мартини Рояль:

Подается Мартини Рояль в высоком бокале для вина. В качестве украшения используется мята и слайсы лайма (их можно положить прямо на лед, чтобы добавить вкуса и аромата напитку).

Возможные варианты

«Легкий Мартини Рояль»

Состав: белый вермут Мартини – 75 мл;

сухое игристое вино – 75 мл;

слайс лимона. Как приготовить: это предельно упрощенный вариант оригинала, поэтому все, что вам нужно сделать – это вылить мартини на лед и залить его сверху игристым вином (Просекко в данном рецепте не обязателен). Слайс лимона кладется в бокал для украшения. Можно аккуратно выдавить из него несколько капель лимонного сока, но сделать это нужно так, чтобы слайс не потерял свой внешний вид.

«Зеленый Мартини Рояль»

Состав: белый вермут Мартини – 75 мл;

итальянский лимонный ликер Лимончелло – 75 мл;

остывший зеленый чай – 30 мл;

несколько долек лайма;

несколько листков мяты. Как приготовить: В бокал выложить лед. Налить ликер, а следом – зеленый чай (он ни в коем случае не должен быть горячим, иначе стенки бокала могут треснуть). Добавить вермут и тщательно перемешать. В конце нужно выдавить из лаймовых долек немного сока и положить их в бокал вместе с мятой. Ее можно немного растереть пальцами, чтобы листья дали аромат.

Рецепт от Джейми Оливера

В британском варианте Мартини Рояль используются следующие ингредиенты: белый вермут – 75 мл;

Просекко – 75 мл;

свежевыжатый сок лайма – 10 мл;

гроздь ягод красной смородины;

две дольки лайма;

веточка мяты. Как приготовить: Выложить в бокал лед. Вылить на него вермут и выжать сок из одной дольки лайма. Долить игристое вино. Тщательно перемешать.

В конце нужно положить в бокал гроздь ягод, дольку лайма и мяту – они украсят коктейль и дадут дополнительные вкусовые оттенки.

Классический рецепт – не единственная возможность приготовить коктейль Мартини Рояль. У него есть несколько вариаций: какие-то из них являются упрощенными версиями оригинального коктейля, а какие-то заменяют часть ингредиентов и предлагают новые интересные сочетания. Давайте посмотрим, какие есть альтернативные рецепты для Мартини Рояль.

«Martini Royale Rosso»

Состав: красный вермут Martini Rosso – 80 мл;

игристое вино Просекко – 80 мл;

долька апельсина. Как приготовить: Положить в бокал несколько кубиков льда. Налить красный вермут. Аккуратно влить игристое вино и тщательно перемешать барной ложкой. В конце нужно положить дольку апельсина (можно немного выдавить из нее сока).

«Клубничный Мартини Рояль»

Состав: сухой вермут Martini Extra Dry – 75 мл;

игристое вино Просекко – 75 мл;

клубничный сироп – 30 мл;

одна ягода клубники. Как приготовить: В бокал на лед налить клубничный сироп. Добавить вермут и тщательно перемешать, чтобы более плотный сироп равномерно распределился. Долить игристое вино и еще раз аккуратно перемешать барной ложкой. В качестве украшения добавляют клубнику. Ее можно аккуратно разрезать напополам.

Общие рекомендации

Традиционно этот напиток готовится с белым вермутом (Martini Blanco). Но вы можете смело экспериментировать и добавлять вермуты из других серий, чтобы получать новые сочетания: например, с красным Martini Rosso вы получите насыщенный карамельный вкус, а розовый Martini Rosato добавит пряных нот гвоздики. Вместе с Rosato можно также использовать розовое игристое вино: коктейль получится очень необычным и понравится девушкам своим насыщенным цветом.

Также допустимо экспериментировать с крепкой алкогольной составляющей коктейля. Например, вместо вермута можно использовать коньяк или ром – сочетание получится более строгим и подойдет мужчинам. А для того чтобы приготовить безалкогольный Мартини Рояль, используют сахарный сироп, лайм, фруктовый сироп и газированный тоник.

Ну а на этом я, дорогой читатель, с вами прощаюсь! Подписывайтесь на новые публикации и рассказывайте в социальных сетях друзьям об интересных рецептах – возможно, вам захочется приготовить что-нибудь вместе. До новых встреч!