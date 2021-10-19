Приветствую, читатель! Сегодня мы познакомимся с освежающим коктейлем Мартини Рояль, который был создан русским барменом. Этот напиток имеет приятный вкус с кислинкой и некоторой терпкостью, отличается красивой подачей, которая обрадует гостей на вечеринке и позволит им сделать множество красивых фотографий.
История коктейля Мартини РояльВ отличие от многих других популярных коктейлей, Мартини Рояль – совсем еще молодой. Он был придуман в 2002 году нашим соотечественником. Бармен Дени Тёмный участвовал в соревновании, которое проводил бренд «Бакарди» (компания Bacardi limited производит вермут Martini). Его авторский рецепт был признан один из лучших, а Денис стал официальным послом «Бакарди». Особенную популярность его коктейль получил в 2010 году, когда стал официальным напитком на фестивале кино в Каннах.
Обратите внимание, что «Рояль» в названии – это вовсе не лавры музыкальному инструменту, а вариант звучания на русском языке слова royal, что в переводе с английского означает «королевский». Иногда название коктейля пишут, как «Мартини Рояле» (Martini Royale).
Крепость и калорийностьВ 100 мл Мартини Рояль 101 ккал. Стандартная порция составляет 220 мл, то есть, в ней 222 ккал. Это не очень много, хотя и тем, кто следит за фигурой, не стоит слишком увлекаться этим коктейлем – пьется он очень легко, и можно, не заметив, употребить за вечер 1000-1500 жидких калорий.
Средняя крепость Мартини Рояль – 10-13%. Она может быть немного ниже или выше – все зависит от того, насколько крепкое игристое вино вы используете при приготовлении.
Как и с чем правильно питьМартини Рояль пьют через соломинку. Коктейль получается освежающим, поэтому как нельзя лучше подходит для летних вечеров и пляжных вечеринок. Закуской могут быть морепродукты или различные фрукты с кисло-сладким вкусом.
Классический рецепт коктейля
Состав и пропорцииВ классический рецепт Мартини Рояль входят следующие ингредиенты:
- белый вермут Мартини Бланко – 75 мл;
- игристое вино Просекко – 75 мл;
- свежевыжатый сок лайма – 10 мл;
- лед в кубиках;
- веточка мяты.
Выше представлена классическая пропорция 75/75/10. Однако есть и альтернативные: 100/100/15 (порция коктейля получается более объемной) или 75/150/… (большую часть занимает игристое вино, а количество сока лайма регулируется барменом самостоятельно в зависимости от того, насколько кислым должен получиться напиток).
Технология приготовленияПошаговое приготовление Мартини Рояль:
- В бокал насыпать кубики льда.
- Выжать немного лаймового сока.
- Добавить вермут и тщательно перемешать, чтобы кислинка от сока равномерно распределилась.
- Сверху долить Просекко и еще раз аккуратно размешать барной ложкой.
Возможные вариантыКлассический рецепт – не единственная возможность приготовить коктейль Мартини Рояль. У него есть несколько вариаций: какие-то из них являются упрощенными версиями оригинального коктейля, а какие-то заменяют часть ингредиентов и предлагают новые интересные сочетания. Давайте посмотрим, какие есть альтернативные рецепты для Мартини Рояль.
«Легкий Мартини Рояль»
- белый вермут Мартини – 75 мл;
- сухое игристое вино – 75 мл;
- слайс лимона.
Как приготовить: это предельно упрощенный вариант оригинала, поэтому все, что вам нужно сделать – это вылить мартини на лед и залить его сверху игристым вином (Просекко в данном рецепте не обязателен). Слайс лимона кладется в бокал для украшения. Можно аккуратно выдавить из него несколько капель лимонного сока, но сделать это нужно так, чтобы слайс не потерял свой внешний вид.
«Зеленый Мартини Рояль»
- белый вермут Мартини – 75 мл;
- итальянский лимонный ликер Лимончелло – 75 мл;
- остывший зеленый чай – 30 мл;
- несколько долек лайма;
- несколько листков мяты.
- В бокал выложить лед.
- Налить ликер, а следом – зеленый чай (он ни в коем случае не должен быть горячим, иначе стенки бокала могут треснуть).
- Добавить вермут и тщательно перемешать.
В конце нужно выдавить из лаймовых долек немного сока и положить их в бокал вместе с мятой. Ее можно немного растереть пальцами, чтобы листья дали аромат.
Рецепт от Джейми Оливера
- белый вермут – 75 мл;
- Просекко – 75 мл;
- свежевыжатый сок лайма – 10 мл;
- гроздь ягод красной смородины;
- две дольки лайма;
- веточка мяты.
- Выложить в бокал лед.
- Вылить на него вермут и выжать сок из одной дольки лайма.
- Долить игристое вино.
- Тщательно перемешать.
«Martini Royale Rosso»
- красный вермут Martini Rosso – 80 мл;
- игристое вино Просекко – 80 мл;
- долька апельсина.
- Положить в бокал несколько кубиков льда.
- Налить красный вермут.
- Аккуратно влить игристое вино и тщательно перемешать барной ложкой.
В конце нужно положить дольку апельсина (можно немного выдавить из нее сока).
«Клубничный Мартини Рояль»
- сухой вермут Martini Extra Dry – 75 мл;
- игристое вино Просекко – 75 мл;
- клубничный сироп – 30 мл;
- одна ягода клубники.
- В бокал на лед налить клубничный сироп.
- Добавить вермут и тщательно перемешать, чтобы более плотный сироп равномерно распределился.
- Долить игристое вино и еще раз аккуратно перемешать барной ложкой.
В качестве украшения добавляют клубнику. Ее можно аккуратно разрезать напополам.
Общие рекомендацииТрадиционно этот напиток готовится с белым вермутом (Martini Blanco). Но вы можете смело экспериментировать и добавлять вермуты из других серий, чтобы получать новые сочетания: например, с красным Martini Rosso вы получите насыщенный карамельный вкус, а розовый Martini Rosato добавит пряных нот гвоздики. Вместе с Rosato можно также использовать розовое игристое вино: коктейль получится очень необычным и понравится девушкам своим насыщенным цветом.
Также допустимо экспериментировать с крепкой алкогольной составляющей коктейля. Например, вместо вермута можно использовать коньяк или ром – сочетание получится более строгим и подойдет мужчинам. А для того чтобы приготовить безалкогольный Мартини Рояль, используют сахарный сироп, лайм, фруктовый сироп и газированный тоник.
Ну а на этом я, дорогой читатель, с вами прощаюсь! Подписывайтесь на новые публикации и рассказывайте в социальных сетях друзьям об интересных рецептах – возможно, вам захочется приготовить что-нибудь вместе. До новых встреч!