Редко попадается возможность рассказать о наших, отечественных коктейлях. Воспользуюсь случаем и посвящу эту статью одному (вернее, двум) из них. В Союзе с алкоголем было тяжело: постоянный дефицит и очереди. Про коктейли я вообще молчу. Чтобы понять весь драматизм ситуации, достать в СССР элитный зарубежный алкоголь могли единицы. Поэтому алкогольных коктейлей из этой эпохи не так много, зато каждый из них – легенда.
В этой статье я расскажу о напитке «Белый Медведь» или Медведь с водкой, ставший настоящей советской классикой. Затрону альтернативные варианты, рецепт приготовления и выскажу несколько мыслей о его употреблении.
История коктейля Бурый (Белый) МедведьОб истории происхождения коктейля Медведь известно мало. Большая часть этой информации может оказаться выдумкой или красивой сказкой, надеюсь на ваше понимание.
По легенде Медведь с водкой придумали золотодобытчики из Сибири примерно в 1970-х годах. Считается, толчком для его создания стал привоз в местные поселки алкоголя.
Смесь водки и шампанского получила имя «Белый медведь», а шампанского с коньяком – Бурый. Более точной информации нет, но я вполне верю общепринятой истории. Добыча золота, особенно в те годы, была отнюдь не легким занятием. Не удивительно, что измученные после тяжелого рабочего дня золотоискатели видели в алкоголе возможность расслабиться.
Эффект от употребленияКстати, в подтверждение правдивости моего предположения о тяжелом рабочем дне, могу рассказать про характер Медведя с водкой. Чтобы его описать достаточно одного слова – убойный. Благодаря пузырькам углекислого газа, опьянение наступает практически сразу.
Ключевые преимущества микса
- Главным преимуществом коктейля Медведь с водкой является простота его приготовления. Забудьте про барменский инвентарь, особые бокалы и сложные процессы. Понадобится всего 2 ингредиента и стакан.
- Стали бы вы относить к преимуществам быстрое опьянение? Я, пожалуй, сделаю это, но с оговорками. Эффект от Медведь с водкой приходит практически сразу, позволяя вам уйти от мирских проблем и на время забыться. Главное - не увлекаться.
- Отнесу к преимуществам доступность ингредиентов. Сейчас все необходимое есть в каждом магазине. Никаких дефицитов и очередей.
Рецепты коктейля Бурый (Белый) МедведьПоскольку Бурый и Белый Медведь не отличаются в плане алгоритма приготовления, опишу сразу два рецепта. Скажу сразу, этот рецепт практически идентичен классическому за исключением двух мажорных изменений (мята и апельсин). Ингредиенты:
- 100 мл шампанского;
- 40 мл водки (для Белого);
- 50 мл выдержанного коньяка (для Бурого);
- несколько листьев мяты;
- долька апельсина (для украшения).
Приготовление:
- Охладить алкоголь.
- В бокал налить холодное спиртное.
- Добавить мяту.
- Перемешать.
- Украсить долькой апельсина.
- Медведь с водкой готов к употреблению.
Для рецепта с коньяком алгоритм действий полностью аналогичен.
КлассическийДля классического рецепта нам понадобится практически идентичный набор ингредиентов:
- 40 мл водки или 50 мл коньяка;
- 100 мл шампанского.
Приготовление:
- Наливаем заранее охлажденный алкоголь в бокал.
- Перемешиваем.
- Наслаждаемся миксом.
ЖенскийДамский вариант Медведя с водкой может похвастаться чуть подправленной рецептурой.
Ингредиенты:
- Перцовка – 40 мл;
- Кофейный ликер – 80 мл;
- Лед (кубиками).
Приготовление:
- Выливаем настойку и ликер в заполненный льдом шейкер.
- Взбалтываем содержимое на протяжении 1-2 минут.
- В бокал засыпаем лед.
- Избавляемся ото льда в шейкере путем процеживания смеси через стрейнер в бокал для подачи.
- Коктейль готов.
СтуденческийНе представляю жизнь студента без спиртных напитков. Существует студенческая версия Медведя с водкой, о которой я вам расскажу.
Нам понадобится:
- 40 мл водки;
- 80 мл шампанского (лучше полусладкого);
- кола;
- лед.
Приготовление:
- В стакан насыпаем кубики льда.
- Слоями наливаем охлажденный алкоголь и газировку. Последовательность: водка, шампанское, кола.
- Напиток готов к употреблению (пьется залпом).
Интересный факт: коктейль «Ерш» можно еще назвать «Медведь с пивом». В его состав входят два ингредиента: водка и пиво.
Общие рекомендации по приготовлению
- Самым важный совет, который я могу дать не совсем про приготовление. Просто не увлекайтесь алкоголем. Особенно коктейлем Медведь с водкой. Шампанское смягчает ощущение крепости водки, и вы даже не заметите, как опустошите за вечер несколько бокалов, проснувшись посреди улицы.
- Берите только качественный алкоголь. Я использую водку «Кристалл», произведенную в Москве. Если в вашем магазине такой нет, возьмите финскую или ту, во вкусе которой уверены.
- Пейте сразу после приготовления. Растаявший лед и «ушедший» газ испортят вкус.
ВыводМеня всегда удивляла универсальность водки. Казалось бы, невероятно простой по своему составу алкоголь, а сколько интересных напитков можно приготовить на его основе. Только по одним бальзамам и настойкам можно написать целую книгу.
Медведь с водкой легко приготовить своими руками, и при других обстоятельствах я бы 100% посоветовал это сделать. Но тут все немного сложнее, этот напиток нельзя пить просто так, для него нужен повод. Он поможет уйти от реальности, даст возможность подумать над важными вещами и решить, куда двигаться дальше.
Если вдруг вы находитесь на сложном жизненном этапе, то стоит пропустить стаканчик сугубо для расслабления. Не злоупотреблять и напиваться, так вы себе точно не поможете. Берегите себя и относитесь к алкоголю с умом. И друзьям напомните, поделившись этой статьей в соцсетях.