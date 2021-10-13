Редко попадается возможность рассказать о наших, отечественных коктейлях. Воспользуюсь случаем и посвящу эту статью одному (вернее, двум) из них. В Союзе с алкоголем было тяжело: постоянный дефицит и очереди. Про коктейли я вообще молчу. Чтобы понять весь драматизм ситуации, достать в СССР элитный зарубежный алкоголь могли единицы. Поэтому алкогольных коктейлей из этой эпохи не так много, зато каждый из них – легенда.

В этой статье я расскажу о напитке «Белый Медведь» или Медведь с водкой, ставший настоящей советской классикой. Затрону альтернативные варианты, рецепт приготовления и выскажу несколько мыслей о его употреблении.

История коктейля Бурый (Белый) Медведь

Об истории происхождения коктейля Медведь известно мало. Большая часть этой информации может оказаться выдумкой или красивой сказкой, надеюсь на ваше понимание.

По легенде Медведь с водкой придумали золотодобытчики из Сибири примерно в 1970-х годах. Считается, толчком для его создания стал привоз в местные поселки алкоголя.

Смесь водки и шампанского получила имя «Белый медведь», а шампанского с коньяком – Бурый. Более точной информации нет, но я вполне верю общепринятой истории. Добыча золота, особенно в те годы, была отнюдь не легким занятием. Не удивительно, что измученные после тяжелого рабочего дня золотоискатели видели в алкоголе возможность расслабиться.

Эффект от употребления

Считать подобное свойство недостатком или нет – ваше выбор, но из этого следует банальное последствие: от Медведя с водкой бывает дикое похмелье. Не советую увлекаться подобными напитками, иначе алкоголизм через несколько месяцев не за горами.

Ключевые преимущества микса

Главным преимуществом коктейля Медведь с водкой является простота его приготовления. Забудьте про барменский инвентарь, особые бокалы и сложные процессы. Понадобится всего 2 ингредиента и стакан. Стали бы вы относить к преимуществам быстрое опьянение? Я, пожалуй, сделаю это, но с оговорками. Эффект от Медведь с водкой приходит практически сразу, позволяя вам уйти от мирских проблем и на время забыться. Главное - не увлекаться. Отнесу к преимуществам доступность ингредиентов. Сейчас все необходимое есть в каждом магазине. Никаких дефицитов и очередей.

Кстати, в подтверждение правдивости моего предположения о тяжелом рабочем дне, могу рассказать про характер Медведя с водкой. Чтобы его описать достаточно одного слова – убойный. Благодаря пузырькам углекислого газа, опьянение наступает практически сразу.

Рецепты коктейля Бурый (Белый) Медведь

100 мл шампанского;

40 мл водки (для Белого);

50 мл выдержанного коньяка (для Бурого);

несколько листьев мяты;

долька апельсина (для украшения).

Поскольку Бурый и Белый Медведь не отличаются в плане алгоритма приготовления, опишу сразу два рецепта. Скажу сразу, этот рецепт практически идентичен классическому за исключением двух мажорных изменений (мята и апельсин). Ингредиенты:

Приготовление:

Охладить алкоголь. В бокал налить холодное спиртное. Добавить мяту. Перемешать. Украсить долькой апельсина. Медведь с водкой готов к употреблению.

Для рецепта с коньяком алгоритм действий полностью аналогичен.

Классический

40 мл водки или 50 мл коньяка;

100 мл шампанского.

Для классического рецепта нам понадобится практически идентичный набор ингредиентов:

Приготовление:

Наливаем заранее охлажденный алкоголь в бокал. Перемешиваем. Наслаждаемся миксом.

Женский

Дамский вариант Медведя с водкой может похвастаться чуть подправленной рецептурой.

Ингредиенты:

Перцовка – 40 мл;

Кофейный ликер – 80 мл;

Лед (кубиками).

Приготовление:

Выливаем настойку и ликер в заполненный льдом шейкер. Взбалтываем содержимое на протяжении 1-2 минут. В бокал засыпаем лед. Избавляемся ото льда в шейкере путем процеживания смеси через стрейнер в бокал для подачи. Коктейль готов.

Студенческий

Не представляю жизнь студента без спиртных напитков. Существует студенческая версия Медведя с водкой, о которой я вам расскажу.

Нам понадобится:

40 мл водки;

80 мл шампанского (лучше полусладкого);

кола;

лед.

Приготовление:

В стакан насыпаем кубики льда. Слоями наливаем охлажденный алкоголь и газировку. Последовательность: водка, шампанское, кола. Напиток готов к употреблению (пьется залпом).

Интересный факт: коктейль «Ерш» можно еще назвать «Медведь с пивом». В его состав входят два ингредиента: водка и пиво.

Общие рекомендации по приготовлению

Самым важный совет, который я могу дать не совсем про приготовление. Просто не увлекайтесь алкоголем. Особенно коктейлем Медведь с водкой. Шампанское смягчает ощущение крепости водки, и вы даже не заметите, как опустошите за вечер несколько бокалов, проснувшись посреди улицы. Берите только качественный алкоголь. Я использую водку «Кристалл», произведенную в Москве. Если в вашем магазине такой нет, возьмите финскую или ту, во вкусе которой уверены. Пейте сразу после приготовления. Растаявший лед и «ушедший» газ испортят вкус.

Вывод

Меня всегда удивляла универсальность водки. Казалось бы, невероятно простой по своему составу алкоголь, а сколько интересных напитков можно приготовить на его основе. Только по одним бальзамам и настойкам можно написать целую книгу.

Медведь с водкой легко приготовить своими руками, и при других обстоятельствах я бы 100% посоветовал это сделать. Но тут все немного сложнее, этот напиток нельзя пить просто так, для него нужен повод. Он поможет уйти от реальности, даст возможность подумать над важными вещами и решить, куда двигаться дальше.

Если вдруг вы находитесь на сложном жизненном этапе, то стоит пропустить стаканчик сугубо для расслабления. Не злоупотреблять и напиваться, так вы себе точно не поможете. Берегите себя и относитесь к алкоголю с умом. И друзьям напомните, поделившись этой статьей в соцсетях.