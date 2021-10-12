Приветствую тебя, читатель! Когда вы слышите что-то о Мексике, что вы себе представляете? Кактусы, текилу, веселых дяденек в сомбреро и с маракасами? Конечно, это все является частью мексиканской культуры. А еще жители этой знойной страны придумали такой интересный напиток – Мичелада называется.

Это по-настоящему удивительный коктейль, ведь он сочетает в себе освежающий вкус цитрусовых, пикантную остроту Табаско, веселое шипение пива и… устричный соус. Да, мсье знает толк в развлечениях!

История происхождения

Точных данных о том, как появилась Мичелада, нет. Мексиканцы по-разному рассказывают историю его происхождения также, как и по-разному его готовят. Но судя по составу его вообще не должно было быть, ведь это просто какая-то жесть. :)

Есть несколько распространённых версий истории этого алкогольного коктейля:

В 1910 году генерал дон Аугусто Мишель, воевавший за независимость Мексики, угощал самодельным коктейлем своих солдат. Тем самым он поднимал их боевой дух, а солдаты, в свою очередь, назвали коктейль от первых букв его фамилии. Однако в 2005 году выяснилось, что эту версию придумал бренд, который продавал готовую смесь для приготовления Мичелады – никакой Аугусто никогда им мексиканских солдат не угощал. В 1950-х годах в одном из мексиканских клубов бармен Мишель Эспер экспериментировал с напитками и в итоге придумал такой пивной коктейль. В честь него напиток был назван лимонадом Мишеля, а потом – сокращен до Мичелады.

Еще одна версия утверждает, что название Michelada расшифровывается как три испанских слова Mi Chela Helada, что дословно переводится как «мое холодное пиво».

Пищевая и энергетическая ценность

Рецепт пивного коктейля Мичелада

В основе Мичелады – смесь перцев, соусов и специй с пивом. Коктейль совсем несладкий, и потому имеет малую калорийность на 100 мл: всего 115 ккал. БЖУ (в граммах): 1,1/0,3/8,9.Приготовить Мичеладу можно и дома. Мы будем использовать классический рецепт коктейля с томатным соком и несколькими соусами. У него получится необычный для русского человека вкус, но в этом все его очарование… в конце концов, текилу в России жалуют, несмотря на то что большинство наших соотечественников Агаву в глаза не видели.

Состав и пропорции

сок из помидоров (его можно отжать самостоятельно, либо купить готовый томатный сок) – 30 мл; светлое пиво (подойдет Корона или любое другое пиво с нейтральным вкусом) – 0,5 литра; лайм – 1 штука; устричный соус – 2 чайных ложки;



Вустерширский соус – 2 чайных ложки.

В рецепт Мичелады входят следующие компоненты:

Обязательным ингредиентом для Мичелады также является соус Табаско, но он очень острый. Поэтому добавлять его следует по вкусу – в зависимости от того, насколько пикантным вы хотите получить напиток.

Этапы приготовления

Налить в бокал томатный сок. Разрезать лайм пополам и выливаем в бокал сок из одной половинки. Добавить Вустерширшский соус и устричный соус. По вкусу добавить соус Табаско. Если вы чувствительны к остроте, то лучше ограничить совсем небольшим количеством Табаско. В конце залить всю смесь холодным пивом и аккуратно перемешать.

Готовить Мичеладу достаточно просто. Для этого нужно просто поочередно смешивать ингредиенты:

Подавать напиток нужно в высоком коктейльном бокале. Обязательное условие – бокал предварительно нужно хорошо охладить. Рекомендуется также украсить его соленой окаемкой для более яркого вкуса.

Иногда Мичеладу готовят с сидром. Получается нестандартный и более сладкий вкус. В некоторых регионах Мексики в этот коктейль добавляют сок тропических фруктов, а где-то – даже сок моллюсков.

https://youtu.be/5Mxv-_aol9M

Где можно выпить Мичеладу

Мичелада – это несколько нестандартный алкогольный коктейль. Он не входит в официальный список IBA, поэтому и делают его не во всех заведениях. Самым верным решением будет искать этот напиток в тематических мексиканских барах. Например, в Москве это Veladora, Casa Agave (ресторан), «На Чили».

Ну а если в вашем городе ни одного мексиканского заведения не обнаружено – вы можете приготовить традиционный напиток самостоятельно по рецепту, который я оставил выше.

Интересные факты

В Мексике и латиноамериканских странах Мичеладу называют сокращенно – Челада. С испанского языка слово Helada переводится как «холодный». Мексиканцы считают, что лучшего средства от похмелья, чем Мичелада, нет. Поэтому пока наши соотечественники лечат голову и обезвоживание рассолом, в Мексике утром и днем попивают холодный спасительный коктейль. В отличие от многих других коктейлей, Мичелада не требует особенной подачи – постройки «пирамид» из украшений и выливания алкоголя слоями. Все, что нужно для этого коктейля – это набор соусов и действительно холодный бокал. Иногда устричный соус в коктейле заменяют соевым. Вкус, конечно, несколько от этого изменяется, но так делают, и сами мексиканцы… так что, получается вполне официальная вариация напитка.

Несколько интересных фактов об этом мексиканском коктейле:

На этом, дорогой читатель, я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на новые интересные публикации о барной культуре и делиться с друзьями своими открытиями в социальных сетях. Ну а я с вами прощаюсь. Adios!