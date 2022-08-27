Ромовый Дневник

Мимоза: как приготовить коктейль с шампанским

Мимоза - это классический аперитивный коктейль, который известен своим свежим и цитрусовым вкусом. Его основные ингредиенты - шампанское и апельсиновый сок, которые смешиваются в определенных пропорциях для создания идеального баланса вкусов.

На авторство рецепта коктейля Мимоза претендует несколько людей. Один из них Франк Мейер (бармен отеля «Ритц», Париж). Он был известным миксологом и его достижения часто прославлял Хемингуэй. Заверял, что придумал напиток в 1925 году.

В Великобритании бармен клуба Buck’s Club также уверяет, что именно он придумал рецепт в 1921 году. Долгое время он не раскрывал 3 ингредиент, поэтому широкой популярности коктейль не имел. А назвал свой напиток бармен «Buck’s Fiz».

Бокал коктейля Мимоза на столе в кафе.

Классический рецепт (как приготовить коктейль)

Мимоза идеально подходит для праздничных случаев или просто для того, чтобы насладиться легким и освежающим напитком в любое время дня. В этом рецепте я расскажу вам, как приготовить классическую мимозу, чтобы вы могли насладиться этим изысканным коктейлем в уютной домашней обстановке. Приготовьтесь к тому, чтобы порадовать себя и своих гостей этим вкусным напитком!

Нужные компоненты:

  • 90 мл просекко;
  • 90 мл апельсинового сока.

Рекомендуется делать апельсиновый сок самостоятельно. Свежевыжатый сок придаст истинные цитрусовые нотки напитку.

Нужные штучки:

  • джиггер;
  • ложка для смешивания коктейлей;
  • трубочка;
  • светский бокал для шампанского и игристых вин – флюте.
Коктель мимоза therumdiary рецепт.

Рецепт приготовления коктейля Мимоза:

  1. В заранее охлажденный флюте добавить апельсиновый сок.
  2. Долить просекко до самых краев.
  3. Смешать напитки и подавать.

Калорийность

Калорийность напитка может варьироваться в зависимости от пропорций ингредиентов и конкретных видов использованных продуктов. Примерная калорийность одного стандартного бокала (около 150 мл) коктейля «Мимоза» составляет около 85-120 калорий.

Примерный расчет калорийности основан на следующих данных:

  • Игристое вино: 75-85 калорий на 100 мл
  • Апельсиновый сок: 40-50 калорий на 100 мл

Таким образом, если коктейль приготовлен в пропорции 1:1, то калорийность будет близка к указанным значениям. Точные значения могут изменяться в зависимости от особенностей конкретных ингредиентов.

Как пить

Традиции распития коктейля Мимоза в разных уголках мира разны. В России напиток пьют когда душе угодно, а во Франции предпочитают на ланч. Итальянцы, англичане и немцы подают коктейль на свадебных церемониях.

У напитка очень нежный вкус, игристый, с тонкими цитрусовыми нотками. Пьют коктейль маленькими глотками. Его не принято закусывать, в крайнем случае, можно взять сырную или цитрусовую нарезку.

В барах и на веселых молодежных вечеринках нередко рецепт немного изменяют. Бокал берут большего объема, добавляют в него много льда и кусочки фруктов, даже замороженные ягоды. Популярностью пользуется также коктейль Мимоза Гранд. В нем, помимо шампанского, есть еще алкоголь – апельсиновый ликер (10 мл). Допускается использование Куантро, Гранд Марньера, Трипл Сека. Для получения более крепко варианта коктейля добавляют больше ликера, но не более 20 мл.

Видео рецепт

https://www.youtube.com/embed/xMUDDjDxbWg

 Малиновая мимоза коктейль

Малиновая мимоза - это освежающий и ароматный алкогольный коктейль, который отлично подойдет для встречи с друзьями или романтического ужина. Его можно приготовить из нежных фруктовых вкусов и игристого вина.

Для приготовления малиновой мимозы вам понадобится:

  • 1 бутылка шампанского или игристого вина
  • 1 стакан свежей малины
  • Свежие листья мяты
  • Лед
Итак, перейдем к приготовлению (пошаговый рецепт):
  1. В стакан для коктейля положите несколько свежих малин и немного листьев мяты.
  2. Раздавите малину и мяту с помощью пестика, чтобы они отдали соки и аромат.
  3. Добавьте лед в стакан до верха.
  4. Залейте стакан шампанским или игристым вином.
  5. Насладитесь ароматом и вкусом малиновой мимозы!

Готовый коктейль можно украсить свежими ягодами малины или долькой лимона. Приятного аппетита и удачи в приготовлении!

