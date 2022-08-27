Мимоза - это классический аперитивный коктейль, который известен своим свежим и цитрусовым вкусом. Его основные ингредиенты - шампанское и апельсиновый сок, которые смешиваются в определенных пропорциях для создания идеального баланса вкусов.

На авторство рецепта коктейля Мимоза претендует несколько людей. Один из них Франк Мейер (бармен отеля «Ритц», Париж). Он был известным миксологом и его достижения часто прославлял Хемингуэй. Заверял, что придумал напиток в 1925 году.

В Великобритании бармен клуба Buck’s Club также уверяет, что именно он придумал рецепт в 1921 году. Долгое время он не раскрывал 3 ингредиент, поэтому широкой популярности коктейль не имел. А назвал свой напиток бармен «Buck’s Fiz».

Классический рецепт (как приготовить коктейль)

Нужные компоненты:

90 мл просекко;

90 мл апельсинового сока.

Мимоза идеально подходит для праздничных случаев или просто для того, чтобы насладиться легким и освежающим напитком в любое время дня. В этом рецепте я расскажу вам, как приготовить классическую мимозу, чтобы вы могли насладиться этим изысканным коктейлем в уютной домашней обстановке. Приготовьтесь к тому, чтобы порадовать себя и своих гостей этим вкусным напитком!

Рекомендуется делать апельсиновый сок самостоятельно. Свежевыжатый сок придаст истинные цитрусовые нотки напитку.

Нужные штучки:

джиггер;

ложка для смешивания коктейлей;

трубочка;

светский бокал для шампанского и игристых вин – флюте.

Рецепт приготовления коктейля Мимоза:

В заранее охлажденный флюте добавить апельсиновый сок. Долить просекко до самых краев. Смешать напитки и подавать.

Калорийность

Калорийность напитка может варьироваться в зависимости от пропорций ингредиентов и конкретных видов использованных продуктов.

Примерный расчет калорийности основан на следующих данных:

Игристое вино: 75-85 калорий на 100 мл

Апельсиновый сок: 40-50 калорий на 100 мл

Таким образом, если коктейль приготовлен в пропорции 1:1, то калорийность будет близка к указанным значениям. Точные значения могут изменяться в зависимости от особенностей конкретных ингредиентов.

Как пить

Традиции распития коктейля Мимоза в разных уголках мира разны. В России напиток пьют когда душе угодно, а во Франции предпочитают на ланч. Итальянцы, англичане и немцы подают коктейль на свадебных церемониях.

У напитка очень нежный вкус, игристый, с тонкими цитрусовыми нотками. Пьют коктейль маленькими глотками. Его не принято закусывать, в крайнем случае, можно взять сырную или цитрусовую нарезку.

В барах и на веселых молодежных вечеринках нередко рецепт немного изменяют. Бокал берут большего объема, добавляют в него много льда и кусочки фруктов, даже замороженные ягоды. Популярностью пользуется также коктейль Мимоза Гранд. В нем, помимо шампанского, есть еще алкоголь – апельсиновый ликер (10 мл). Допускается использование Куантро, Гранд Марньера, Трипл Сека. Для получения более крепко варианта коктейля добавляют больше ликера, но не более 20 мл.

Видео рецепт

Малиновая мимоза коктейль

Малиновая мимоза - это освежающий и ароматный алкогольный коктейль, который отлично подойдет для встречи с друзьями или романтического ужина. Его можно приготовить из нежных фруктовых вкусов и игристого вина.

Для приготовления малиновой мимозы вам понадобится:

1 бутылка шампанского или игристого вина

1 стакан свежей малины

Свежие листья мяты

Лед

В стакан для коктейля положите несколько свежих малин и немного листьев мяты. Раздавите малину и мяту с помощью пестика, чтобы они отдали соки и аромат. Добавьте лед в стакан до верха. Залейте стакан шампанским или игристым вином. Насладитесь ароматом и вкусом малиновой мимозы!

Готовый коктейль можно украсить свежими ягодами малины или долькой лимона. Приятного аппетита и удачи в приготовлении!

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля Зеленая Фея.