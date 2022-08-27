Мимоза - это классический аперитивный коктейль, который известен своим свежим и цитрусовым вкусом. Его основные ингредиенты - шампанское и апельсиновый сок, которые смешиваются в определенных пропорциях для создания идеального баланса вкусов.
На авторство рецепта коктейля Мимоза претендует несколько людей. Один из них Франк Мейер (бармен отеля «Ритц», Париж). Он был известным миксологом и его достижения часто прославлял Хемингуэй. Заверял, что придумал напиток в 1925 году.
В Великобритании бармен клуба Buck’s Club также уверяет, что именно он придумал рецепт в 1921 году. Долгое время он не раскрывал 3 ингредиент, поэтому широкой популярности коктейль не имел. А назвал свой напиток бармен «Buck’s Fiz».
Классический рецепт (как приготовить коктейль)Мимоза идеально подходит для праздничных случаев или просто для того, чтобы насладиться легким и освежающим напитком в любое время дня. В этом рецепте я расскажу вам, как приготовить классическую мимозу, чтобы вы могли насладиться этим изысканным коктейлем в уютной домашней обстановке. Приготовьтесь к тому, чтобы порадовать себя и своих гостей этим вкусным напитком!
Нужные компоненты:
- 90 мл просекко;
- 90 мл апельсинового сока.
Рекомендуется делать апельсиновый сок самостоятельно. Свежевыжатый сок придаст истинные цитрусовые нотки напитку.
Нужные штучки:
- джиггер;
- ложка для смешивания коктейлей;
- трубочка;
- светский бокал для шампанского и игристых вин – флюте.
Рецепт приготовления коктейля Мимоза:
- В заранее охлажденный флюте добавить апельсиновый сок.
- Долить просекко до самых краев.
- Смешать напитки и подавать.
КалорийностьКалорийность напитка может варьироваться в зависимости от пропорций ингредиентов и конкретных видов использованных продуктов. Примерная калорийность одного стандартного бокала (около 150 мл) коктейля «Мимоза» составляет около 85-120 калорий.
Примерный расчет калорийности основан на следующих данных:
- Игристое вино: 75-85 калорий на 100 мл
- Апельсиновый сок: 40-50 калорий на 100 мл
Таким образом, если коктейль приготовлен в пропорции 1:1, то калорийность будет близка к указанным значениям. Точные значения могут изменяться в зависимости от особенностей конкретных ингредиентов.
Как питьТрадиции распития коктейля Мимоза в разных уголках мира разны. В России напиток пьют когда душе угодно, а во Франции предпочитают на ланч. Итальянцы, англичане и немцы подают коктейль на свадебных церемониях.
У напитка очень нежный вкус, игристый, с тонкими цитрусовыми нотками. Пьют коктейль маленькими глотками. Его не принято закусывать, в крайнем случае, можно взять сырную или цитрусовую нарезку.
В барах и на веселых молодежных вечеринках нередко рецепт немного изменяют. Бокал берут большего объема, добавляют в него много льда и кусочки фруктов, даже замороженные ягоды. Популярностью пользуется также коктейль Мимоза Гранд. В нем, помимо шампанского, есть еще алкоголь – апельсиновый ликер (10 мл). Допускается использование Куантро, Гранд Марньера, Трипл Сека. Для получения более крепко варианта коктейля добавляют больше ликера, но не более 20 мл.
Малиновая мимоза коктейльМалиновая мимоза - это освежающий и ароматный алкогольный коктейль, который отлично подойдет для встречи с друзьями или романтического ужина. Его можно приготовить из нежных фруктовых вкусов и игристого вина.
Для приготовления малиновой мимозы вам понадобится:
- 1 бутылка шампанского или игристого вина
- 1 стакан свежей малины
- Свежие листья мяты
- Лед
- В стакан для коктейля положите несколько свежих малин и немного листьев мяты.
- Раздавите малину и мяту с помощью пестика, чтобы они отдали соки и аромат.
- Добавьте лед в стакан до верха.
- Залейте стакан шампанским или игристым вином.
- Насладитесь ароматом и вкусом малиновой мимозы!
Готовый коктейль можно украсить свежими ягодами малины или долькой лимона. Приятного аппетита и удачи в приготовлении!
